Eksperimentas: elektroninė parduotuvė per 2 valandas – kas geriausiai veikia?

Apskaitos programos Site.pro komanda atliko populiariausių elektroninės prekybos platformų apžvalgą. Eksperimento metu buvo siekiama per dvi valandas sukurti ir paleisti į rinką aktyvią elektroninę parduotuvę, kuri turėtų lanksčią įmokų surinkimo funkciją, skirtingų tipų paslaugas ar prekes, ir būtų sujungta su buhalterine programa (bent užtikrintas pardavimų eksportas į apskaitos programą).
Buvo analizuotos elektroninės prekybos platformos („eBay”, „Etsy”, „Amazon”, Varle.lt, Pigu.lt ir kitos), kurios kartu apima daugiau nei 90% visos interneto prekybos rinkos. Visos elektroninės platformos lygintos pagal:
- registracijos laiką,
- produktų įkėlimo laiką,
- integracijos su buhalterija laiką,
- įmokų surinkimo lankstumą ir patogumą.
„eBay”
Registracija yra labai lengvai valdoma (užtruko 5 min). Tačiau maždaug čia džiaugsmas ir baigiasi. Jeigu esate fizinis asmuo, eBay.com platformoje, galite įkelti iki trijų prekių, norėta įkelti šešias, todėl procesas nutrūko. „eBay” turi ribojimą fizinių asmenų pardavimui – iki 100 Eur. Jeigu esate oficiali parduotuvė, turite eiti ir registruotis iš naujo, ir vėl užsisuka tas pats ratas. Tenka pripažinti, kad neretai su virtualių prekių įkėlimu „eBay” vartotojas turi problemų.
Didelė ir gerai žinoma platforma, tačiau IT komandai per 25 min. pavyko įkelti tik tris produktus. Nebuvo galimybės integruoti lankstaus įmokų surinkimo. Kita vertus, kaip vieną iš privalumų galima paminėti integraciją su buhalterine programa. Tokia integracija užtruko vos 30 min. Taigi, bendras įvertinimas – 6.
„Amazon”
Registracijos laikas: 5 min. Produktų įkėlimo laikas: per 120 min. įkelti trys produktai. Platforma net kelis kartus užstrigo, taip pat reikėjo prekių ID. Būtina paminėti, kad Amazon.com prekiaujama tik produktais, o ne paslaugomis. Integracijos su buhalterija laikas 30 min. ir tai nebūtų sudėtinga, jeigu naudojate standartinius sprendimus. Jeigu naudojate nestandartinius sprendimus, užtruksite mėnesius ir dar už tai mokėsite.
Kas susidūrė su „Amazon” pagalbos centru žino, kad integruojant „Amazon” su apskaitos programa, reikės naudoti programėlę, kuri kiekvieną mėnesį dar papildomai kainuos. Lankstus įmokų surinkimas: nėra. Patogumas: verifikuojama.
Etsy.com
Etsy.com labai šauni platforma. Galbūt ne tokia lanksti ir profesionali produktų atžvilgiu, lyginant su anksčiau paminėtomis, bet yra greita. Nors aktyvacija nėra labai lengva ir tikrai procesas sudėtingesnis nei „Amazon”. Registracija užtruko 5 min., nors ir teko vargti su keliomis kortelėmis. Produktus pavyko įkelti per 40 min ir viskas vyko labai sklandžiai. Platforma labai draugiška ir integracijai su buhalterijos programa. Tokia integracija užtruko 30 min. Užtat įmokų surinkimas nepatogus, nėra galimybės parduotuvės sujungti su „Paysera” ar kitais sprendimais. Todėl bendras patogumo įvertinimas siekia 7,5 balo. „Etsy” pasirodė žymiai patogesnė už „eBay”.
Pigu.lt
Pigu.lt yra visiškas pardavimų lyderis Lietuvoje. Taigi, jeigu norime startuoti su elektronine parduotuve, Pigu.lt užsiregsitruosite akimirksiu. Tuomet sustosite ties produkų įkėlimu. „Amazon” leidžia sukelti prekes ir tada verifikuoja įmonę, o Pigu.lt atvirkščiai, iš pradžių prašo patvirtinimų. Per parą „Pigu.lt” su Jumis susiekia ir atsako į visus klausimus. Tačiau, jeigu norite startuoti su elektronine parduotuve per dvi valandas, Jums to padaryti su „Pigu.lt” nepasiseks.
Jeigu norėsite Pigu.lt sujungti su buhalterijos programa, papildomai turėsite patys sugeneruoti raktą. Todėl procesas užtruks iki 60 min. Pakomentuoti ar įvertinti patogumo neįmanoma, nes parduotuvė per pusę dienos taip ir nebuvo paleista. Dar būtina paminėti, kad Pigu.lt nėra lankstaus mokėjimo surinkimo galimybės.
