Kiek kainuoja UAB steigimas Lietuvoje ir kokias papildomas išlaidas reikia įvertinti?

UAB steigimo biudžetą patogiausia padalyti į dvi dalis: kiek kainuoja sukurti juridinį asmenį ir kiek kainuos pradėti jo veiklą. Tai nėra tas pats.
Pavyzdžiui, Registrų centro mokestis sudaro tik nedidelę viso pradinio biudžeto dalį.
Pirmasis skaičius – 14,02 Eur
Registrų centras nurodo, kad elektroniniu būdu pateikto UAB įregistravimo įkainis yra 14,02 Eur. Dokumentus teikiant popieriniu būdu taikomas didesnis registravimo įkainis. Tačiau registravimo mokestis nėra visa steigimo kaina.
UAB taip pat taikomas minimalaus įstatinio kapitalo reikalavimas. Pagal Akcinių bendrovių įstatymą jis turi būti ne mažesnis kaip 1 000 Eur. Šios sumos paskirtis kitokia: įstatinis kapitalas nėra Registrų centrui ar steigimo konsultantui sumokamas paslaugos mokestis.
Ką dar gali tekti apmokėti?
Papildomos išlaidos priklauso nuo pasirinkto steigimo būdo ir konkrečios situacijos. Gali būti mokama už dokumentų rengimą, konsultacijas, buveinės adreso suteikimą ar kitas steigimui reikalingas paslaugas. Tačiau įmonės biudžetas nesibaigia registracijos dieną.
Vertinant bendrą verslo pradžios kainą, atskirai reikia skaičiuoti steigimą ir būsimą apskaitą. Šias dvi išlaidų grupes patogu palyginti vienoje vietoje – UAB steigimas ir apskaita kaina – tačiau galutinė suma vis tiek priklausys nuo konkrečios bendrovės poreikių.
Kodėl apskaitos kaina skiriasi?
Palyginkime dvi UAB.
- A bendrovė neturi darbuotojų, per mėnesį atlieka nedaug operacijų ir vykdo paprastą veiklą.
- B bendrovė turi darbuotojų, daug pirkimo ir pardavimo dokumentų, vykdo PVM apskaitą ir sudaro sandorius su užsienio partneriais.
Abi yra UAB, tačiau jų apskaitos darbo apimtis nėra panaši. Todėl vien juridinė forma negali nustatyti vienodos mėnesinės apskaitos kainos.
Paprasta biudžeto formulė
Planuojant verslo pradžią galima naudoti tokį principą: registracija + steigimo pagalba + veiklai reikalingos priemonės + pirmųjų mėnesių nuolatinės išlaidos.
Prie paskutinės dalies gali būti priskiriama apskaita, banko paslaugos, programinė įranga, darbo užmokestis, patalpų išlaidos ar konkrečiai veiklai reikalingos licencijos.
Toks skaičiavimas naudingesnis nei vien klausimas, kiek kainuoja įregistruoti UAB. Juridinį asmenį galima įsteigti palyginti nedidelėmis administracinėmis sąnaudomis, tačiau verslo pradžiai reikalingas biudžetas priklauso nuo to, ką bendrovė realiai veiks nuo pirmos dienos.