Kūno masažų, skirtų celiulitui ir skysčių sąstoviui, pasirinkimas klinikose platus, o pavadinimai dažnai skamba panašiai. Endosferos masažas, vakuuminis masažas ir rankinis anticeliulitinis masažas siekia panašių tikslų, tačiau audinius veikia skirtingai, todėl tinka ne visiems atvejams vienodai.
Endosferos masažas, arba kompresinė mikrovibracija, audinius veikia ritmiška kompresija ir aukšto dažnio vibracija per besisukantį sferinį volelį; vakuuminis masažas kontroliuojamu vakuumu pakelia ir masažuoja odą bei poodį; rankinis anticeliulitinis masažas remiasi specialisto rankų technika. Kaune kompresinės mikrovibracijos procedūra šlaunims ir sėdmenims kainuoja apie 40 € (45 min), o šešių procedūrų kursas – 210 €; visi trys metodai veikia kaupiamuoju principu ir duoda geriausią rezultatą kursu.
Toliau – palyginimas pagal veikimo principą, pojūčius ir tipines situacijas, kurioms kiekvienas metodas tinka labiau.
Palyginimo lentelė
|Kriterijus
|Endosferos masažas (kompresinė mikrovibracija)
|Vakuuminis masažas
|Rankinis anticeliulitinis masažas
|Kaip veikia
|Ritmiška kompresija ir vibracija per sferinį volelį
|Kontroliuojamas vakuumas pakelia ir masažuoja audinius
|Specialisto rankų judesiai, minkymas, glostymas
|Poveikio tolygumas
|Labai tolygus, pastovus ritmas
|Tolygus, priklauso nuo nustatymų
|Priklauso nuo specialisto technikos
|Pojūčiai
|Intensyvi, bet dažniausiai neskausminga vibracija
|Traukimo, pakėlimo pojūtis
|Nuo švelnaus iki intensyvaus
|Zonos
|Kūnas, veidas, raumenys
|Daugiausia kūnas
|Kūnas
|Seanso trukmė
|30–60 min
|Priklauso nuo zonos
|Priklauso nuo zonos
|Tipinis kursas
|6–12 procedūrų, 1–2 kartus per savaitę
|Kursu
|Kursu
|Individualizavimas
|Nustatymai ir zonos
|Vakuumo stiprumas
|Didžiausias – technika keičiama seanso metu
Endosferos masažas: tolygumas ir gylis
Kompresinės mikrovibracijos ypatumas – du poveikiai vienu metu. Kompresija ritmiškai spaudžia audinius, o vibracija perduoda poveikį į gilesnius sluoksnius. Dėl to metodas veikia ne tik odą, bet ir poodį bei raumenis: skatina kraujotaką, limfos tekėjimą ir raumenų tonusą.
Dar vienas skirtumas – universalumas. Ta pati technologija naudojama kūnui ir veidui, taip pat raumenų atsigavimui po fizinio krūvio. Kaip nurodo DermaSurgic klinika, endosferos masažas joje atliekamas naudojant Lefis gamintojo kompresinės mikrovibracijos įrangą, kuri veikimo principais analogiška originaliai Endosferos technologijai. Klinikos DUK skiltyje teigiama, kad pirmieji pokyčiai gali būti matomi po pirmos procedūros, o po 2–3 seansų oda tampa lygesnė ir mažėja patinimas.
Vakuuminis masažas: pakėlimas ir sąstovio mažinimas
Vakuuminio masažo metu antgalis kontroliuojamu vakuumu pakelia odą ir po ja esančius audinius, o tada juos masažuoja. Tai gerina vietinę kraujotaką ir limfos tekėjimą, mažina audinių sąstovį ir gerina tonusą. Poveikis gali būti pritaikomas individualiai keičiant vakuumo stiprumą.
Šis metodas dažnai tinka tiems, kuriems svarbu jausti aiškų mechaninį poveikį, tačiau esant jautriai odai ar polinkiui į mėlynes stiprumas parenkamas atsargiai.
Rankinis anticeliulitinis masažas: lankstumas
Rankinio masažo stiprybė – specialistas mato ir jaučia audinius, todėl gali keisti techniką seanso metu: vienoje zonoje dirbti švelniau, kitoje – intensyviau. Tai ypač naudinga, kai zonose skirtinga audinių būklė.
