Vietų skaičius prie apvalaus stalo priklauso ne tik nuo skersmens. Reikia įvertinti, kiek krašto tenka kiekvienam sėdinčiajam ir kiek laisvos erdvės lieka atitraukti kėdę. Dėl to tas pats skersmuo skirtingiems modeliams gali tikti skirtingam žmonių skaičiui.
Kiek vietos reikia vienam sėdinčiajam?
Prie 76 cm aukščio stalo kiekvienam sėdinčiajam reikia 610 mm pločio ir 457 mm gylio vietos keliams. Kėdės sėdynė turi būti bent 400 mm pločio, o rekomenduojamas sėdynės gylis yra 450 ±10 mm.
Apskritimo ilgis yra skersmuo, padaugintas iš 3,14. Šį ilgį padalijus iš 610 mm, gaunamas apytikslis vietų skaičius. 90 cm stalo apskritimas yra apie 283 cm, tad pagal šį skaičiavimą telpa keturi žmonės, o penktam jau pritrūktų krašto. 120 cm stalo apskritimas yra apie 377 cm, todėl teoriškai tilptų šeši, tačiau kojos prie krašto ar platesnės kėdės realų skaičių gali sumažinti iki keturių. 140 cm stalo apskritimas yra apie 440 cm: pagal 610 mm matą tai artima septynioms vietoms, bet patogiau orientuotis į šešias, kad liktų erdvės alkūnėms.
Ką keičia 90, 120 ir 140 cm skersmuo?
Skersmuo išlieka pagrindinis atskaitos taškas, bet galutinį vietų skaičių nustato konkretus modelis: pagrindas, kojų vieta ir tai, ar stalviršis turi prailginimą.
|Skersmuo
|Kiek žmonių telpa
|Sąlyga
|90 cm
|iki 4
|priklausomai nuo modelio
|kai kurie 120 cm
|iki 4
|priklausomai nuo modelio
|didesni, iki 140 cm
|iki 6
|priklausomai nuo modelio
Dehome space apvalūs valgomojo stalai yra nuo 90 iki 140 cm skersmens. Prie 90 cm ir kai kurių 120 cm stalų, priklausomai nuo modelio, telpa iki 4 žmonių, o prie didesnių telpa iki 6. Šių stalų aukštis siekia 70–80 cm, o prie jų, priklausomai nuo konkretaus stalo aukščio, tinka 43–50 cm sėdynės kėdės. Modeliai su centriniu pagrindu nevaržo vietos kojoms ir leidžia sustumti kėdes po stalviršiu. Dalį apvalių stalų galima padidinti integruota išskleidžiamąja plokšte arba komplekte esančiomis prailginimo plokštėmis, todėl vietų skaičių verta tikrinti ir prie išskleisto stalo.
Kiek erdvės palikti aplink stalą
Jei už sėdinčiojo niekas nepraeina, nuo stalo krašto iki sienos ar kitos kliūties reikia palikti 813 mm. Šį atstumą reikia matuoti nuo stalo krašto, ne nuo kėdės atlošo. Jei vienoje pusėje stovi indauja ar kita spintelė, matuojama nuo jos krašto, nes kliūtis yra tas baldas, o ne siena už jo.
Jei už nugaros reikia prasisprausti, atstumas turi būti bent 914 mm. Jei tuo taku vaikštoma, reikia bent 1118 mm. Kai už sėdinčiojo turi pravažiuoti žmogus su vežimėliu, paliekama bent 1524 mm.
Kad būtų aišku, kiek vietos stalas užima kambaryje, prie skersmens reikia pridėti tuos atstumus visomis kryptimis, kuriomis kėdės atitraukiamos. 120 cm skersmens stalui su 813 mm tarpu iki kliūties visomis pusėmis reikėtų maždaug 283 cm laisvo skersmens ploto.
Stalo ir kėdės aukščio derinys
Buitiniams baldams atskiro privalomo matmenų standarto nėra, todėl orientuojamasi į antropometrinius duomenis ir į tai, su kokiomis kėdėmis stalas bus naudojamas. Buitinio valgomojo stalo aukštis, matuojant nuo grindų iki stalviršio viršaus, rekomenduojamas 740 ±20 mm, taigi nuo 720 iki 760 mm.
Prie tokio stalo tinka kėdės, kurių sėdynė yra 420–490 mm aukščio. Abu matmenis reikia derinti: per aukšta kėdė prie žemesnio stalo verčia kelius spausti į stalviršio apačią, o per žema palieka pečius pakeltus. Jei prie stalo planuojamos gerokai aukštesnės kėdės, pavyzdžiui, baro tipo, stalo aukštį reikia parinkti pagal jas, o ne pagal įprastą valgomojo rėžį.