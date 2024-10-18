Spuogai po dvidešimt penkerių: kodėl jie grįžta ir ką su tuo daryti

Paauglystėje spuogai atrodo kaip pereinamasis etapas — nemalonus, bet laikinas. Daugelis tikisi, kad sulaukus dvidešimties oda nusirims. Ir nemaža dalis žmonių patiria nemalonią staigmeną: spuogai grįžta po dvidešimt penkerių, trisdešimties ar net keturiasdešimties. Kitokioje vietoje, kitokios formos, bet ne mažiau erzinantys.
Suaugusiųjų aknė — tai ne ta pati problema kaip paauglių. Ji turi kitas priežastis, kitaip pasireiškia ir reikalauja kitokio požiūrio. Ir pirmasis žingsnis — nustoti elgtis taip, tarsi tau vėl būtų šešiolika.
Kuo suaugusiųjų aknė skiriasi nuo paauglių
Paauglių aknė dažniausiai lokalizuojasi kaktos ir nosies zonoje — vadinamojoje T zonoje, kur sebumo gamyba intensyviausia. Ji susijusi su hormoniniu sprogimu puberteto metu ir dažniausiai pasireiškia juodaisiais taškais, baltaisiais komedonais ir paviršiniais spuogais.
Suaugusiųjų aknė elgiasi kitaip. Ji dažniau atsiranda apatinėje veido dalyje — žandikaulio linijoje, smakre, kaklo srityje. Spuogai būna gilesni, skausmingesni, dažnai uždegiminio pobūdžio — raudoni, patinę mazgeliai po oda, kurie bręsta savaitę ar ilgiau. Ir jie palieka žymes — pigmentacines dėmes ar net randus.
Priežastys taip pat skirtingos. Suaugusiųjų aknę dažniausiai provokuoja hormonų svyravimai, stresas, netinkama odos priežiūra arba jų kombinacija. Moterims dažnai susijusi su menstruaciniu ciklu, kontraceptikų keitimu ar pereinamuoju amžiumi. Vyrams — su streso kortizolio poveikiu sebumo gamybai.
Didžiausia klaida: gydyti suaugusio odą paauglio metodais
Kai atsiranda spuogai, pirmas instinktas — griebtis to, kas veikė paauglystėje. Stiprūs prausikliai su salicilo rūgštimi, sausinantys losjonai, taškinis tepimas agresyviais produktais. Problema ta, kad suaugusiojo oda yra kitokia nei paauglio — ji sausesnė, plonesnė, jautresnė. Ir tai, kas šešiolikamečiui veikė, trisdešimtmečiui gali padaryti daugiau žalos nei naudos.
Per agresyvus valymas suaugusiojo odoje sukelia paradoksalią reakciją: oda, netekusi natūralių riebalų, pradeda gaminti jų dar daugiau, o pažeistas barjeras leidžia bakterijoms prasiskverbti lengviau. Rezultatas — dar daugiau spuogų, dar daugiau dirginimo, dar stipresni produktai, ir ratas sukasi.
Dermatologai vieningai sako: suaugusiųjų aknę reikia gydyti švelniai. Pirmasis žingsnis — pakeisti valymo rutiną. Vietoj stiprių prausiklių su sulfatais ir alkoholiu reikia švelniųjų, kurie valo, bet nepažeidžia barjero.
Ką iš tiesų reikia daryti ryte ir vakare
Vakarinė rutina yra svarbesnė nei rytinė, nes per dieną ant odos susikaupia sebumo, dulkių, makiažo likučių ir bakterijų mišinys, kuris per naktį gali sukelti uždegimą. Tačiau valyti reikia ne ilgai ir agresyviai, o protingai.
Pirmas žingsnis vakare — makiažo ir SPF pašalinimas. Tam gali pakakti micelinio vandens arba aliejinio valiklio. Antras žingsnis — prausimas vandeniu su švelniu valikliu. Šiame etape svarbu, kad produktas būtų be sulfatų, su pH apie 5,5 ir be stiprių kvapų ar mentolio. Tinkamai parinktas veido prausiklis padeda pašalinti nešvarumus, bet neprovokuoja odos gaminti dar daugiau sebumo — o tai yra esminis skirtumas valdant suaugusiųjų aknę.
Ryte pakanka vieno prausimo — dažniausiai net be valiklio, tiesiog drungnu vandeniu, nes per naktį oda nebuvo ekspozuota aplinkai ir giluminis valymas nereikalingas. Jei oda ryte labai riebi — galima naudoti tą patį švelnų valiklį, bet nepersistengti.
Ingredientai, kurie padeda suaugusiųjų odai
Salicilo rūgštis vis dar veikia — ji prasiskverbia į poras ir ištirpdo sebumo kamščius. Tačiau suaugusiesiems rekomenduojama mažesnė koncentracija nei paaugliams: 0,5–1 procento vietoj dviejų. Ir naudojama ne kasdien, o du tris kartus per savaitę.
Niacinamidas yra ypač naudingas suaugusiųjų aknei, nes jis vienu metu reguliuoja sebumo gamybą, mažina uždegimą ir stiprina barjerą. Penkių procentų koncentracija serume, naudojama ryte po prausimo, per keturias šešias savaites gali sumažinti naujų uždegimų skaičių ir pagerinti bendrą odos tekstūrą.
Retinolis vakare — ilgalaikė investicija. Jis spartina ląstelių atsinaujinimą ir mažina komedogenezę — procesą, kurio metu poros užsikemša. Tačiau pradedama labai lėtai, nuo mažiausios koncentracijos, kartą du per savaitę, ir didinama tik jei oda toleruoja.
Kada eiti pas gydytoją
Jei po dviejų trijų mėnesių nuoseklios švelnios priežiūros oda nepagerėja, arba jei spuogai yra gilūs, skausmingi ir palieka randus — laikas kreiptis pas dermatologą. Suaugusiųjų aknė kartais turi hormonines ar vidines priežastis, kurių kosmetika neišspręs. Gydytojas gali paskirti tyrimus, įvertinti hormonal balansą ir parinkti tinkamą gydymą.
Svarbiausias dalykas, kurį reikia žinoti: spuogai po dvidešimt penkerių nėra jūsų kaltė, nėra higienos problema ir nėra kažkas, ką reikia tiesiog „iškęsti”. Tai sprendžiama būklė. Ir dažniausiai sprendimas prasideda nuo paprasčiausio žingsnio — nustoti odai kenkti ir pradėti jai padėti.