Ką būtina patikrinti prieš pasiimant nuomotą mikroautobusą – meistrų rekomendacijos

Žmogus, atėjęs pasiimti transporto, dažnai galvoja apie kelionę, o ne apie pačią mašiną. Ypač kai paslauga jau suplanuota, o vieta, kur atsiimti transportą – pavyzdžiui, Panerių g. 56, Vilnius – visai patogi. Vis dėlto meistrai nuolat kartoja, kad būtent pirmos minutės lemia, ar kelionė bus rami. Mikroautobusų nuoma gali atrodyti paprasta, tačiau tikras saugumas atsiranda tada, kai žmogus paskiria kelias minutes patikrai. Tokią peržiūrą atlikęs klientas išvengia nemalonių netikėtumų, o keleivinis mikroautobusas tampa patikimu pagalbininku tiek miesto ribose, tiek ilgesniuose maršrutuose.
Transporto būklė – ženklai, kuriuos verta pastebėti dar prieš užvedant
Vos priėjus prie mikroautobuso, galima suprasti daugiau, nei atrodo. Meistrai pasakoja, kad transportas daug ką pasako iš savo išorės: ar panelės lygios, ar durys užsidaro švariai, ar languose nėra įskilimų. Net padangų paviršius gali parodyti, kiek dar laukia komforto. Jeigu protektorius per nelygus, kelionė tampa garsesnė, o ilgesni maršrutai pavargina labiau.
Viduje verta pasėdėti kelias minutes. Patikrinti, ar sėdynės tvirtos, ar saugos diržai įsisega be pasipriešinimo, ar salone nekvepia drėgme. Tokie ženklai rodo tikrą transporto istoriją. Keleivinis mikroautobusas, kurio sėdynės tvarkingos, dažniausiai turi ir geresnę bendrą būklę.
Šviesos, garsas ir viskas, kas padeda jaustis už vairo
Daugelis vairuotojų prisipažįsta, kad pirmą kartą užvedę mikroautobusą, jie klausosi ne kelio, o garsų. Ar variklis dirba tolygiai, ar nėra pašalinių vibracijų, ar visi indikatoriai užgęsta po užvedimo. Jeigu kažkas atrodo ne taip, geriau pasakyti nuomos punktui dar vietoje.
Šioje dalyje padeda paprastas atminties metodas: matomumas, garsas, švara. Ar šviesos įsijungia be trukdžių, ar valytuvai dirba sklandžiai, ar posūkiai girdisi aiškiai? Tai dalykai, kurie kelionėje tampa svarbiausiais. Ypač jei mikroautobusas bus naudojamas naktį ar kelionėms į kitą šalį.
Dokumentai ir aiškumas – du dalykai, kurie sutaupo nervų
Nuomos punktuose dirbantys meistrai visada pabrėžia, kad net trumpai skubant svarbu pasižiūrėti dokumentus. Draudimas, techninė apžiūra, serviso įrašai – tai ne formalumas. Jei kelionėje nutiktų kas nors netikėto, šie dokumentai tampa tikra pagalba.
Draudimo polisas turi būti matomas, o techninės apžiūros data – galiojanti. Net mažas lipdukas ant stiklo gali išgelbėti nuo nemalonaus pokalbio su pareigūnais. Jei kažkas neaišku, telefonu galima pasitikslinti iš karto: +370 67319982 arba +370 60409134.
Paskutiniai patarimai iš meistrų, kurie matė viską
Tie, kurie kasdien perduoda mikroautobusus klientams, pastebi tam tikrą dėsningumą. Žmonės, kurie skiria penkias minutes patikrai, beveik niekada nenustemba kelionėje. Jie tiesiog pagauna ramybę iš anksto. Ir tam nereikia jokios ypatingos patirties.
Šie keli žingsniai pavirsta į lengvą ritualą:
- pažiūrėti padangų būklę
- pasitikrinti šviesas prie sienos ar tamsesnėje vietoje
- įjungti kondicionierių ar šildymą, kad žinotum, jog jie veikia
- pasižiūrėti, ar salonas neturi paslėptų drėgmės žymių
Tai smulkmenos, kurios virsta patogumu visai kelionei.
Kelionė prasideda nuo pirmų minučių
Taigi , mikroautobusų nuoma gali būti lyg pirmasis žingsnis į gerą savaitgalį ar rimtą darbo kelionę. Ir tas žingsnis būna tvirtas, kai žmogus žino, ką tikrina. Keleivinis mikroautobusas tada tampa ne tiesiog transportu, o laisvės pojūčiu – galimybe nuvykti ten, kur norisi, be įtampos.
O jei prireikia pagalbos ar papildomų paaiškinimų, nuomos punktai dažniausiai pasiruošę padėti čia pat vietoje. Ypač tie, kurie dirba vietose kaip Panerių g. 56, Vilnius – ten meistrai yra matę tiek mikroautobusų, kad gali atpažinti problemą net iš garso.