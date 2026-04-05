Kaip patikrinti, ar svetainė tikra? Kaip atpažinti patikimą interneto svetainę, sukčius ir netikrą el. parduotuvę

Kaip patikrinti, ar svetainė tikra? Pirmiausia patikrinkite svetainės adresą, įmonės rekvizitus, kontaktinius duomenis, HTTPS sertifikatą, domeno informaciją, atsiliepimus internete ir siūlomus mokėjimo būdus. Jei svetainėje trūksta informacijos apie pardavėją, kainos atrodo neįprastai mažos arba prašoma atlikti įtartiną mokėjimą, prieš perkant verta papildomai patikrinti svetainės patikimumą.
Internete kasdien atsiranda naujų elektroninių parduotuvių, paslaugų puslapių ir įvairių platformų. Dauguma jų yra teisėtos, tačiau pasitaiko ir svetainių, sukurtų siekiant surinkti vartotojų duomenis, išvilioti mokėjimus arba apsimesti gerai žinomomis įmonėmis.
Todėl prieš registruojantis, atliekant mokėjimą ar pateikiant asmeninę informaciją pravartu žinoti, kaip patikrinti interneto svetainę ir įsitikinti, ar ji tikra bei patikima.
Kaip patikrinti, ar svetainė tikra?
Norint nustatyti, ar interneto svetainė patikima, nereikėtų remtis vien jos dizainu. Šiuolaikinę profesionaliai atrodančią svetainę galima sukurti gana greitai, todėl svarbu įvertinti kelis skirtingus požymius.
Patikrinimo metu verta atkreipti dėmesį į:
- svetainės domeno adresą;
- įmonės arba pardavėjo informaciją;
- kontaktinius duomenis;
- HTTPS ryšį;
- domeno registracijos informaciją;
- nepriklausomus atsiliepimus;
- privatumo politiką ir naudojimo sąlygas;
- mokėjimo būdus;
- produkto kainą ir pasiūlymo realistiškumą;
- bendrą informaciją apie svetainę paieškos sistemose.
Vieno požymio paprastai nepakanka. Svetainės patikimumą geriausia vertinti pagal kelių kriterijų visumą.
1. Patikrinkite interneto svetainės adresą
Vienas pirmųjų dalykų, kurį verta patikrinti, yra svetainės URL adresas.
Suklastotos svetainės neretai bando imituoti žinomų įmonių domenus pakeisdamos vieną raidę, pridėdamos papildomą žodį arba naudodamos kitą domeno galūnę.
Pavyzdžiui, vietoje originalaus domeno gali būti naudojamas panašiai atrodantis adresas su:
- papildomu brūkšneliu;
- pakeista raide;
- papildomu skaičiumi;
- neįprasta domeno galūne;
- įmonės pavadinimu kaip subdomenu.
Todėl svarbu vertinti visą domeno adresą, o ne tik pirmą matomą jo dalį.
2. Patikrinkite, ar svetainėje yra įmonės rekvizitai
Patikimoje komercinėje interneto svetainėje paprastai galima rasti informaciją apie ją valdančią įmonę arba kitą pardavėją.
Tai gali būti:
- juridinio asmens pavadinimas;
- įmonės kodas;
- PVM mokėtojo kodas;
- registracijos adresas;
- telefono numeris;
- elektroninio pašto adresas.
Elektroninėse parduotuvėse ši informacija dažnai pateikiama kontaktų, taisyklių, privatumo politikos arba svetainės apačioje esančiame puslapyje.
Jeigu elektroninė parduotuvė priima mokėjimus, tačiau joje visiškai neaišku, kas ją valdo, tai yra svarbus signalas svetainę patikrinti išsamiau.
3. Patikrinkite svetainės kontaktinius duomenis
Vien elektroninio pašto adreso ne visada pakanka.
Patikimoje verslo svetainėje dažnai pateikiami keli kontaktavimo būdai, pavyzdžiui:
telefonas + el. paštas + įmonės adresas.
Svarbu įvertinti ir patį elektroninio pašto adresą. Įmonė, naudojanti savo domeną atitinkantį el. paštą, paprastai atrodo patikimiau nei parduotuvė, kuri bendravimui naudoja visiškai nesusijusį nemokamą pašto adresą.
Tačiau ir tai nėra absoliutus patikimumo įrodymas.
