Nedidelis stalo siūbavimas parduotuvėje atrodo nereikšmingas, bet kasdien jis greitai pradeda erzinti. Rašant klaviatūra monitorius ima virpėti, vaizdo skambučio metu kamera dreba, o atsirėmus alkūnėmis pasigirsta girgždesys. Lyginant darbo stalus, stabilumas aprašymuose minimas retai, nors būtent jis lemia, ar prie stalo bus patogu susikaupti. Siūbavimo priežastys dažniausiai slypi rėmo konstrukcijoje, kojų išdėstyme ir stalviršio medžiagoje. Šiuos dalykus galima įvertinti dar prieš perkant, jei žinoma, į ką žiūrėti.
Reguliuojamo aukščio stalai šiuo atžvilgiu yra atskiras atvejis, nes jų kojos sudarytos iš kelių slankiojančių dalių. Pakėlus stalviršį iki stovimo darbo aukščio, net nedideli tarpai tarp šių dalių tampa juntami. Fiksuoto aukščio staluose stabilumą labiau lemia rėmo skersiniai ir jungtys. Abiem atvejais reikšmės turi tai, kiek sveria ant stalo stovinti įranga ir kur ji pritvirtinta. Toliau aptariamos konstrukcijos, medžiagos ir patikrinimai, kurie padeda išvengti nusivylimo.
Kada siūbavimas tampa problema
Skirtingiems žmonėms stabilumo reikia nevienodai. Jei ant stalo stovi tik nešiojamas kompiuteris, darbo stalas gali šiek tiek judėti ir to beveik niekas nepastebės. Kitaip yra su dviem monitoriais ant laikiklio, nes kiekvienas stalviršio virptelėjimas ekrano viršuje tampa keliskart didesnis. Piešiant ar dirbant su grafika drebantis paviršius trukdo tiksliems judesiams. Žaidžiant staigūs pelės judesiai ir atsirėmimas alkūnėmis taip pat greitai atskleidžia silpną konstrukciją. Vaizdo skambučiuose drebanti kamera, pritvirtinta ant monitoriaus, pašnekovams irgi gerai matoma.
Siūbavimas būna dviejų krypčių, ir jų priežastys skiriasi. Judėjimas į šonus dažniausiai rodo, kad rėmui trūksta skersinio ar galinės plokštės, kuri sujungtų kojas. Svyravimas pirmyn ir atgal dažniau pasitaiko staluose, kurių kojos atitrauktos nuo krašto ar yra C formos. Abu svyravimai stiprėja, kai stalviršis pakeltas aukščiau. Todėl stalą, prie kurio planuojama dirbti stovint, verta vertinti būtent stovimo darbo aukštyje. Sėdimo darbo aukštyje tas pats modelis gali atrodyti visiškai stabilus, o pakeltas pradėti pastebimai siūbuoti.
Rėmo konstrukcija: kojos, skersiniai ir jungtys
Fiksuoto aukščio stalo stabilumą labiausiai lemia tai, kaip kojos sujungtos tarpusavyje. Paprasčiausia konstrukcija yra keturios kojos, prisuktos prie stalviršio, tačiau be papildomų jungčių jos ilgainiui pradeda klibėti. Daug tvirčiau laiko rėmas po stalviršiu, kuris sujungia visas kojas į vieną visumą. Galinė plokštė arba įstrižas skersinis tarp kojų labai sumažina judėjimą į šonus. Metalinės T ar C formos kojos su skersiniu dažnai naudojamos ir fiksuoto, ir reguliuojamo aukščio staluose.
|Konstrukcija
|Stabilumas į šonus
|Stabilumas pirmyn ir atgal
|Pastabos
|Keturios kojos be rėmo
|Silpnas
|Vidutinis
|Jungtys ilgainiui atsilaisvina
|Kojos su rėmu po stalviršiu
|Geras
|Geras
|Rėmas gali trukdyti tvirtinti laikiklį
|Kojos su galine plokšte
|Labai geras
|Geras
|Plokštė dengia kabelius
|T formos metalinės kojos su skersiniu
|Geras
|Geras
|Paplitusi biuro stalų konstrukcija
|C formos kojos
|Geras
|Vidutinis
|Daugiau vietos kojoms, bet jautresnės priekiniam svoriui
|Ožių tipo kojos
|Priklauso nuo skersinio
|Geras
|Svarbu, kad skersinis būtų standus
Jungtys yra kita silpna vieta. Varžtai, įsukti tiesiai į drožlių plokštę, nuo nuolatinio judėjimo gali išsiklibinti, ypač jei stalas dažnai perstumiamas. Patvaresni sprendimai yra metaliniai įsukami įvoriai ar ekscentrinės jungtys, kurios laiko tvirčiau. Metalinio rėmo atveju verta pasižiūrėti, ar sujungimai suvirinti, ar tik prisukami, nes prisukami po kurio laiko reikalauja priveržimo. Suvirintas rėmas paprastai laiko standžiau, tačiau jis užima daugiau vietos pristatant ir sunkiau išardomas kraustantis. Prisukamas rėmas lengviau surenkamas namuose, todėl pirkėjams tenka rinktis tarp patogumo ir standumo.
