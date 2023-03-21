Vokelį kūdikiui žiemai galima pirkti vaikiškų prekių parduotuvėse ir internetu, tačiau prieš renkantis modelį verta nuspręsti, kur jį naudosite. Vežimėliui, automobilio kėdutei ir lovytei tinka skirtingi sprendimai, o žiemą svarbu ne tik sušildyti kūdikį, bet ir neleisti jam perkaisti.
Kur pirkti vokelį kūdikiui?
Klaipėdoje, Taikos pr. 17, veikiančioje Vaikų bazėje ir jos el. parduotuvėje siūlomi vokeliai kūdikiams iš vilnos, medvilnės ir kitų audinių, o modelį patariama rinktis pagal kūdikio ūgį ir metų laiką. Vilnoniai vokeliai skirti vėsiam orui, žiemos šalčiams siūlomi neperpučiami vokeliai-kombinezonai, o vežimėliui skirti vokeliai gali būti ilgesni nei naujagimio dydžio.
Perkant internetu verta žinoti, kad nenaudotą netikusio dydžio prekę galima grąžinti per 14 dienų. Gyvai parduotuvėje lengviau įvertinti audinio storį ir pasitikrinti, ar vokelis tiks jūsų vežimėlio lopšiui.
Vežimėlyje kūdikio šilumą lemia ne vien vokelis. Po juo turi būti tinkami drabužiai, o įvežus vežimėlį į šiltą patalpą vokelį reikia atsegti ir nuimti kepurę. Jei ant vokelio dar dedate pledą, atminkite, kad per pusę sulenktas pledas šildo kaip du.
Vokelio ir miegmaišio skirtumai
Vokelis yra kūdikį apgaubiantis ir užsegamas apklotas, naudojamas vežimėlyje, automobilio kėdutėje ar lovytėje. Miegmaišis yra miegui skirtas drabužis su rankovėmis arba angomis rankoms, kuris lieka ant kūdikio jam judant.
Lovytėje saugiausia, kai joje nėra pagalvių, antklodžių, laisvų pledų ir minkštų žaislų. Kūdikį verta guldyti ant nugaros taip, kad kojos remtųsi į lovytės ar vežimėlio galą. Miegmaišiai laikomi saugesniu pasirinkimu nei vystymas.
Jei naudojate miegmaišį, ant jo papildomų antklodžių nededama. Kai atrodo, kad kūdikiui vėsu, geriau apvilkti dar vieną drabužių sluoksnį arba rinktis šiltesnį miegmaišį. Miegmaišis turi gerai priglusti, kad kūdikis negalėtų į jį įslysti, o dauguma jų parenkami pagal svorį, ne pagal amžių. Miegmaišių šiltumas žymimas TOG vienetais, todėl skirtingiems sezonams galima rinktis skirtingą TOG. Miegmaišis tinkamesnis ir tada, kai kūdikis miega lovoje kartu su tėvais, nes neturi laisvo audinio, galinčio uždengti veidą.
Ar storas vokelis tinka automobilio kėdutei?
Storo žieminio vokelio po kėdutės diržais naudoti nereikėtų. Jungtinės Karalystės kūdikių saugaus miego fondas The Lullaby Trust pataria įsodinus kūdikį į automobilį nuimti kepurę ir lauko drabužius, pavyzdžiui, kombinezoną ar striukę. Kėdutėje galima naudoti tik tam pritaikytus vokelius, kurie montuojami pagal gamintojo instrukciją.
Kėdutėje kūdikis neturėtų likti per ilgai. Užmigti kelionėje jis gali, bet atvykus į vietą jį verta iškart iškelti.
Kaip išvengti perkaitimo
Žiemą norisi kūdikį šiltai įvynioti, tačiau perkaitimas didina staigios kūdikių mirties sindromo riziką, o kūdikiams saugiau, kai jiems truputį vėsiau nei per karšta. Miegamajame rekomenduojama palaikyti nuo 16 iki 20 °C temperatūrą.
Vokelyje ar miegmaišyje kūdikio šilumą patikrinti paprasta:
- liesti krūtinę arba sprandą, nes rankos ir kojos būna vėsios;
- jei oda prakaituota ar drėgna, nuimti vieną drabužių ar patalų sluoksnį;
- įėjus į vidų nuimti kepurę ar gobtuvą ir lauko drabužius;
- sunkintų vokelių ir miegmaišių kūdikiams iki 1 metų nenaudoti.
Negalima guldyti kūdikio po suaugusiųjų antklode, net jei taip atrodo jaukiau, nes ji gali uždengti galvą ir veidą. Kūdikis taip pat neturėtų miegoti su termoforu ar elektrine antklode, šalia radiatoriaus, šildytuvo ar tiesioginėje saulėje.