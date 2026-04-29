Second hand parduotuvės atidarymas prasideda nuo kelių sprendimų: kokiems pirkėjams parduotuvė skirta, iš kur ji gaus prekių ir kokio dydžio bus pirma partija. Kai šie klausimai išspręsti, lengviau suskaičiuoti pradžios išlaidas ir pasirinkti tarp fizinės ir internetinės prekybos.
Pirkėjų ir parduotuvės formato pasirinkimas
Second hand parduotuvės koncepcija priklauso nuo pirkėjų. Kainai jautriems pirkėjams reikia plataus pasirinkimo už nedidelę kainą, o radinių ieškantiems pirkėjams svarbesni firminiai, geros būklės gaminiai. Nuo šio pasirinkimo priklauso, kokios rūšies prekes reikės pirkti.
Formatas keičia išlaidų struktūrą. Fizinei parduotuvei reikia patalpų, lentynų ir pardavėjo darbo laiko, o internetinėje parduotuvėje kiekvieną gaminį reikia nufotografuoti ir aprašyti. Abu kanalus galima derinti, jei pakanka laiko gaminiams paruošti. Renkantis patalpas verta įvertinti pėsčiųjų srautą, automobilių stovėjimo galimybes ir tai, ar netoliese jau veikia kitos dėvėtų drabužių parduotuvės.
Kaip pasirinkti dėvėtų drabužių tiekėją?
Dėvėtų drabužių tiekėją verta rinktis pagal tai, ar jis aiškiai aprašo rūšis, nurodo minimalų užsakymą, grąžinimo sąlygas ir siuntos dokumentus. Naujai parduotuvei svarbu, kad pirmą užsakymą būtų galima pradėti nuo nedidelio kiekio, nes pradžioje dar nežinoma, kurios prekės parduodamos greičiausiai.
Perkant prekes iš kitos ES šalies, prieš pirmą užsakymą verta išsiaiškinti, kokie dokumentai keliauja su siunta ir kaip skaičiuojamas PVM. Latvijos didmenininkas Kreskat prie siuntų, kuriose keliauja naudoti drabužiai, prideda sąskaitą faktūrą, CMR važtaraštį ir dezinfekcijos sertifikatą. Lietuvos įmonei, turinčiai PVM mokėtojo kodą, Latvijos PVM neskaičiuojamas: taikomas atvirkštinis apmokestinimas, kai PVM apskaito pats pirkėjas.
Kokio dydžio turėtų būti pirma partija?
Pirma partija turėtų būti tokio dydžio, kad parduotuvė galėtų išbandyti kelias rūšis ir kategorijas, bet neįšaldytų per daug lėšų prekėse, kurių paklausa dar nežinoma. Pradžiai galima užsakyti po nedidelį kiekį kelių kategorijų, pavyzdžiui, sezono viršutinių drabužių, megztinių ir džinsų.
Prekių kainas verta nustatyti iš anksto pagal rūšį ir kategoriją, pavyzdžiui, atskirai viršutiniams drabužiams ir marškinėliams. Tokia kainodara padeda greičiau paruošti prekes lentynoms ir lengviau palyginti partijų pelningumą.
Po pirmos partijos verta kelias savaites fiksuoti, kurios kategorijos ir rūšys parduodamos greičiausiai, kiek gaminių netinka prekybai ir kokią kainą pirkėjai priima. Šie duomenys parodo, ką ir kiek užsakyti antrą kartą. Užrašus verta vesti pagal kategorijas, nes bendra apyvarta neparodo, kuri prekių grupė parduodama prastai.
Ką daryti su neparduotais drabužiais?
Neparduotus drabužius parduotuvė gali nukainoti, palikti kitam sezonui arba perduoti tekstilės atliekas tvarkančiai įmonei, todėl tokį planą verta turėti nuo pirmos dienos. Sprendimas, kada prekę nukainoti, turi būti pagrįstas pardavimų duomenimis, kad lentynose neliktų prekių, kurios tik užima vietą.
Pakartotinis drabužių naudojimas Lietuvoje dar turi daug vietos augti. LR aplinkos ministerija, remdamasi Aplinkos apsaugos agentūros duomenimis, nurodo, kad 2020 m. mišrių komunalinių atliekų sraute susidarė 57 tūkst. tonų tekstilės atliekų, iš kurių 65 proc. buvo pašalinta sąvartynuose arba sudeginta. Dalis šių drabužių galėtų būti parduota antrą kartą.