Reguliuojamo aukščio stalai: varikliai, kolonos ir aukštis
Daugumoje elektrinių modelių yra dvi slankiojančios kolonos, sudarytos iš dviejų ar trijų segmentų. Kiekviename sujungime tarp segmentų yra nedidelis tarpas, be kurio kolona negalėtų judėti. Kuo aukščiau pakeliamas stalviršis, tuo labiau išsikiša segmentai ir tuo labiau šie tarpai juntami. Trijų segmentų kolonos leidžia platesnį aukščio diapazoną, bet turi daugiau sujungimų. Todėl aukštam žmogui verta pasidomėti, kaip stalas laikosi viršutinėje padėtyje, nes būtent joje jis dirbs stovėdamas. Kai kurie gamintojai šiai problemai spręsti naudoja stačiakampes, platesnes kolonas ar papildomas kreipiančiąsias, kurios sumažina tarpus tarp segmentų.
Variklių skaičius dažniau susijęs su keliamąja galia ir judėjimo sklandumu nei su siūbavimu. Du varikliai, po vieną kiekvienoje kolonoje, paprastai pakelia daugiau ir tolygiau, o vienas variklis su velenu dažnai naudojamas pigesniuose modeliuose. Stabilumui daugiau įtakos turi kolonų storis, jų forma ir skersinis tarp kojų. Plačios kojų pėdos ir standus rėmas po stalviršiu sumažina svyravimą pirmyn ir atgal. Šiek tiek siūbavimo aukščiausioje padėtyje yra įprasta, todėl verta palyginti kelis modelius tame pačiame aukštyje. Žemesniems žmonėms, kurie stalo niekada nekels iki maksimumo, šis skirtumas paprastai mažiau svarbus.
Stalviršio medžiaga ir storis
Stalviršis taip pat prisideda prie bendro standumo, nes jis sujungia kojų viršų į vieną plokštumą. Dažniausiai naudojama laminuota drožlių plokštė, kuri yra nebrangi ir atspari subraižymui, tačiau ilgame stalviršyje be atramos viduryje ji gali įlinkti. MDF yra tankesnė ir lygesnė, todėl jos kraštai tvarkingesni, o varžtai laikosi patikimiau. Fanera ir medžio masyvas yra standesni, bet sunkesni ir brangesni. Stiklinis stalviršis atrodo lengvai, tačiau ant jo greitai matyti pirštų atspaudai, o tvirtinti spaustukus nerekomenduojama.
|Medžiaga
|Standumas
|Svoris
|Tinkamumas laikikliams
|Pastabos
|Laminuota drožlių plokštė
|Vidutinis
|Vidutinis
|Tinka su apsaugine plokštele
|Ilgas stalviršis gali įlinkti
|MDF
|Geras
|Didesnis
|Tinka
|Tvarkingi kraštai, laiko varžtus
|Fanera
|Labai geras
|Vidutinis
|Tinka
|Lengvesnė už masyvą
|Medžio masyvas
|Labai geras
|Didelis
|Tinka
|Reikia priežiūros, brangesnis
|Grūdintas stiklas
|Geras
|Didelis
|Netinka spaustukams
|Matyti atspaudai, šaltas paviršius
Storis taip pat turi reikšmės, nes storesnis stalviršis mažiau įlinksta ir mažiau perduoda virpesius. Plonas stalviršis ant sunkaus rėmo gali atrodyti stabilus, bet jo kraštas linksta, kai į jį atsiremiama. Labai storas ir sunkus stalviršis ant reguliuojamo aukščio rėmo sumažina naudingąją apkrovą, nes dalį keliamosios galios suvartoja pats stalviršis. Todėl elektriniam stalui verta rinktis stalviršį, kurio svoris palieka pakankamai rezervo įrangai. Stalviršio svorį gamintojai dažnai nurodo atskirai, todėl jį nesunku atimti iš bendros keliamosios galios ir pamatyti, kiek lieka monitoriams bei kompiuteriui.