Varlė.lt
Varlė.lt taip pat labai draugiška platforma, turinti gražų logotipą. Tačiau jie pasirinko tokius pačius sprendimus kaip ir Pigu.lt. Tai reiškia, kad registracija trunka vos kelias minutes, tačiau norint įkelti produktus, reikės laukti patvirtinimo. Komanda paskambina ir papasakoja koks tai verslas, suderina sąlygas. Viskas vyksta labai patogiai ir sklandžiai. Integracija su buhalterija užtrunka apie 30 min. Parduotuvė taip ir nebuvo paleista, todėl patogumo įvertinti nėra galimybės.
„Shopify”
Vienareikšmiškai tai yra lyderis. Registracijos laikas vos iki 5 min, produktus sukelti užtrunka apie 50 min, integracija su buhalterija – 30 min., lankstus įmokų surinkimas – 10 min. Todėl patogumas įvertintas iki šiol aukščiausiu balu, t.y. 9,5.
Verskis.lt
Registracijos laikas apie 5 min., produktų įkėlimas užtruko truputį ilgiau nei su „Shopify”, bet tikrai greičiau nei su „Amazon” – 120 min. Integracija su buhalterine programa užtruko apie 60 min. Svarbu paminėti, kad integracijai su buhalterijos programa reikėjo prašyti rakto iš Verskis.lt. Lankstus įmokų surinkimas – sujungti „Payserą” užtruko 10 min. Dėl visų šių priežasčių bendras patogumo įvertinimas 8. Balą sumažino tik produktų valdymas.
„eShopRent”
Tai vienintelė platforma, kurioje komanda turėjo šiokių tokių nesklandumų registracijos metu. Registracija užtruko apie 35 min. Kaip rašė pati platforma, registracijos laikas buvo ilgesnis dėl laikinų techninių problemų. Produktų įkėlimas užtruko 120 min. Procesas buvo labai sklandus ir paprastas. Integracija su buhalterija yra vis dar kuriama. Sujungti su „Paysera” užtrunka apie 10 min. Tai labai geras rezultatas. Todėl patogumas įvertintas 7 balais.
„Magento”
Lanksti ir gera platforma. Tačiau tai vienintelė platforma, kurios komanda nesugebėjo paleisti. Taigi, jeigu imsime inžinierių, kuris supranta IT, ir prašysime jo instaliuoti „Magento”, yra labai reali tikimybė, kad per dvi ar keturias valandas, jis to padaryti negalės. Nesakoma, kad to neįmanoma padaryti, bet šio eksperimento rėmuose, parduotuvė nebuvo paleista.
„PrestaShop”
„PrestaShop” yra numeris du pagal naudojimą. Aktyvacijos laikas apie 80 min. Produktų įkėlimas trunka iki 90 min. (šešių produktų įkėlimas). Integracija su buhalterija užtruko apie 90 min. Laikas ilgesnis dėl skirtingų programų versijų integracijos. Lankstus įmokų surinkimas – „Payseros” prijungimas užtruko apie 15 min. Todėl platformos patogumas įvertintas 7.
„OpenCart”
„OpenCart” instaliuoti labai lengva. Aktyvacijos laikas yra apie 80 min. Produktų įkėlimas užtrunka apie 120 min. Integracija su buhalterija užtrunka apie 90 min. Tokia santykinai ilga integracijos trukmė buvo dėl įskiepio diegimo problemos. Įmokų surinkimas užtrunka apie 10 min. Patogumas įvertintas 6.
„WooCommerce”
„WooCommerce” instaliuojamas labai lengvai. Tai užtrunka apie 80 min. Produktai įkeliami per 90 min. Integracija su apskaitos programa užtrunka apie 30 min. Lankstus įmokų surinkimas apie 10 min. Taigi bendras patogumas įvertinamas 8 balais. Šis balas skirtas tik todėl, kad komanda dirbo su rinkos lyderiais ir pamatė, kaip patogu, kai nereikia nieko instaliuoti.
Vietoj išvadų
Debesies sprendimuose elektroninės parduotuvės aktyvacija ir registracija yra tikrai greitesnė. Ir proceso greitis priklauso nuo sąsajų funkcionalumo. Integracija su Site.pro vidutiniškai užtrunka apie 30 min. Mokėjimų surinkimų būdų gali būti įvairių. Lyginant instaliuojamus produktus, pinigų surinkimas yra santykinai lankstus ir paprastas. „Paysera” yra labai draugiška beveik visoms platformoms. Iš lietuviškų platformų „Verskis.lt” yra numeris vienas ir turi aukščiausią balą. Jeigu prekiaujate ne Lietuvoje – galite žiūrėti „Shopify”. Pagrindinė rekomendacija yra į parduotuvę žiūrėti kaip į architektūrą. Tai reiškia sukurti sistemą ir ją integruoti su keliomis platformomis, priklausomai nuo produkto. Žinoma reikia įvertinti ir SEO, ir kitus aspektus, įvertinti ar Jūsų verslo širdis yra platformoje, ar prekių sandėlys apskaitos programoje ir vyksta tik perdavimas.