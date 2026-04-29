Samdomas bendrijos pirmininkas yra žmogus, kuris name neturi buto ir bendrijai vadovauja kaip profesionalas, o išrinktas pirmininkas paprastai yra vienas iš kaimynų. Teisiškai abu renka visuotinis susirinkimas ir su abiem sudaroma darbo sutartis. Skiriasi tik tai, kad, išrinkus pirmininką iš šalies, bendrijoje privaloma sudaryti valdybą.
Kuo abu pirmininkai vienodi?
Daugiabučių namų savininkų bendrijų įstatymas pirmininkų neskirsto į samdomus ir išrinktus. Pirmininką renka ir iš pareigų atšaukia, pareigybės aprašymą tvirtina ir nustato bendrijos pirmininko darbo užmokestį visuotinis susirinkimas. Pirmininkas renkamas bendrijos įstatuose nustatyta tvarka 3 metų laikotarpiui.
Su kiekvienu pirmininku sudaroma terminuota darbo sutartis kadencijos laikotarpiui, nesvarbu, ar jis gyvena name, ar ne. Todėl ir kaimynas, ir profesionalas yra bendrijos darbuotojai, turintys tas pačias pareigas ir vienodai atsakingi savininkams. Kasdienis jų darbas taip pat panašus: susirinkimų organizavimas, sutartys su paslaugų teikėjais, mokėjimų ir dokumentų priežiūra.
Pagrindinis skirtumas yra valdyba
Įstatymas numato, kad, jeigu bendrijos nariai nusprendžia bendrijos pirmininku rinkti asmenį, kuris neturi buto ar kitų patalpų tame pastate, bendrijoje sudaromas kolegialus valdymo organas (valdyba). Kai pirmininkas yra vienas iš savininkų, įstatymas valdybos sudaryti neįpareigoja.
|Klausimas
|Išrinktas iš savininkų
|Samdomas iš šalies
|Ar turi butą name
|Taip
|Ne
|Kas renka ir atšaukia
|Visuotinis susirinkimas
|Visuotinis susirinkimas
|Sutartis
|Terminuota darbo sutartis
|Terminuota darbo sutartis
|Valdyba
|Nebūtina
|Privaloma
Lentelė rodo, kad samdant pirmininką keičiasi ne jo teisinė padėtis, o bendrijos valdymo sandara. Šalia profesionalo atsiranda kaimynų grupė, kuri prižiūri jo sprendimus.
Kada verta rinktis samdomą pirmininką?
Samdomą pirmininką bendrijos paprastai renkasi tada, kai tarp savininkų nėra žmogaus, turinčio laiko ir žinių, arba kai niekas nenori vadovauti kaimynams. Vis dėlto aktyvių gyventojų reikės ir tokiu atveju: valdybos narių skaičius negali būti mažesnis kaip trys nariai, o valdybos nariu gali būti renkamas tik fizinis asmuo, turintis butą ar kitas patalpas tame pastate.
Išrinkto kaimyno privalumas yra tas, kad jis namą mato kasdien ir daugelį problemų pastebi pats. Trūkumai dažnai išryškėja vėliau: kaimynai ateina su problemomis tiesiai į namus, o nesutarimai dėl bendrų reikalų perauga į asmeninius. Samdomas pirmininkas nuo tokių santykių labiau nutolęs ir dažniau turi patirties su sutartimis, ataskaitomis ir rangovais. Kita vertus, ir jam mokamas atlyginimas, kurį, kaip ir kaimynui, tvirtina visuotinis susirinkimas.
Kai bendrijai vadovauja House Care samdomas bendrijos pirmininkas, jis organizuoja visuotinius ir valdybos susirinkimus, rengia metinę veiklos ir finansinę ataskaitas bei ilgalaikius atnaujinimo planus, taip pat rūpinasi pastato technine priežiūra ir remontu.
Kaip savininkai kontroliuoja pirmininką
Kontrolės priemonės abiem pirmininkams vienodos. Ne vėliau kaip likus 15 dienų iki eilinio visuotinio susirinkimo pirmininkas privalo parengti bendrijos veiklos metinę ataskaitą, su kuria gali susipažinti kiekvienas savininkas. Jei pirmininko darbas savininkų netenkina, sutartis gali pasibaigti ir anksčiau, bendrijos įstatuose nustatyta tvarka atšaukus bendrijos pirmininką iš pareigų. Ataskaitos aptarimas susirinkime yra gera proga įvertinti, ar pirmininkas padarė tai, dėl ko buvo susitarta.
Aplinkos ministerija primena ir dar vieną savininkų teisę: kai kyla klausimų dėl pirmininko darbo, valdytojas privalo ne mažiau kaip ¼ savininkų rašytiniu prašymu organizuoti savininkų susirinkimą pagal jų siūlomą darbotvarkę.