Apkrova ir svorio pasiskirstymas
Gamintojai nurodo didžiausią leistiną stalo apkrovą, o reguliuojamo aukščio modeliams dar ir variklių keliamąją galią. Šie skaičiai rodo, kiek stalas gali išlaikyti ar pakelti, tačiau nesako, kaip jis elgsis apkrautas netolygiai. Sunkus monitorius ant laikiklio, pritvirtinto prie krašto, veikia kaip svertas ir stalviršį lenkia labiau nei toks pat svoris viduryje. Jeigu visą įrangą sudėsite į vieną stalo pusę, ta pusė gali leistis lėčiau arba labiau siūbuoti. Geriausia sunkiausius daiktus dėti arčiau kojų ir paskirstyti juos tolygiai.
Rezervas visada naudingas, ypač kai įranga ilgainiui keičiasi ir didėja. Jeigu stalas nuolat apkrautas iki nurodytos ribos, jo jungtys ir varikliai dėvisi greičiau, o svyravimas tampa ryškesnis. Todėl prie įrangos svorio verta pridėti ir atsirėmimą rankomis, nes žmogus dažnai remiasi į stalą visu svoriu. Kai planuojami du dideli monitoriai, stalinis kompiuteris ir garsiakalbiai, verta rinktis modelį su didesne nurodyta apkrova.
Grindys, surinkimas ir priežiūra
Net tvirtas stalas siūbuoja, jei jis stovi ant nelygių grindų ar yra blogai surinktas. Senuose butuose grindys dažnai būna kreivos, todėl viena koja gali kabėti ore keliais milimetrais. Tokį tarpą lengva patikrinti vandens gulsčiuku arba tiesiog paspaudus kiekvieną stalo kampą iš eilės. Storas kilimas taip pat leidžia stalui judėti, nes kojos į jį įsmenga nevienodai. Surinkus stalą verta jį patikrinti po kelių savaičių, kai varžtai ir jungtys nusistovi. Daugeliu atvejų siūbavimą galima sumažinti be jokių pirkinių.
Stabilumą padeda pagerinti:
- reguliuojamos kojų atramos, kurios išlygina nelygias grindis;
- pakartotinis varžtų priveržimas po kelių savaičių naudojimo;
- kietas padas po kojomis, jei stalas stovi ant kilimo;
- stalo pastatymas prie sienos, kuri riboja judėjimą atgal;
- tolygus įrangos išdėstymas ant stalviršio;
- papildomas įstrižas skersinis, jei gamintojas jį siūlo.
Kai kurie žmonės fiksuoto aukščio stalą pritvirtina prie sienos kampuočiais. Tai labai sumažina siūbavimą, tačiau tokio sprendimo negalima taikyti reguliuojamo aukščio stalams, nes jie turi laisvai judėti. Surinkimo metu verta laikytis gamintojo instrukcijos ir neperveržti varžtų, įsukamų į plokštę, nes taip pažeidžiamas sriegis. Jeigu sriegis jau išsiklibino, kartais padeda storesnis varžtas ar įvoris, tačiau tokį remontą geriau atlikti prieš pradedant stalą apkrauti įranga. Prieš kiekvieną persikraustymą naudinga varžtus patikrinti iš naujo, nes nešant jie atsilaisvina greičiausiai.
Ką patikrinti aprašyme ir parduotuvėje
Aprašymai retai nurodo stabilumą tiesiogiai, todėl jį tenka vertinti pagal konstrukcijos detales. Naudinga ieškoti informacijos apie rėmą, kojas, stalviršio medžiagą ir storį bei nurodytą apkrovą. Jeigu stalą galima pamatyti gyvai, verta jį išbandyti tame aukštyje, kuriame dirbsite. Prieš perkant patikrinkite:
- ar kojos sujungtos rėmu, skersiniu ar galine plokšte;
- kokia stalviršio medžiaga ir storis;
- kokia didžiausia apkrova ir variklių keliamoji galia;
- ar kojos turi reguliuojamas atramas;
- kaip stalas elgiasi, kai į jį atsiremiama ties kraštu;
- ar prie stalviršio galima tvirtinti monitoriaus laikiklį.
Parduotuvėje naudinga stalą švelniai pastumti į šonus ir pirmyn atgal, o tada atsiremti į kraštą alkūnėmis. Jeigu stalas reguliuojamo aukščio, tą patį verta pakartoti pakėlus jį iki stovimo darbo aukščio. Perkant internetu naudinga skaityti atsiliepimus, kuriuose minimas siūbavimas konkrečiame aukštyje. Tai padeda palyginti modelius, kurių aprašymai iš pirmo žvilgsnio atrodo panašūs. Ypač vertingi atsiliepimai žmonių, kurie nurodo savo ūgį ir ant stalo stovinčią įrangą, nes tada lengviau įvertinti, ar jų patirtis tinka jums. Jeigu stalas jau nupirktas ir siūbuoja, pirmiausia verta patikrinti grindis, varžtus ir įrangos išdėstymą, o tik tada galvoti apie keitimą.