4. Patikrinkite, ar svetainė naudoja HTTPS
Svetainės adresas turėtų prasidėti:
https://
HTTPS reiškia, kad informacija tarp jūsų naršyklės ir svetainės serverio perduodama naudojant šifruotą ryšį.
Tačiau svarbu suprasti vieną dalyką: HTTPS nereiškia, kad svetainė automatiškai yra patikima.
Sertifikatą gali turėti ir sukčių sukurta svetainė.
Todėl HTTPS reikia vertinti kaip vieną iš techninių svetainės patikrinimo kriterijų, o ne kaip galutinį įrodymą.
5. Patikrinkite, kada užregistruotas svetainės domenas
Domeno amžius gali suteikti papildomos informacijos apie svetainę.
Jeigu internetinė parduotuvė teigia veikianti dešimt metų, tačiau jos domenas užregistruotas prieš kelias savaites, toks neatitikimas gali kelti klausimų.
Domeno informaciją galima tikrinti naudojant įvairias WHOIS ir domenų informacijos sistemas.
Jose, priklausomai nuo domeno ir privatumo nustatymų, galima rasti:
- domeno registracijos datą;
- registratoriaus informaciją;
- domeno galiojimo informaciją;
- techninius DNS duomenis.
Naujas domenas savaime nereiškia, kad svetainė yra netikra. Kiekviena nauja įmonė kažkada pradeda veiklą. Tačiau labai naują domeną verta vertinti kartu su kitais svetainės požymiais.
6. Paieškokite svetainės pavadinimo Google
Vienas paprasčiausių būdų surinkti daugiau informacijos – įvesti svetainės arba įmonės pavadinimą į paieškos sistemą.
Galima ieškoti tokių frazių:
„svetainės pavadinimas atsiliepimai“
„svetainės pavadinimas scam“
„svetainės pavadinimas apgavystė“
„svetainės pavadinimas patikima“
Jeigu apie svetainę jau rašė kiti vartotojai, forumai ar naujienų portalai, paieškos rezultatuose galima rasti papildomos informacijos.
Svarbu vertinti ne vieną komentarą, o bendrą atsiliepimų visumą.
7. Patikrinkite atsiliepimus apie interneto svetainę
Atsiliepimai gali padėti suprasti, ar kiti vartotojai jau naudojosi konkrečia parduotuve arba paslauga.
Tačiau reikėtų atskirti svetainėje publikuojamus atsiliepimus nuo nepriklausomų atsiliepimų.
Įmonė savo svetainėje gali pati pasirinkti, kuriuos komentarus rodyti. Todėl vertingesnės gali būti nepriklausomos atsiliepimų platformos, forumai, socialiniai tinklai ir kitos išorinės interneto svetainės.
Jeigu apie ilgai veikiančia prisistatančią parduotuvę internete praktiškai nėra jokios informacijos, tai taip pat gali būti verta papildomo patikrinimo.
8. Patikrinkite grąžinimo, pristatymo ir privatumo taisykles
Elektroninė parduotuvė paprastai turi aiškiai nurodyti pagrindines pirkimo sąlygas.
Svetainėje galima ieškoti tokių puslapių:
Pirkimo taisyklės
Jose aprašoma, kaip vyksta užsakymas, mokėjimas ir sutarties sudarymas.
Pristatymo informacija
Turėtų būti paaiškinta, kokiais būdais ir per kiek laiko pristatomos prekės.
Prekių grąžinimas
Elektroninė parduotuvė turėtų pateikti informaciją apie taikomas grąžinimo sąlygas.
Privatumo politika
Joje turi būti paaiškinta, kaip svetainė tvarko vartotojų asmens duomenis.
Jeigu tokios informacijos nėra arba tekstai atrodo nukopijuoti iš visiškai kitos įmonės svetainės, verta išsiaiškinti daugiau.
9. Įvertinkite svetainėje siūlomas kainas
Itin maža kaina yra vienas dažniausių būdų patraukti interneto vartotojų dėmesį.
Pavyzdžiui, jeigu prekė daugumoje parduotuvių kainuoja apie 500 €, o nežinoma svetainė tą pačią prekę siūlo už 99 €, reikėtų išsiaiškinti, kodėl egzistuoja toks didelis kainos skirtumas.
Didelė nuolaida savaime nėra sukčiavimo įrodymas.
