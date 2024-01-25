Žodžiu „photobooth“ vadinami bent trys skirtingi formatai: atviras foto veidrodis, uždara foto būdelė su užuolaida ir 360 platforma, aplink kurią sukasi kamera. Foto veidrodis ir būdelė dažniausiai spausdina nuotraukas, o 360 platforma kuria trumpus vaizdo įrašus. Pasirinkimą lemia salės plotas, žmonių skaičius vienu metu ir tai, ko svečiai norės parsinešti namo.
Foto veidrodis: viso ūgio kadras ir nuotrauka į rankas
Foto veidrodis stovi atvirai, kaip didelis veidrodis su rėmu, todėl svečiai prieina, mato save viso ūgio atspindyje ir patys paleidžia fotografavimą. Vieno gamintojo surinktas modelis yra maždaug 160 cm aukščio, 95 cm pločio ir 51 cm gylio, taigi pats įrenginys užima mažiau vietos nei uždara būdelė ar 360 platforma.
Atviras formatas reiškia ir tai, kad fotografavimasis vyksta visų akivaizdoje. Vieniems tai smagu, nes prie veidrodžio susiburia kompanija, kitiems nejauku. Rezultatas aiškus: atspausdinta nuotrauka, kurią svečias išsineša iš šventės, ir skaitmeninė kopija.
Kuo foto būdelė skiriasi nuo atviros fotografavimo zonos?
Foto būdelė skiriasi tuo, kad svečiai fotografuojasi uždaroje erdvėje. Viena sulankstoma būdelė turi tris su puse sienos ir užuolaidą prie įėjimo, užima maždaug 1,8 × 1,3 m plotą ir yra 2,1 m aukščio. Vienu metu tokioje būdelėje dažniausiai fotografuojasi pavieniai svečiai ar dviejų–keturių žmonių grupelės.
Uždara erdvė turi du privalumus. Pirma, viduje, kai niekas nežiūri, žmonės atsipalaiduoja ir pozuoja laisviau. Antra, būdelė pati valdo apšvietimą, todėl nuotraukos būna vienodai apšviestos ir prietemos salėje, ir šviesioje palapinėje. Atvira zona be sienų, priešingai, leidžia vienu metu nufotografuoti 8, 10 ar daugiau žmonių, todėl didelėms kompanijoms ji patogesnė. Būdelėje didesnė kompanija turi fotografuotis paeiliui.
360 platforma: vaizdo įrašas ir daugiausia vietos
360 platforma yra apskrita pakyla, aplink kurią sukasi ant rankos pritvirtinta kamera ir filmuoja trumpą vaizdo įrašą. Vieno gamintojo 117 cm skersmens platformoje telpa 4–6 žmonės, o vienas ratas trunka nuo 2 iki 10 sekundžių.
Plotas yra pagrindinis 360 platformos apribojimas. Gamintojas rekomenduoja bent 3,0 × 3,0 m plotą, nes kamerai reikia vietos suktis aplink žmones, o užsakovams pataria prašyti 12 × 12 pėdų (maždaug 3,7 × 3,7 m), kad liktų atsargos. Mažoje salėje tai gali būti per daug. Be to, 360 platforma kuria vaizdo įrašą, kurį svečiai gauna į telefoną, todėl atspausdintos nuotraukos iš šventės jie neišsineš.
Kadangi vienas žodis apima kelis formatus, užsakant photobooth Vilniuje verta iš karto paklausti, ką nuomotojas iš tikrųjų atveža. Fotoveidrodelis.lt siūlo foto veidrodį su 165 cm (65 colių) įstrižainės ekranu ir 360 vaizdo platformą, kurios įrašus svečiai gauna per QR kodą arba el. paštu.
Kaip pasirinkti pagal šventę ir salę?
Sprendimą palengvina keli klausimai, į kuriuos verta atsakyti prieš skambinant nuomotojui:
- kiek kvadratinių metrų laisvos vietos bus šalia šokių aikštelės ar vaišių stalo;
- ar svečiai labiau norės atspausdintos nuotraukos, ar vaizdo įrašo telefone;
- ar fotografuosis poros ir mažos kompanijos, ar didelės grupės;
- ar tarp svečių bus drovių, kurie mieliau fotografuotųsi be žiūrovų.
Siauroje salėje ar restorano kampe dažniausiai tilps foto veidrodis. Jei šventėje daug drovių svečių ar norisi vienodo apšvietimo, tinka uždara būdelė, o erdvioje salėje ar lauke galima statyti ir 360 platformą. Didelėse šventėse kartais derinami du formatai: vienas spausdintoms nuotraukoms, kitas vaizdo įrašams.