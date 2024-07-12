Kaip sužinoti katalizatoriaus supirkimo kainą pagal kodą?

Ant išmontuoto katalizatoriaus pamačius raidžių ir skaičių derinį gali kilti klausimas, ar tai tik gamintojo žymėjimas, ar raktas į jo vertę. Specializuoti supirkėjai pagal dalies kodą gali atpažinti katalizatoriaus modelį ir preliminariai nustatyti, kokie taurieji metalai jame turėtų būti. Tačiau kodas nėra universalus kainoraštis: faktinė vertė priklauso ir nuo detalės būklės.
Kur paprastai būna katalizatoriaus kodas?
Dažniausiai jo ieškoma ant metalinio bakelio korpuso. Tai gali būti įspaustas, išgraviruotas ar kitaip pažymėtas raidžių bei skaičių derinys. Kartais šalia būna keli skirtingi numeriai, todėl nufotografuokite visą žymėjimo zoną, o ne vien pirmus matomus skaičius.
Prieš fotografuodami nuvalykite purvą minkštu būdu, nešlifuodami ir nepažeisdami žymėjimo. Jei kodas vis tiek neįskaitomas, nesistenkite jo atkurti iš spėjimų. Keli neteisingi simboliai gali nurodyti visiškai kitą modelį ir suklaidinti kainą vertinantį specialistą.
Kaip veikia įvertinimas nuotoliniu būdu?
„Olimeta“ teikia paslaugą, kai katalizatorių kaina pagal kodą nustatoma gavus aiškią nepažeisto bakelio nuotrauką arba tikslų žymėjimą. Supirkėjas lygina kodą su savo duomenų baze ir pateikia pasiūlymą. Bendrovė nurodo, kad kainos pasiūlymas galioja 24 valandas, nes tauriųjų metalų rinkos kainos svyruoja.
Siųsdami užklausą pateikite tris dalykus: kodą iš arti, viso katalizatoriaus vaizdą ir informaciją, ar detalė originali bei nepažeista. Jei žinote automobilio modelį ir variklio tipą, pridėkite ir juos – tai gali padėti patikrinti, ar kodas atitinka aprašytą dalį.
Kada kodo nepakanka?
Jei keramika išbyrėjusi, katalizatorius prapjautas, apdegęs arba išimtas iš metalinio korpuso, vien gamintojo žymėjimas nebūtinai atitiks faktinę jo sudėtį. Tokiais atvejais gali būti reikalinga analizė. „Olimeta“ nurodo naudojanti XRF metodą, kuriuo nustatomas metalų kiekis vertinamoje medžiagoje.
XRF įranga suteikia daugiau informacijos apie sudėtį, tačiau galutinis reprezentatyvumas priklauso ir nuo tinkamo mėginio paruošimo. Jei parduodama ne viena detalė, o birus turinys, verta išsiaiškinti, kaip imamas mėginys ir ar jis atspindi visą partiją. Nereikėtų patiems malti ar ardyti katalizatoriaus vien dėl bandymo jį įvertinti.
Kaip nepasimesti tarp kelių numerių?
Ant vieno korpuso kartais matomi keli žymėjimai: gamintojo dalies kodas, gamybos data ar kiti techniniai simboliai. Supirkėjui nesiųskite vieno iškirpto fragmento, jei neaišku, kuris kodas svarbiausias. Geriau nufotografuoti ir visą metalinį bakelį, ir kiekvieną žymėjimą atskirai.
Nesirinkite modelio pagal vizualiai panašų paveikslėlį internete – išoriškai vienodi korpusai gali slėpti kitokią vidinę sudėtį. Jei detalė buvo išmontuota prieš daug metų, nebūtina tiksliai žinoti automobilio gamybos metų, tačiau pateikite viską, ką galite pagrįsti.
Kai numerio nėra, vertinimas cheminės sudėties pagrindu gali būti skaidresnis už spėliojimą. Paprašykite paaiškinti ir tai, ar mėginys tirtas tiesiogiai, ar prieš analizę buvo paruoštas. Tai ypač aktualu turint nevienalytį turinį.
Ką pasitikrinti prieš patvirtinant kainą?
Paklauskite, ar pasiūlymas yra galutinis, ar įvertinus vietoje jis gali keistis. Taip pat pasidomėkite, ar taikomi papildomi administravimo, analizės ar siuntimo mokesčiai, kaip mokama ir ar gausite sandorį patvirtinančius dokumentus.
Jeigu kodą pateikėte keliems supirkėjams, palyginkite tuo pačiu metu gautus pasiūlymus. Vienos dienos ir po savaitės pateiktos kainos gali skirtis dėl metalų biržos pokyčių, todėl jas lyginti reikia atsargiai. Jei tikslus numeris neaiškus, paprašykite specialisto nurodyti, kurios nuotraukos papildomai reikalingos. Kuo mažiau spėjimų, tuo naudingesnis pradinis pasiūlymas.
Katalizatoriaus kodas yra geras pradinis atpažinimo įrankis. Vis dėlto patikimas pardavimas baigiasi ne kodo suradimu, o skaidriu pasiūlymu, pagrįstu konkrečios detalės sudėtimi bei būkle.