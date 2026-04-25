Modulinis namas sklype atsiranda per vieną dieną, tačiau jaukia gyvenamąja vieta jis tampa tik tada, kai aplink sutvarkoma aplinka: įvažiavimas, takai, terasa, vieta automobiliui. Šiuos darbus galima atlikti ir vėliau, tačiau dalį jų verta suplanuoti dar prieš montavimą.
Terasą, stoginę automobiliui ar ūkinį pastatą prie modulinio namo verta suplanuoti dar projektavimo metu – kartu su pamatais, kad atramos ir aukščiai sutaptų ir neprireiktų papildomų darbų vėliau. Kadangi pats namas sumontuojamas per vieną dieną, didžioji dalis sklypo darbų – pamatai, įvažiavimas, komunikacijų įvadai ir lietaus vandens nuvedimas – vyksta tuo metu, kai namas 6–8 savaites gaminamas gamykloje.
Toliau aptariama, kodėl lauko erdvę planuoti verta iš anksto, kokias terasos medžiagas rinktis ir kokia tvarka atlikti kiemo darbus.
Kodėl lauko erdvę planuoti iš anksto
Modulinis namas paprastai pakeliamas virš grunto, kad pogrindis būtų vėdinamas. Todėl terasa turi būti tokio aukščio, kad nuo jos būtų patogu įeiti į namą, o jos atramos neužstotų vėdinimo angų.
HouseModul tinklaraštyje primenama, kad terasą, stoginę ar ūkinį pastatą geriausia suplanuoti kartu su pamatais – tada sutampa atramos ir aukščiai. Jei terasa projektuojama jau stovint namui, kartais tenka papildomai kalti polius ar perdaryti laiptelius.
Iš anksto verta nuspręsti:
- kurioje namo pusėje bus terasa ir pagrindinis įėjimas;
- ar terasa bus dengta stogu ar pergola;
- kur bus statomas automobilis ir ar reikės stoginės;
- kur laikysite įrankius, dviračius ir malkas.
Terasos vieta pagal pasaulio šalis
Terasos orientacija lemia, kada ja bus galima naudotis:
- Pietų pusė – daugiausia saulės, tačiau vasaros vidurdienį gali būti per karšta, todėl praverčia stogelis ar markizė.
- Vakarų pusė – saulė vakare, patogu po darbo dienos.
- Rytų pusė – rytinė kava saulėje, popiet – pavėsis.
- Šiaurės pusė – mažiausiai saulės, tinka tik kaip papildoma terasa ar įėjimo zona.
Taip pat verta įvertinti vaizdą, kaimynų langus ir vyraujančio vėjo kryptį.
Terasos medžiagos
|Medžiaga
|Privalumai
|Į ką atkreipti dėmesį
|Termomediena
|Natūrali išvaizda, stabilesnė už neapdorotą medieną
|Laikui bėgant pilkėja, reikia alyvavimo, jei norima išlaikyti spalvą
|Maumedis ar kita mediena
|Šilta faktūra, lengva apdirbti
|Reikalauja reguliarios priežiūros
|Kompozitas
|Mažai priežiūros, nepūva
|Saulėje gali įkaisti, išvaizda mažiau natūrali
|Betoninės trinkelės ar plytelės
|Ilgaamžės, tinka žemai terasai
|Reikia tvirto pagrindo ir drenažo
Medinei terasai prie medinio namo svarbu palikti tarpą tarp terasos ir fasado, kad lietaus vanduo nebėgtų ant sienos ir neužsistovėtų.
Stoginė ir ūkinis pastatas
Kompaktiškame name dažnai trūksta vietos daiktams, todėl ūkinis pastatas ar sandėliukas sklype tampa ne prabanga, o būtinybe. Stoginę automobiliui galima statyti atskirai arba sujungti su ūkiniu pastatu.
Prieš statant būtina pasitikrinti, ar šiems statiniams reikia statybą leidžiančio dokumento – tai priklauso nuo jų dydžio, paskirties ir sklypo vietos. Nesudėtingiems statiniams reikalavimai paprastesni, tačiau saugomose teritorijose ar mieste jie gali būti griežtesni.
Kiemo darbų eilė
Kadangi moduliniai namai į sklypą atvežami sunkvežimiu ir statomi kranu, kiemo darbų tvarka turi įvertinti montavimo dieną:
- Prieš gamybą – suplanuoti namo vietą, terasą, įvažiavimą ir komunikacijų trasas.
- Gamybos metu – įrengti pamatus, komunikacijų įvadus ir laikiną, tvirtą privažiavimą sunkiajai technikai.
- Montavimo dieną – palikti laisvą zoną kranui ir sunkvežimiui, neturėti kliūčių ties privažiavimu.
- Po montavimo – įrengti terasą, galutinį įvažiavimą, takus, vejas ir želdinius.
Dažniausia klaida – sutvarkyti veją, pasodinti medžius ar pastatyti tvorą prieš atvežant namą. Sunki technika tokius darbus dažniausiai pažeidžia.
Lietaus vanduo ir drenažas
Medinis namas mėgsta sausą aplinką. Lietaus vandenį nuo stogo ir terasos reikia nuvesti toliau nuo pamatų:
- lietvamzdžius prijungti prie drenažo, lietaus vandens šulinio ar bent nukreipti į žvyro juostą;
- gruntą aplink namą suformuoti su nuolydžiu nuo pastato;
- terasos pagrindą įrengti taip, kad po ja nesikauptų vanduo.
Jei sklypas žemesnis už kaimyninius ar šalia yra drėgnų plotų, drenažo sprendimą naudinga aptarti su specialistu dar pamatų projektavimo metu – vėliau, aplink namą jau įrengus terasą ir takus, tokius darbus atlikti gerokai sudėtingiau.