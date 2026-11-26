Lietuvoje statybos ir renovacijos darbai vis dažniau nesustoja lapkritį. Rangovai stengiasi užbaigti fasadus, keisti stogus ar tęsti vidaus apdailą ir šaltuoju sezonu, todėl pastoliai lieka stovėti per sniegą, šlapdribą ir stiprų vėją. Žiema keičia ne tik darbo sąlygas, bet ir tai, kokių papildomų priemonių reikia pačiai konstrukcijai.
Fasadiniai pastoliai montuojami ir naudojami ištisus metus, tačiau žiemą jiems paprastai reikia tentų ar apsauginių tinklų nuo vėjo, o stogo darbams – laikino stogo virš stogo. Tokie stogai, pavyzdžiui, „Layher Keder Roof XL“, gali uždengti iki 40 m tarpatramį ir yra skaičiuojami maždaug iki 1,0 kN/m² sniego apkrovos vidutiniams tarpatramiams. Po stipraus sniego ar audros konstrukciją būtina apžiūrėti pakartotinai.
Toliau aptariama, kaip žiema veikia skirtingų tipų pastolius, kokios apsaugos priemonės dažniausiai naudojamos ir ką tikrinti kiekvieną rytą prieš darbą.
Kaip žiema veikia skirtingus pastolius
Ne visi pastoliai žiemą elgiasi vienodai. Skirtingi pastolių tipai turi skirtingą apkrovos klasę, skirtingai tvirtinami ir skirtingai reaguoja į vėją bei sniegą:
|Tipas
|Žiemos rizikos
|Ką numatyti
|Fasadiniai (rėminiai)
|Vėjo apkrova su tentais, slidūs paklotai
|Tentų tvirtinimas schemoje, paklotų valymas
|Moduliniai
|Sniegas ant plačių platformų, apledėjimas
|Sniego valymas, apkrovų kontrolė
|Mobilūs bokšteliai lauke
|Apvirtimas vėjyje, slidus pagrindas
|Atramos, balastas, nenaudoti stipriame vėjyje
|Pakabinami
|Ledas ant konstrukcijos, papildoma apkrova
|Reguliarios apžiūros, ledo šalinimas
Tentai ir apsauginiai tinklai
Tentai uždengia pastolius ir sukuria uždarą erdvę prie fasado. Jie apsaugo darbuotojus nuo vėjo ir kritulių, o fasadą – nuo sušlapimo. Kai po tentu palaikoma teigiama temperatūra, tinkas ir klijai kietėja normaliai, todėl šiltinimo darbus galima tęsti net šaltuoju sezonu.
Tačiau tentas veikia kaip burė. Uždengta konstrukcija patiria gerokai didesnę vėjo apkrovą nei atvira, todėl:
- tentų naudojimas turi būti numatytas konstrukcijos schemoje;
- gali prireikti tankesnio inkaravimo;
- tentus reikia tvirtinti taip, kad jie neplyštų ir neplasnotų vėjyje.
Apsauginiai tinklai sulaiko mažiau vėjo, bet ir mažiau apsaugo nuo šalčio. Jie tinka, kai pagrindinis tikslas – sulaikyti krintančius daiktus ir sumažinti vėjo stiprumą darbo zonoje.
Laikinas stogas stogo darbams
Keičiant stogą žiemą, didžiausia rizika – sušlapusios perdangos, izoliacija ar gyventojų butai. Laikinas stogas virš stogo uždengia visą darbų zoną ir leidžia dirbti nepriklausomai nuo kritulių.
Laikinas stogas stovi ant fasadinių arba modulinių pastolių, todėl tie patys pastoliai tarnauja ir darbams prie sienų. Žiemą svarbu iš anksto sudaryti sniego valymo planą, kad apkrova ant stogo neviršytų apskaičiuotos.
Ką tikrinti kiekvieną rytą
Žiemą kasdienė apžiūra prieš darbą tampa dar svarbesnė. Darbdavys, kurio žmonės dirba ant pastolių, turėtų patikrinti:
- Paklotus – ar nėra sniego, ledo ar šlapdribos sluoksnio.
- Laiptines ir kopėčias – ar laipteliai neapledėję.
- Turėklus – ar jie vietoje ir neatsilaisvinę.
- Tentus ir tinklus – ar nesuplyšę, ar tvirtinimai laikosi.
- Inkarus – ar po vėjo nėra matomų pažeidimų.
- Pagrindą – ar atšilus gruntas po padėklinėmis plokštėmis neįsmuko.
Pastebėjus pažeidimą, darbus reikia sustabdyti ir pranešti pastolių tiekėjui. Konstrukcijos savarankiškai taisyti negalima.
Pakartotinė apžiūra po audros ar sniego
Po stipraus vėjo, gausaus sniego ar konstrukcijos pertvarkymo pastolius turi apžiūrėti juos sumontavusi įmonė. Ji atsako už konstrukcijos stabilumą ir inkaravimą, todėl tik ji gali patvirtinti, kad pastoliai vėl tinkami naudoti.
Laikiniems stogams apžiūros paprastai atliekamos reguliariai – kas kelias savaites ir papildomai po audrų: tikrinamas plėvelės įtempimas, santvarų jungtys ir inkarai.
Darbuotojų sauga šaltyje
Be konstrukcijos, žiemą svarbu pasirūpinti ir žmonėmis:
- avalynė turi būti neslidi, o pirštinės – leidžiančios tvirtai laikytis turėklų;
- trumpesnė dienos šviesa reiškia, kad darbo zoną reikia apšviesti;
- šaltyje greičiau pavargstama, todėl dažnesnės pertraukos sumažina klaidų riziką;
- įrankiai ir medžiagos ant paklotų turi būti laikomi taip, kad nenuslystų.
Kaip suplanuoti žiemos darbus su tiekėju
Jei darbai gali persikelti į šaltąjį sezoną, apie tai verta pasakyti pastolių tiekėjui jau pirmame etape. Tada schemoje iš karto numatomi tentai, papildomi inkarai ar laikinas stogas, o ne pridedami vėliau.
Kauno įmonė UAB „Topp Still“ „Layher“ fasadinius pastolius montuoja ištisus metus, o žiemos darbams rekomenduoja tentus ar apsauginius tinklus nuo vėjo ir laikinus stogus stogo darbams. Įmonės patirtis Norvegijoje, kur laikini stogai naudojami plačiai, apima ir darbą su didelėmis sniego apkrovomis. Klausimus dėl žiemos sprendimų galima užduoti el. paštu [email protected].