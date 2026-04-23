Standartas LST EN 15635 turi vieną reikalavimą, kurį įmonės dažniausiai praleidžia: paskirti konkretų žmogų, atsakingą už sandėliavimo įrangos saugą. Angliškoje standarto versijoje jis vadinamas PRSES – „Person Responsible for Storage Equipment Safety“. Be tokio žmogaus patikros vyksta nereguliariai, pažeidimai registruojami, bet nesutvarkomi, o po incidento neaišku, kas turėjo reaguoti.
EN 15635 numato, kad sandėlio naudotojas paskiria asmenį, atsakingą už sandėliavimo įrangos saugą. Jo funkcijos: organizuoti reguliarias vidines apžiūras ir ne rečiau kaip kasmetinę kompetentingo specialisto patikrą, prižiūrėti, kad pažeidimai būtų pašalinti per nustatytą laiką, saugoti dokumentaciją, kontroliuoti, kad stelažų konfigūracija nebūtų keičiama be suderinimo, ir užtikrinti, kad darbuotojai būtų instruktuoti. Tai pareiga, o ne atskira pareigybė – ją dažniausiai prisiima sandėlio vadovas ar darbų saugos specialistas.
Toliau – kokios konkrečios užduotys tenka šiam asmeniui, kokių kompetencijų jam reikia ir kaip paskirstyti darbus tarp jo ir išorinių specialistų.
Kodėl standartas reikalauja konkretaus žmogaus
Sandėliavimo įrangos sauga yra nuolatinis, o ne vienkartinis darbas: kiekvieną savaitę atsiranda naujų smūgių, keičiasi kroviniai, perkeliamos sijos. Kai atsakomybė „bendra“, ji praktiškai yra niekieno. Paskirtas asmuo turi aiškų sąrašą ir įgaliojimus – pavyzdžiui, nurodyti iškrauti sekciją nelaukiant vadovybės sprendimo.
Pareigų sąrašas
|Sritis
|Konkrečios užduotys
|Apžiūros
|Organizuoti savaitines vizualines apžiūras ir registruoti radinius žurnale
|Ekspertinė patikra
|Užsakyti kasmetinę patikrą, dalyvauti joje, gauti ataskaitą
|Pažeidimų valdymas
|Užtikrinti, kad raudonos sekcijos iškraunamos iš karto, gintarinės – sutvarkomos per 4 savaites
|Dokumentacija
|Saugoti gamintojo duomenis, montavimo aktus, patikrų ataskaitas, remonto aktus
|Konfigūracija
|Neleisti keisti sijų lygių ar krovinių be apkrovų suderinimo
|Apkrovų lentelės
|Prižiūrėti, kad jos būtų vietoje ir atitiktų realią būklę
|Darbuotojai
|Užtikrinti instruktavimą ir pranešimų apie smūgius tvarką
|Pokyčiai
|Įvertinti naujų krovinių, technikos ar išplanavimo įtaką saugai
Kokių kompetencijų reikia
Atsakingas asmuo neprivalo būti inžinierius, tačiau turi suprasti:
- kaip veikia stelažas ir kodėl įlenktas statramstis ar trūkstamas saugiklis yra pavojus;
- kokios yra EN 15635 pažeidimų kategorijos ir kokių veiksmų jos reikalauja;
- kaip skaityti apkrovų lentelę ir patikros ataskaitą;
- kodėl sijų perkėlimas keičia leistiną apkrovą;
- kam ir kaip pranešti apie raudonos kategorijos pažeidimą.
Šias žinias paprastai suteikia pirmoji ekspertinė patikra, jei atsakingas asmuo joje dalyvauja ir užduoda klausimus specialistui.
Darbų pasidalijimas su išorės specialistais
Atsakingas asmuo neatlieka visko pats. Praktikoje darbai skirstomi taip:
- viduje – savaitinės apžiūros, žurnalas, reakcija į pranešimus, dokumentų saugojimas, darbuotojų instruktavimas;
- išorės specialistas – kasmetinė patikra su matavimais, pažeidimų klasifikavimas, ataskaita, remontas ir montavimas.
