Ką reikia žinoti prieš įsirengiant baseiną kieme: vietos, saugumo ir priežiūros patarimai

Vasara Lietuvoje trunka trumpai, bet būtent todėl norisi iš jos pasiimti viską. Karštos dienos, kai asfaltas kaista, o vėjelio – nė kvapo, tarsi šaukia: „turėk baseiną“. Ir iš tiesų – vis daugiau šeimų nusprendžia įsirengti baseiną tiesiog savo kieme. Vieni renkasi paprastą pripučiamą, kiti – karkasinį ar net stacionarų sprendimą. Tačiau tam, kad džiaugsmas netaptų rūpesčiu, svarbu gerai pasiruošti. Štai ką verta žinoti prieš baseino įsigijimą.

Kiemo dydis: ar tilps, ar netrukdys?

Pirmas klausimas, kurį verta sau užduoti – kiek vietos galiu skirti baseinui? Ir ne tik pačiam baseinui, bet ir erdvei aplink jį. Aplink turi būti patogu judėti, ypač jei baseinas naudojamas vaikų žaidimams ar draugų susibūrimams.

Jei kiemas nedidelis – tiks mažesnis, kompaktiškas pripučiamas baseinas. Jie puikiai telpa net prie terasos ir gali būti lengvai išmontuojami po sezono. Karkasiniai baseinai paprastai didesni, jų reikia ne tik daugiau vietos, bet ir tvirto, lygaus pagrindo. Jeigu planuojate statyti baseiną ant vejos, verta pagalvoti apie papildomą pagrindą ar specialų paklotą, kad apsaugotumėte tiek dangą, tiek pačią konstrukciją.

Svarbu atsižvelgti ir į saulės kryptį – idealiu atveju baseinas turėtų būti apšviestas bent dalį dienos, kad vanduo greičiau įkaistų natūraliai.

Ką reikia žinoti apie saugumą, jei turite vaikų?

Net ir nedideli baseinai gali kelti pavojų mažiems vaikams. Todėl vienas svarbiausių dalykų – saugumas. Jei vaikas mažas, visada turėtumėte būti šalia, net jei vandens tik iki kelių. Prie baseino niekada neturėtų būti paliekami žaislai ar kiti daiktai, kurie gali vilioti vaiką lipti į vandenį be suaugusiojo.

Renkantis baseiną verta atkreipti dėmesį į jo sienelių aukštį – aukštesnės sienelės natūraliai apsunkina patekimą į baseiną be pagalbos. Kai kurie modeliai turi dangčius su fiksacija arba net apsaugines užtvaras – tai puikus pasirinkimas, jei norite ramybės.

Taip pat verta pagalvoti apie neslystančius takelius ar kilimėlius aplink baseiną. Kai paviršius šlapias, slydimo rizika labai padidėja. O jeigu baseinas gilesnis – svarbu pasirūpinti laipteliais ar kopėčiomis, kuriomis patogu naudotis ir vaikams, ir vyresniems.

Baseino priežiūra – kiek laiko tai iš tiesų užima?

Vienas dažniausių klausimų prieš įsigyjant baseiną – ar jo priežiūra nėra per daug sudėtinga? Gera žinia ta, kad šiuolaikiniai baseinai yra kur kas paprastesni nei daugelis įsivaizduoja.

Pripučiamas baseinas reikalauja minimalios priežiūros – svarbiausia keisti vandenį, jei jis pradeda drumstis, ir po kiekvieno naudojimo jį uždengti. Karkasiniai baseinai dažnai turi filtravimo sistemas, kurios padeda išlaikyti vandenį švarų ilgesnį laiką. Verta naudoti specialias chemijos priemones, kurios subalansuoja vandens pH, neleidžia atsirasti dumbliams ir naikina bakterijas.

Tiesa, vis tiek reikia reguliariai pašalinti lapus ar kitus nešvarumus – tam puikiai tinka tinkliukai arba automatiniai paviršiaus surinkėjai. Kartą per savaitę galima skirti 15–20 minučių, kad palaikytumėte baseiną švarų ir saugų visai vasarai.

Kada verta investuoti į brangesnį baseiną?

Jei planuojate naudoti baseiną ne vieną sezoną ir turite tam skirtą vietą – verta apsvarstyti brangesnį karkasinį ar net surenkamą baseiną su kietu dugnu. Jis tarnaus ilgiau, atrodo estetiškiau ir gali būti naudojamas ilgesnį laiką be vandens keitimo. Be to, į tokius baseinus galima integruoti šildymo sistemas, kurios leidžia maudytis net ir vėsesnėmis dienomis.

Tiems, kurie nori mažai priežiūros ir greito rezultato – visada galima rinktis pripučiamą baseiną. Šiuolaikiniai modeliai yra pakankamai talpūs, kad tilptų visa šeima, o jų surinkimas užtrunka mažiau nei 30 minučių.

Papildomi priedai, kurie pakeičia visą patirtį

Norint sukurti pilną vasaros poilsio oazę, galima rinktis papildomus priedus: nuo baseino dangčio iki burbulų generatoriaus ar LED apšvietimo. Net ir paprasčiausias pripučiamas baseinas tampa vakariniu SPA, jei jame įjungiamas lengvas burbuliavimas ar šviečiantis žiedas.

Ne mažiau svarbu – patogūs gultai, pavėsinės ar skėčiai šalia baseino. Tokia aplinka kviečia leisti laiką su šeima, ilsėtis, skaityti ar net pietauti šalia vandens. Ir visa tai – neišvykstant iš savo kiemo.

Tinkamai parinkti baseinai gali pakeisti jūsų vasaros ritmą iš pagrindų. Nesvarbu, ar gyvenate mieste, ar užmiestyje – maudynės vos žengus per slenkstį tampa ne prabanga, o pasiekiama kasdienybe. Ir tam nereikia didelių investicijų – tik šiek tiek planavimo ir teisingų pasirinkimų.