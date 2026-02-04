Transporto lėktuvas Il-76, siejamas su Aviacon Zitotrans — vežėju, kuris anksčiau buvo sankcionuotas dėl ryšių su Rusijos gynybos logistika — atskrido į Kubą po transatlantinio skrydžio, kurio metu buvo atlikti techniniai sustojimai Mauritanijoje ir Dominikos Respublikoje, todėl iš karto kilo klausimų dėl neatskleisto krovinio, tų valstybių suteiktų skrydžio leidimų ir ar ši kelionė atitinka dokumentuotus siuntų, remiančių Rusijos karinių tiekimo grandines, modelius; valdžios institucijos turėtų skubiai paskelbti manifestus ir leidimų dokumentus, kad paaiškėtų, kas buvo iškrauta.
Ką žinome apie Il-76, nusileidusį Kuboje
Orlaivis, nusileidęs San Antonijuje de los Banjose vasario 1 d., buvo rusiškas Il-76 transporto lėktuvas, eksploatuojamas „Aviacon Zitotrans“ – oro krovinių bendrovės, kuri anksčiau buvo sankcionuota Jungtinių Valstijų, Kanados ir Ukrainos už logistinės paramos teikimą Rusijos gynybos sektoriui.
Įrašai rodo, kad Il-76 išvyko iš Rusijos per Sankt Peterburgą ir Sočį, kirto Atlantą su techniniais sustojimais Mauritanijoje ir Dominikos Respublikoje – kiekvienam jų reikėjo priimančiosios šalies leidimo.
Atvirojo šaltinio skrydžių duomenys, sankcijų sąrašai ir ankstesni pranešimai sieja šį operatorių su karine logistika, todėl kyla klausimų dėl krovinio ir suteiktų leidimų.
Analitikai ragina susijusias valstybes užtikrinti skaidrumą, kad būtų nuraminti regiono partneriai ir bendruomenės.
Nuosavybė, sankcijos ir ankstesnis krovinys
Perėjimas nuo skrydžio maršruto ir tarpinio sustojimo patvirtinimų prie to, kas kontroliuoja orlaivį ir ką jis gabeno, pabrėžia neatidėliotinus klausimus dėl ketinimų ir teisėtumo.
Aviacijos įrašai sieja Il-76 su „Aviacon Zitotrans“, įmone, kuriai JAV, Kanada ir Ukraina taiko sankcijas dėl logistikos, remiančios Rusijos gynybos sektorių. Iždo pareiškimai ir tiriamoji žurnalistika teigia, kad anksčiau buvo gabenamos raketos, kovinės galvutės ir oro gynybos sistemos, o analitikai ankstesnius Il-76 reisus siejo su pristatymais į Venesuelą.
Tie dokumentuoti modeliai ir sankcijos didina Kuboje įvykusio nusileidimo priežiūrą: valdžios institucijos, žurnalistai ir regioniniai partneriai siekia skaidrumo, atskaitomybės ir bendrų normų, kad būtų užkirstas kelias nepermatomoms karinių tiekimo grandinėms.
Skrydžio maršrutas ir kurios šalys leido techninius sustojimus
Transatlantiniu koridoriumi, pažymėtu oficialiais techniniais sustojimais, skrydžių sekimo įrašai ir leidimai skristi virš valstybių teritorijų rodo, kad Il-76 išvyko iš Rusijos per Sankt Peterburgą ir Sočį, papildė degalus Mauritanijoje ir dar kartą Dominikos Respublikoje, prieš 1 vasario nusileisdamas San Antonijuje de los Banjose.
Viešieji skrydžių žurnalai, palydovinės nuotraukos ir aviacijos pranešimai buvo kryžmiškai patikrinti su vyriausybių leidimų registrais; kiekvienam techniniam sustojimui reikėjo priimančiosios šalies leidimo, taip įtraukiant valstybes, kurios sąmoningai priėmė sankcionuotą vežėją.
Analitikai ragina šias vyriausybes užtikrinti skaidrumą ir atlikti nepriklausomą manifestų patikrą. Šaltiniais grįsta analizė siekia suteikti bendruomenei užtikrintumą, kad laikomasi regioninių oro erdvės taisyklių ir sankcijų režimų.
Rusijos–Kubos–Venesuelos saugumo ryšiai ir naujausi precedentai
Įrėminta dešimtmečiais taktinio bendradarbiavimo, siekiančio Chávezo–Castro erą, pastaroji Rusijos oro tilto operacija į Kubą dera į logistinių ir saugumo ryšių su Havana ir Karakasu modelį, kurį analitikai teigia vertą atidaus nagrinėjimo.
Įrašai sieja sankcionuotą „Aviacon Zitotrans“ Il-76 su ankstesniais pristatymais — įskaitant oro gynybos sistemas — ir su 2025 m. operacija Venesueloje, po kurios įvyko smurtinis valdžios pasikeitimas.
Atvirojo šaltinio skrydžių sekimo duomenys, sankcijų sąrašai ir su tuo epizodu susijusios aukų ataskaitos informuoja atsargų ketinimų ir pajėgumų vertinimą.
Stebėtojai ragina vykdyti skaidrius tyrimus ir taikyti daugiašalę priežiūrą, kreipdamiesi į kaimynines šalis ir analitikus, siekiančius patikimų, įrodymais grįstų regioninio saugumo vertinimų.
Į ką atkreipti dėmesį toliau: tikėtini atsakymai ir atviri klausimai
Kaip vyriausybės ir analitikai turėtų reaguoti į Il-76 nusileidimą Kuboje, atsižvelgiant į orlaivio su sankcijomis susijusią nuosavybę, ankstesnius dislokavimus Venesueloje ir neaiškius leidimus techniniams sustojimams maršrute? Stebėtojai turėtų reikalauti skaidrių inventorių, spausti priimančiąsias valstybes pateikti leidimų dokumentaciją ir sieti manifestus su žinomais „Aviacon Zitotrans“ veiklos modeliais.
Diplomatai gali signalizuoti apie pasekmes už pagalbą vykdant sankcionuotus skrydžius; tyrėjai turėtų atsekti techninės priežiūros, įgulos ir finansuotojų ryšius.
Atviri klausimai apima faktinį krovinį, Kubos ir Rusijos operacinius susitarimus ir tai, ar sustojimai rodo leidžiančius regioninius tinklus. Ataskaitose būtina remtis skrydžių įrašais, sankcijų sąrašais ir ankstesniais pristatymais į Venesuelą, kad būtų palaikomas kolektyvinis dėmesys ir bendruomeninė atskaitomybė.