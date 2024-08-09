Kaip įstiklintas balkonas taupo energiją?

kontesta.lt fotografija
Įstiklintas balkonas šiandien vertinamas ne tik dėl estetikos ar papildomos erdvės, bet ir dėl realios energinės naudos. Modernios stiklinimo sistemos gali sumažinti šilumos nuostolius, pagerinti namų mikroklimatą ir net sumažinti šildymo sąnaudas. Tai ypač pastebima senesnės statybos daugiabučiuose, kuriuose balkonai dažnai tampa „silpnaja grandimi“ pastato šilumos balanse.
Moksliniai tyrimai patvirtina, kad papildomas stiklo barjeras prie pastato fasado sumažina šilumos nuostolius dėl oro infiltracijos ir pagerina atitvarų paviršiaus temperatūrą. Kitaip tariant – balkonų stiklinimas veikia kaip apsauginis šilumos sluoksnis.
Balkonas – tamponinė zona
Kai balkonas yra atviras – atitvaros (siena, langas, grindys, plokštė) tiesiogiai kontaktuoja su išorės šalčiu. Įstiklinus balkoną atsiranda vadinamoji tamponinė zona. Tai tarpinė erdvė tarp lauko ir vidaus, kuri sulaiko dalį šalčio ir stabdo vėjų poveikį.
Ši zona:
- sumažina vėjo slėgį į sienas ir langus,
- palaiko aukštesnę temperatūrą nei lauke (dažnai 5–10 °C aukštesnę),
- apsaugo konstrukcijas nuo temperatūrinių šokų,
- sumažina šilumos ištekėjimą per mikro plyšius ir sandūras.
Net jei balkoną nešildote, pats stiklinimas jau kuria energinę naudą.
Kaip įstiklintas balkonas sumažina šildymo sąnaudas?
Įstiklinimas veikia keliais lygiais, todėl energijos taupymas dažnai būna didesnis, nei vairuotojai ar gyventojai tikisi.
- Mažesni šilumos nuostoliai per sienas ir langus. Balkonų konstrukcijos, ypač senesniuose daugiabučiuose, pasižymi didesniu šilumos pralaidumu. Stiklinant – išorinė siena nebekontaktuoja tiesiogiai su šalčiu.
- Geriau izoliuojamas grindų ir lubų mazgas. Balkonų plokštės yra šilumos tiltai. Įstiklinimas sumažina jų aušinimą.
- Stabdomas vėjo poveikis. Vėjas stipriai didina šilumos nuostolius per sandūras ir sienas. Įstiklintas balkonas eliminuoja šį poveikį.
- Mažesnis rasojimas ir drėgmės kaupimasis. Sausesnės konstrukcijos yra šiltesnės: drėgmė didina šilumos laidumą, o tai reiškia daugiau energijos nuostolių.
- Saulės energijos pasisavinimas. Ypač pietinėje pusėje įstiklintas balkonas tampa „mini šiltnamiu“, kuris papildomai sušildo erdvę. Tai natūralus pasyvus energijos šaltinis.
Kaip tai atrodo praktiškai?
Pateikiama paprasta schematiška nauda, pastebima daugelyje įstiklintų balkonų:
|Balkono tipas
|Vidutinė temperatūra žiemą be šildymo
|Šilumos nuostolių mažėjimas
|Neįstiklintas
|Lauko temperatūra ± 1–2 °C
|0%
|Standžiai įstiklintas (aliuminis/PVC)
|4–10 °C aukštesnė nei lauke
|10–25 %
|Šiltas įstiklinimas (trigubi A++ klasės paketai)
|8–15 °C aukštesnė nei lauke
|iki 30–35 %
(Tai bendri orientaciniai skaičiai, kurie kinta nuo fasado orientacijos ir pastato tipo.)
Kodėl tai aktualu šiandien?
Energijos kainos kyla, o daugiabučių modernizacija vyksta ne visuose miestuose vienodai greitai, todėl balkonų stiklinimas tampa viena iš prieinamiausių pastato energinių savybių gerinimo priemonių – nereikia kapitalinio remonto, nereikia griauti sienų ar keisti langų.
International Monetary FundInternational Monetary Fund atskleidžia, jog europinėse namų ūkių rinkose energijos kainos išlieka aukštos ir viršija prieš krizes buvusias lygių normas, o tai verčia namų savininkus ieškoti taupesnių sprendimų. Tai reiškia, kad energetinis spaudimas daugiabučių gyventojams tampa vis didesnis ir skatina priemones, kurios gali sumažinti šilumos/galiai reikalingą energiją.
Šią priemonę dažnai renkasi:
- gyventojai, norintys sumažinti šildymo sąnaudas,
- viršutinių aukštų savininkai, kuriems ypač jaučiasi vėjai,
- butai su šalta išorine siena arba kampiniais kambariais.
Papildoma, bet labai svarbi nauda
Be šilumos išsaugojimo, įstiklintas balkonas suteikia ir daugiau privalumų:
- sumažina triukšmą 20–40 %,
- apsaugo nuo dulkių ir taršos,
- prailgina balkono konstrukcijų tarnavimo laiką,
- mažina pelėsio riziką vidinėse sienose,
- sukuria estetiškesnę ir naudojamą erdvę.
Švarus mikroklimatas ir mažesni šilumos tiltai turi tiesioginį poveikį ne tik energijai, bet ir gyvenimo kokybei.
Įstiklintas balkonas yra tarsi papildomas apsauginis sluoksnis jūsų namams. Jis sušvelnina išorės klimatą, sumažina šilumos nuostolius, saugo konstrukcijas ir prisideda prie mažesnių šildymo sąskaitų.
Net nenaudojant balkono kaip gyvenamos erdvės – pats stiklinimo efektas suteikia matomą energinę naudą.