Tačiau kuo pasiūlymas labiau skiriasi nuo įprastos rinkos kainos, tuo svarbiau įvertinti kitus svetainės patikimumo kriterijus.
10. Patikrinkite mokėjimo būdus
Mokėjimo procesas gali suteikti daug informacijos apie elektroninę parduotuvę.
Patikimos parduotuvės gali naudoti žinomus mokėjimo paslaugų teikėjus, bankinius mokėjimus, mokėjimo korteles ar kitus teisėtus atsiskaitymo metodus.
Didesnio dėmesio verta situacija, kai nežinoma elektroninė parduotuvė reikalauja atsiskaityti tik neįprastu ar sunkiai atsekamu būdu.
Ypač svarbu patikrinti, kam iš tikrųjų atliekamas mokėjimas.
Jeigu svetainėje nurodyta viena įmonė, o bankinis pavedimas prašomas visiškai nesusijusiam fiziniam asmeniui, reikėtų išsiaiškinti tokio skirtumo priežastį.
Kaip patikrinti, ar elektroninė parduotuvė tikra?
Jeigu tikrinama būtent elektroninė parduotuvė, galima naudoti paprastą principą:
Domenas → įmonė → kontaktai → atsiliepimai → taisyklės → mokėjimas.
Patikima internetinė parduotuvė paprastai turi aiškiai identifikuojamą pardavėją, veikiančius kontaktus, suprantamas pirkimo sąlygas ir logišką atsiskaitymo procesą.
Pavyzdžiui, apsiperkant žinomoje ar jau patikrintoje interneto svetainėje, vartotojui paprastai pateikiama informacija apie pardavėją, prekę, mokėjimą, pristatymą bei pirkimo sąlygas.
Kaip patikrinti svetainės savininką?
Ne visada galima tiesiogiai sužinoti fizinį domeno savininką, nes dalis domenų registracijos duomenų yra slepiami dėl privatumo apsaugos.
Tačiau komercinės svetainės atveju galima tikrinti joje nurodytą juridinį asmenį.
Jeigu svetainėje pateikiamas įmonės pavadinimas ir kodas, šiuos duomenis galima palyginti su viešuose juridinių asmenų šaltiniuose pateikiama informacija.
Reikėtų patikrinti, ar sutampa:
- įmonės pavadinimas;
- įmonės kodas;
- veiklos statusas;
- registracijos informacija;
- svetainėje pateikiami kontaktai.
Kaip atpažinti netikrą svetainę?
Netikros arba sukčiavimui skirtos svetainės gali atrodyti labai skirtingai, tačiau kai kurie požymiai kartojasi.
Keistas domeno adresas
Svetainės adresas labai panašus į žinomo prekės ženklo domeną, bet turi papildomų raidžių ar simbolių.
Neįprastai didelės nuolaidos
Beveik visos prekės parduodamos 70–90 % pigiau nei kitose parduotuvėse.
Nėra informacijos apie įmonę
Nepateikiamas nei juridinio asmens pavadinimas, nei registracijos duomenys.
Neveikiantys kontaktai
Telefono numeris neegzistuoja, elektroninis paštas neveikia arba į užklausas neatsakoma.
Prastos kokybės tekstai
Tekste daug klaidų, skirtinguose puslapiuose minimos skirtingos įmonės arba matyti automatinio vertimo požymių.
Kopijuotas turinys
Produktų nuotraukos, taisyklės ar įmonės informacija gali būti paimta iš kitų interneto svetainių.
Spaudimas kuo greičiau sumokėti
Rodomi agresyvūs laikmačiai, tariamas labai mažas prekių likutis arba kiti elementai, kuriais bandoma paskatinti vartotoją mokėti nepatikrinus svetainės.
Ar svetainė su spynos simboliu yra saugi?
Nebūtinai.
Naršyklėje rodomas saugaus ryšio indikatorius reiškia, kad duomenų perdavimas tarp jūsų įrenginio ir svetainės yra šifruojamas.
Tai nepatvirtina svetainės savininko sąžiningumo.
Todėl svetainė gali:
turėti HTTPS sertifikatą + atrodyti profesionaliai + vis tiek būti nepatikima.
Būtent dėl to prieš atliekant mokėjimą reikia įvertinti ir kitą informaciją.
Kaip patikrinti svetainę prieš perkant internetu?
Prieš atliekant pirmą pirkimą nepažįstamoje elektroninėje parduotuvėje galima atlikti trumpą patikrinimą.