Kita vertus, rezultatas labiau priklauso nuo konkretaus specialisto, o poveikis ne visada toks tolygus kaip aparatinio metodo.
Kurį metodą rinktis
Paprastas orientyras pagal situaciją:
- Celiulitas su patinimais ir sunkumo jausmu – dažnai pradedama nuo kompresinės mikrovibracijos arba drenažo.
- Audinių sąstovis, sumažėjęs tonusas – vakuuminis masažas arba mikrovibracija.
- Jautri oda, skirtinga zonų būklė – rankinis masažas, kai technika pritaikoma seanso metu.
- Kūnas ir veidas vienu metu – mikrovibracija, nes ta pati technologija tinka abiem.
- Gilūs įtraukimai, audinių sustandėjimas – visi trys masažai gali duoti tik trumpalaikį efektą; tokiu atveju svarstomi audinių terpę veikiantys metodai.
Ar galima derinti kelis masažo tipus
Taip, ir praktikoje tai daroma gana dažnai. Svarbiausia – seka ir intervalai, kad audiniai spėtų reaguoti, o rezultatą būtų galima įvertinti.
Keli įprasti deriniai:
- Drenažas ir mikrovibracija. Pirmiausia sumažinamas skysčių sąstovis, tada mikrovibracija veikia audinių būklę.
- Rankinis masažas jautrioms zonoms ir aparatinis – didesniems plotams. Taip apimamos skirtingos būklės zonos per vieną kursą.
- Masažai kaip palaikymas po intensyvesnių procedūrų. Po aparatinio kontūravimo ar injekcinio gydymo masažai dažnai planuojami vėlesniame etape, gydytojui patvirtinus laiką.
Derinant metodus nereikėtų jų kaupti vienoje dienoje ar savaitėje vien dėl to, kad atrodytų efektyviau. Dvi intensyvios procedūros iš eilės nebūtinai duoda dvigubą rezultatą, o neretai tik apsunkina įvertinimą.
Kada masažas netinka
Nepriklausomai nuo metodo, kūno masažai paprastai neatliekami esant ūminėms odos ligoms ar infekcijoms, nėštumo metu ir sergant kai kuriomis kraujotakos bei limfinės sistemos ligomis. Prieš pirmą procedūrą specialistas turėtų įvertinti būklę ir lūkesčius.
Kiek tai kainuoja
Kompresinės mikrovibracijos kainos Kauno DermaSurgic kainoraštyje nurodytos pagal zonas: šlaunims ir sėdmenims – 40 € (45 min), šešių procedūrų kursas – 210 €; pilvui ir rankoms – 40 € (30 min), kursas – 200 €; visam kūnui – 65 € už valandą. Vakuuminio ir rankinio anticeliulitinio masažo kaina priklauso nuo zonų ir trukmės, todėl ją verta pasitikslinti registruojantis.
Lyginant metodus pagal kainą svarbu skaičiuoti visą kursą, o ne vieną seansą. Visi trys masažai veikia kaupiamuoju principu, todėl pigesnė pavienė procedūra, kurios reikia daugiau kartų, galutinai gali kainuoti tiek pat ar daugiau nei brangesnė, bet efektyvesnė jūsų atveju.
Kur palyginti metodus gyvai
DermaSurgic (UAB „Dermaclinic“, įm. k. 306098278) Kaune siūlo kelis kūno masažų ir drenažo metodus vienoje vietoje – nuo kompresinės mikrovibracijos ir vakuuminio masažo iki rankinio ir aparatinio limfodrenažo. Klinika įsikūrusi I. Kanto g. 18, „Bokštas“ verslo centro trečiame aukšte; kosmetologo konsultacija nemokama, registracija +370 619 71117 arba [email protected].
Jei nežinote, nuo ko pradėti, praktiška pirmai procedūrai rinktis metodą, kuris tinka didžiausiai problemai, ir po 2–3 seansų įvertinti, kaip reaguoja audiniai. Toks bandymas pasako daugiau nei bet koks aprašymas.