Lietuvoje kasmetines patikras pagal EN 15635 atlieka Preneta: specialistai apžiūri stelažų ir sandėliavimo konstrukcijas, pažymi pažeidimus lipdukais tiesiai objekte, pateikia rašytinę ataskaitą ir komercinį pasiūlymą remonto darbams. Atsakingam asmeniui tokia ataskaita yra pagrindinis metų darbo dokumentas, o lipdukai – priemonė, kuria pažeidimai matomi visiems darbuotojams. Už inspektavimą įmonėje atsakingas ekspertas Ramūnas Mierevičius, tel. +370 682 25 634.
Kaip paskirti ir įforminti
- Vadovo įsakymu paskiriamas konkretus asmuo ir, pageidautina, jį pavaduojantis.
- Įsakyme nurodomos pareigos – galima remtis lentele aukščiau.
- Nustatomi įgaliojimai: teisė sustabdyti sekcijos naudojimą, užsakyti remontą iki tam tikros sumos.
- Parengiama apžiūrų forma ar žurnalas.
- Atsakingas asmuo supažindinamas su esama dokumentacija ir paskutine patikros ataskaita.
Dažniausios situacijos, kuriose paskyrimas pasiteisina
- Smūgis į stelažą pamainos metu. Aišku, kam pranešti ir kas sprendžia, ar iškrauti sekciją.
- Sandėlio vadovas nori pakelti sijas aukštesniems padėklams. Atsakingas asmuo žino, kad reikia perskaičiuoti apkrovas.
- Inspekcija ar draudikas prašo patikrų istorijos. Dokumentai yra vienoje vietoje.
- Nauji sezoniniai darbuotojai. Yra žmogus, kuris užtikrina, kad jie būtų instruktuoti apie stelažų saugą.
Metinis darbų ciklas
Atsakingo asmens darbas lengviausiai organizuojamas kaip metinis ciklas: sausį–vasarį – kasmetinė patikra ir remonto planas, kas mėnesį – dokumentuota apžiūra, kas savaitę – trumpa vizualinė apžiūra, prieš sezoninį piką – apsaugų ir lentelių peržiūra, rudenį – kitų metų biudžeto pasiūlymas pagal patikros rezultatus. Toks ciklas, surašytas į vieną lapą, padeda ir pačiam asmeniui, ir vadovybei matyti, kad sandėliavimo įrangos sauga valdoma, o ne tik reaguojama į incidentus.
Dažniausi klausimai
Ar atsakingu asmeniu gali būti darbų saugos specialistas, kuris aptarnauja kelias įmones?
Formaliai taip, tačiau praktikoje svarbu, kad žmogus būtų objekte pakankamai dažnai, kad pastebėtų pokyčius. Dažniausiai pasirenkamas sandėlio vadovas, o darbų saugos specialistas jį konsultuoja.
Ar atsakingas asmuo pats atlieka kasmetinę patikrą?
Ne – EN 15635 ekspertinę patikrą priskiria techniškai kompetentingam asmeniui, kuris dažniausiai yra nepriklausomas specialistas. Atsakingas asmuo ją organizuoja ir priima rezultatus.
Kas nutinka, jei atsakingas asmuo nepaskirtas?
Standartas nenumato sankcijų, tačiau įvykus nelaimingam atsitikimui darbdavys turės įrodyti, kad darbo priemonės buvo prižiūrimos ir tikrinamos. Be paskirto asmens ir dokumentų tai padaryti sunku.
Praktinis patarimas
Jei įmonėje tokio asmens dar nėra, pradėkite nuo paprasčiausio žingsnio: paskirkite jį įsakymu ir užsakykite patikrą, kurioje jis dalyvautų. Po pirmos patikros su specialistu atsakingas asmuo turės ir žinių, ir konkretų darbų sąrašą metams. Dėl patikros galima kreiptis el. paštu [email protected] arba bendru tel. +370 6 999 4338.