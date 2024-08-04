„The New York Times“ praneša, kad išsipildė blogiausias Kremliaus nenumatytas scenarijus: vienu metu patiriamos karinės nesėkmės, tiksliniai smūgiai eksporto infrastruktūrai ir žlugusios pajamos iš angliavandenilių, sukūrusios maždaug 72 mlrd. JAV dolerių biudžeto deficitą. Analitikai perspėja, kad ši konvergencija nutraukia pagrindinius pajamų ir kuro kanalus, versdama Maskvą rinktis politiškai brangius sprendimus — didinti mokesčius, skolintis arba spausdinti pinigus — kurių kiekvienas kelia rimtą riziką. Besiklostančias politikos dilemas ir nepermatomus užkulisių kanalus, dabar formuojančius Rusijos atsaką, verta atidžiai stebėti.
Kas nutiko: ir kodėl Kremlius tai laiko krize
Kremlius susiduria su ūmiu fiskaliniu lūžiu: 2025 m. biudžeto deficitas siekia 72 mlrd. JAV dolerių, daugiausia dėl su karu susijusių išlaidų, kurios dabar viršija 170 mlrd. JAV dolerių per metus, o tradicinis pajamų pagrindas – nafta ir dujos – žlugo: praėjusiais metais jos sumažėjo maždaug 25 % ir parduodamos už gerokai mažesnes kainas bei su nuolaidomis.
Stebėtojai pažymi sutampančius sukrėtimus: smunkančias angliavandenilių pajamas, sankcijas, ribojančias rinkas, ir didėjančias karo vykdymo sąnaudas. Politikos formuotojai turi ribotas, politiškai brangias galimybes – didinti mokesčius, skolintis arba kurti pinigus – ir kiekviena jų ardo sanglaudą.
Krizė pateikiama ne kaip abstrakti makroekonomika, o kaip kolektyvinio atsparumo ir bendro socialinio kontrakto išbandymas.
Kaip streikai sutrikdė naftos eksportą ir vidaus degalų tiekimą
Ukrainos smūgiai pramušė pagrindinius Rusijos naftos eksporto sistemos mazgus, priversdami nukreipti maršrutus, stabdyti naftos perdirbimo gamyklas ir sukeldami aštrų vidaus trūkumą, kuris paneigia Kremliaus patikinimus apie atsparumą.
Smūgiai paralyžiavo Rusijos naftos eksporto centrus, privertė imtis brangių maršrutų apylankų, sustabdė perdirbimo gamyklas ir atskleidė vidaus degalų trūkumą.
Nepriklausomi stebėtojai fiksuoja tankerų praradimus, pažeistus vamzdynus ir taikinius naftos perdirbimo gamyklų gaisrus, kurie sutrikdė suplanuotas siuntas ir privertė naudoti ilgesnius, brangesnius koridorius.
Vidaus rinkoje pasirodė benzino eilės, regioninis normavimas ir laikini kai kurių eksportų draudimai, nepaisant oficialių neigimų.
Analitikai ragina patikrinti vyriausybės teiginius, sekdami degalų judėjimą per uostus ir šešėlinius laivynus.
Bendruomenės, siekiančios patikimos informacijos, telkiasi aplink vietinius pranešimus, reikalaudamos atskaitomybės, kai praktinis trūkumas pakerta politinius naratyvus ir kasdienį gyvenimą.
Kaip atakos ir sankcijos sumažino Rusijos naftos pajamas ir biudžetą
Daugelis analitikų teigia, kad tikslinių smūgių ir griežtėjančių sankcijų sąveika smarkiai sumažino Rusijos naftos ir dujų pajamas, atimdama iš Kremliaus patikimiausią karo meto pajamų šaltinį ir atskleisdama struktūrines biudžeto silpnybes.
Stebėtojai pažymi 25 % pajamų kritimą, užsitęsusį kainų nuosmukį ir pardavimus su nuolaidomis, nes sankcijos, pirkėjų nenoras ir logistikos apribojimai daro savo.
Išpuoliai prieš tanklaivius, naftos perdirbimo gamyklas ir mazgus sutrikdė eksportą ir vidaus tiekimą, privertė laikinai taikyti draudimus ir padidino sąnaudas.
Susidūrę su 72 mlrd. JAV dolerių deficitu ir karo išlaidomis, viršijančiomis 170 mlrd. JAV dolerių, politikos formuotojai griebiasi mokesčių, skolos ir pinigų kūrimo, tačiau neapibrėžtumas išlieka, o socialinė sanglauda patiria išbandymus.
Kodėl standartinės politikos priemonės negali panaikinti atotrūkio
Susidūrę su žiojėjančia fiskaline spraga, Kremliaus politikos formuotojai pastebi, kad įprastos priemonės — didesni mokesčiai, didesnis skolinimasis, civilinių programų karpymai ir pinigų kūrimas — yra arba politiškai toksiškos, ekonomiškai nepakankamos, arba tarpusavyje prieštaringos. Analitikai pažymi, kad mokesčių didinimas sukelia neramumus; skolos rinkos siaurėja dėl sankcijų; civilinių išlaidų mažinimas menkina legitimumą; monetizacija kursto infliaciją. Kiekviena svirtis paaštrina kitą problemą, palikdama trapią kompromisų pusiausvyrą. Pasakojimas pabrėžia kolektyvinę atsakomybę ir bendrus interesus, apeliuodamas į skaitytojus, kurie siekia bendruomeninio supratimo. Skeptiška analizė rodo, kad nėra aiškaus kelio: pasirinkimai traukiasi mažėjant pajamoms, didėjant išoriniam spaudimui, o politinė tolerancija riboja pragmatišką fiskalinę korekciją.
|Pasirinkimas
|Apribojimas
|Mokesčiai
|Neramumų rizika
|Skolinimasis
|Sankcijos, pajamingumas
|Karpymai
|Legitimumo praradimas
|Monetizacija
|Infliacija
|Turto pardavimai
|Ribotas pirkėjų skaičius
Tikėtini vidaus ir tarptautiniai Rusijos finansų scenarijai
Neapibrėžtumas dabar apibrėžia Rusijos fiskalinę trajektoriją, nes Kremlius svarsto vis mažėjantį pasirinkimų rinkinį, turintį ryškių vidaus ir tarptautinių šalutinių padarinių. Analitikai apibrėžia suvaržytus scenarijus: agresyvus taupymas ir vidinis perskirstymas, keliantys neramumų riziką; slapti mokesčių didinimai ir pensijų įšaldymai, siekiant sustiprinti trumpalaikį likvidumą; išplėstas suverenaus skolinimosi mastas iš draugiškų valstybių ar nesilaikančių rinkų, didinant priklausomybę; ir ribotas monetizavimas, kurstantis infliaciją ir mažinantis santaupų vertę. Tarptautiniu mastu gali išlikti didesnis naftos pardavimas su nuolaidomis, sankcionuotų pajamų apėjimo schemos ar barteriniai susitarimai, tačiau realios pajamos mažės.
Kiekvienas kelias siaurina politinę erdvę ir socialinę sanglaudą, reikalaudamas solidarumo iš skeptiškų piliečių ir išbandydamas režimo prisitaikymo gebėjimus.