Kaip patikrinti naudotą krautuvą prieš perkant?

Naudotą krautuvą prieš perkant reikėtų vertinti ne pagal išvaizdą ar kainą, o pagal jo techninę būklę, priežiūros istoriją ir tinkamumą būsimam darbui. Du vienodų metų ir panašų motovalandų skaičių turintys krautuvai gali būti labai skirtingos būklės, jeigu vienas buvo reguliariai prižiūrimas, o kitas dirbo intensyviai ir techninis aptarnavimas buvo atliekamas nenuosekliai.
Todėl patikrą verta pradėti dar prieš sėdant į operatoriaus vietą.
Pirmiausia – dokumentai ir technikos istorija
Naudingoje serviso istorijoje turėtų būti galima matyti periodinius aptarnavimus, atliktus remontus ir keistas dalis. Tokia informacija padeda suprasti, kaip krautuvas buvo prižiūrimas ir kokių išlaidų galima tikėtis ateityje.
Motovalandų skaičius taip pat svarbus, tačiau jo nereikėtų vertinti atskirai. Nedaug dirbusi, bet ilgai stovėjusi ar prastai prižiūrėta technika nebūtinai bus geresnis pirkinys už intensyviau naudotą krautuvą su aiškia priežiūros istorija.
Prieš apžiūrą verta sutikrinti ir pagrindinius duomenis: modelį, pagaminimo metus, keliamąją galią, kėlimo aukštį bei kitą konkrečiam darbui svarbią komplektaciją.
Ką tikrinti apžiūrint patį krautuvą?
Vizualinė patikra turėtų apimti ne vien kėbulo būklę. Įbrėžimai ar kosmetiniai pažeidimai naudotai darbo technikai nėra neįprasti, tačiau konstrukcijos deformacijos, skysčių nuotėkis ar stipriai susidėvėję komponentai jau gali rodyti rimtesnes problemas.
Apžiūros metu verta įvertinti:
- šakių nusidėvėjimą ir galimas deformacijas;
- stiebo, ritinėlių ir kėlimo grandinių būklę;
- hidraulines žarnas, cilindrus ir galimus nuotėkius;
- padangų nusidėvėjimą;
- stabdžių ir vairavimo sistemos veikimą;
- apsauginę konstrukciją ir operatoriaus darbo vietą;
- valdymo skydelyje rodomas klaidas ar įspėjimus.
Jeigu technikos ieškoma ne vien skelbimuose, o pas specializuotą tiekėją, verta išsiaiškinti ir tai, kokia patikra buvo atlikta prieš pardavimą. Pavyzdžiui, ALWARK naudoti krautuvai prieš pardavimą tikrinami pagal 40 punktų sistemą, o įmonės svetainėje taip pat nurodoma serviso istorija, bandomasis laikotarpis ir garantijos sąlygos. Šią informaciją vis tiek reikėtų patikrinti konkrečiam pasirinktam įrenginiui, nes pardavimo sąlygos gali keistis.
Elektriniam ir dyzeliniam krautuvui svarbūs ne tie patys mazgai
Elektriniame krautuve ypatingo dėmesio verta baterija. Svarbu ne vien tai, ar krautuvas įsijungia ir važiuoja. Reikėtų žinoti baterijos amžių, būklę, naudojamą technologiją ir tai, ar jos faktinės galimybės atitiks planuojamą darbo režimą. Susidėvėjusi baterija gali reikšti trumpesnį darbo laiką tarp įkrovimų ir papildomas išlaidas po pirkimo.
Dyzeliniame ar kitą vidaus degimo variklį turinčiame krautuve tikrinami kiti elementai: variklio darbas, transmisija, aušinimo ir degalų sistemos, išmetimas. Neįprasti garsai, dūmingumas, skysčių nuotėkis ar netolygus variklio darbas yra požymiai, kuriuos turėtų įvertinti techniką išmanantis specialistas.
Abiejų tipų krautuvams vienodai svarbios stabdžių, vairavimo, hidraulinė ir kėlimo sistemos.
Bandymas turėtų priminti realų darbą
Trumpas pasivažinėjimas tuščiu krautuvu suteikia tik dalį informacijos. Jeigu sąlygos leidžia, techniką geriau išbandyti atliekant užduotis, panašias į tas, kurias ji vykdys po pirkimo.
Bandymo metu reikėtų stebėti, ar krautuvas sklandžiai:
pajuda ir keičia kryptį, neatsirandant neįprastam trūkčiojimui;
stabdo ir manevruoja, išlaikydamas prognozuojamą valdymą;
kelia ir nuleidžia krovinį, stiebui judant tolygiai;
išlaiko pakeltą krovinį, jeigu bandymas atliekamas laikantis konkretaus modelio leistinų parametrų.
Jeigu krautuvas bus naudojamas siauruose sandėlio praėjimuose, svarbu patikrinti ir jo matmenis bei manevringumą. Techniškai tvarkingas įrenginys vis tiek gali būti netinkamas, jeigu jo apsisukimui nepakanka vietos arba kėlimo aukštis neatitinka stelažų.
Kaina prasminga tik žinant artimiausias išlaidas
Pigesnis naudotas krautuvas nebūtinai reiškia mažesnes bendras išlaidas. Jeigu netrukus reikės keisti bateriją, padangas, šakes ar remontuoti hidraulinę sistemą, pradinis kainos skirtumas gali greitai sumažėti. Todėl prieš priimant sprendimą naudinga atskirti tris dalykus: dabartinę techninę būklę, artimiausiu metu tikėtinus remonto darbus ir krautuvo tinkamumą konkrečiai užduočiai.
Tik tada galima prasmingai lyginti kelių naudotų krautuvų kainas. Gerai atlikta patikra neatsako vien į klausimą, ar krautuvas šiandien veikia – ji padeda įvertinti, ar konkreti technika tinkamai atliks numatytą darbą ir kokių išlaidų gali pareikalauti po įsigijimo.