Svetainės adresas → įmonės duomenys → Google paieška → atsiliepimai → domeno informacija → pirkimo taisyklės → mokėjimo gavėjas.
Jeigu visa ši informacija tarpusavyje sutampa, galima susidaryti gerokai aiškesnį vaizdą apie internetinės parduotuvės patikimumą.
Jeigu randama prieštaravimų, verta juos išsiaiškinti dar prieš atliekant mokėjimą.
Ką daryti, jei svetainė atrodo įtartina?
Jeigu kyla abejonių dėl internetinės svetainės, svarbiausia neatlikti skuboto mokėjimo ir nepateikti daugiau duomenų, kol nėra aišku, kas valdo svetainę.
Galima papildomai patikrinti:
- įmonės registraciją;
- domeno amžių;
- nepriklausomus atsiliepimus;
- svetainės paminėjimus internete;
- kontaktų tikrumą.
Jeigu įtarimų atsiranda jau atlikus mokėjimą, situacija priklauso nuo naudoto mokėjimo būdo ir konkrečių aplinkybių.
Dažniausiai užduodami klausimai apie svetainių patikimumą
Kaip patikrinti, ar svetainė tikra?
Patikrinkite svetainės domeną, įmonės rekvizitus, kontaktus, HTTPS ryšį, domeno registracijos informaciją, nepriklausomus atsiliepimus ir mokėjimo būdus. Vertinkite ne vieną, o kelis požymius kartu.
Kaip sužinoti, ar internetinė parduotuvė patikima?
Patikrinkite, kas valdo elektroninę parduotuvę, ar pateikti įmonės rekvizitai, ar galima rasti nepriklausomų klientų atsiliepimų ir ar svetainėje aiškiai nurodytos pirkimo, pristatymo bei grąžinimo sąlygos.
Ar HTTPS reiškia, kad svetainė patikima?
Ne. HTTPS rodo, kad ryšys tarp naršyklės ir svetainės yra šifruojamas, tačiau pats sertifikatas negarantuoja, kad svetainę valdanti įmonė yra patikima.
Kaip patikrinti svetainės domeną?
Domeno informaciją galima tikrinti WHOIS arba kitose domenų informacijos sistemose. Jose galima sužinoti domeno registracijos datą ir kitus viešai prieinamus techninius duomenis.
Kaip sužinoti, kada sukurta svetainė?
Tiksliai nustatyti svetainės sukūrimo datą ne visada įmanoma, tačiau galima patikrinti domeno registracijos datą ir senesnius svetainės paminėjimus internete.
Kaip atpažinti sukčių internetinę parduotuvę?
Įtarimų gali kelti nežinomas ar imituojantis domenas, neegzistuojantys įmonės rekvizitai, neveikiantys kontaktai, neįprastai mažos kainos, neaiškūs mokėjimo būdai ir nepriklausomų atsiliepimų trūkumas.
Ar galima pasitikėti svetaine, jeigu ji yra Google paieškoje?
Vien svetainės buvimas „Google“ paieškos rezultatuose nepatvirtina, kad ji yra patikima. Svetainę reikėtų vertinti pagal jos savininko informaciją, reputaciją ir kitus patikimumo požymius.
Ar galima pasitikėti svetainėje esančiais klientų atsiliepimais?
Juos galima vertinti kaip papildomą informaciją, tačiau patikimiau ieškoti ir nepriklausomuose šaltiniuose publikuojamų atsiliepimų.
Išvada: kaip sužinoti, ar svetainė tikra ir patikima?
Norint patikrinti, ar svetainė tikra, vien gražaus dizaino arba HTTPS spynos neužtenka.
Patikimiausią vaizdą suteikia kelių dalykų patikrinimas kartu:
domenas + įmonės rekvizitai + kontaktai + domeno istorija + nepriklausomi atsiliepimai + pirkimo taisyklės + mokėjimo informacija.
Kuo daugiau šių duomenų galima patvirtinti nepriklausomuose šaltiniuose, tuo lengviau įvertinti, kas iš tikrųjų valdo interneto svetainę ir ar joje saugu atlikti pirkimą.
Ypač atidžiai verta vertinti nežinomas elektronines parduotuves, kurios siūlo neįprastai mažas kainas, nepateikia aiškių įmonės duomenų arba prašo naudoti neįprastus atsiskaitymo būdus.