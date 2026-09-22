Lova ir čiužinys: kaip juos suderinti, kad pirkinys nenuviltų

Lova ir čiužinys beveik visada perkami atskirai, dažnai net skirtingu metu ir skirtingose parduotuvėse. Būtent todėl dažniausios problemos miegamajame kyla ne dėl blogo čiužinio ar blogos lovos, o dėl to, kad du geri daiktai vienas kitam netinka – čiužinys skendi rėme, grotelės per retos, o lovos aukštis toks, kad iš jos nepatogu keltis.
Praktikoje derinamos keturios reikšmės: čiužinys turi būti tokių pačių vardinių matmenų kaip lovos vidinis rėmas (gamybinė paklaida ±1–2 cm), atstumas tarp grotelių lentelių neturi viršyti 7–8 cm putų ir latekso čiužiniams (spyruokliniams – iki 10 cm), čiužinys turi kyšoti bent 8–10 cm virš lovos šoninio krašto, o bendras lovos su čiužiniu aukštis patogiausias 50–65 cm nuo grindų.
Toliau apžvelgsime kiekvieną iš šių keturių dydžių atskirai ir tai, kaip lovos konstrukcija – ypač patalynės dėžė – keičia čiužinio pasirinkimą.
Matmenys: kur dažniausiai suklystama
Vidiniai ir išoriniai matmenys
Lovos aprašyme nurodytas dydis, pavyzdžiui, 160×200 cm, reiškia čiužinio vietą, o ne baldo gabaritus. Reali tokios lovos apimtis su apmušalu ir galvūgaliu dažnai siekia 175×215 cm, o modeliuose su plačiais šoniniais rėmais – ir 185×225 cm.
Tai svarbu dviem momentais: planuojant praėjimus miegamajame (rekomenduojama palikti bent 60–70 cm iš šonų) ir tikrinant, ar lova apskritai tilps pro laiptinę bei duris. Užsakomuosiuose modeliuose galvūgalis dažnai pristatomas atskirai, todėl į matmenis verta pažiūrėti dar prieš mokant avansą.
Čiužinio paklaidos
Čiužinių gamyboje leidžiama ±1–2 cm paklaida, o apvadų ir dygsniuoto viršaus dėl to plotis gali skirtis. Praktinė išvada paprasta: nereikia rinktis čiužinio „su atsarga” mažesnio – 158 cm plotis 160 cm rėme paliks tarpus, į kuriuos naktį smunka patalynė. Taip pat nereikia bandyti įspausti 162 cm čiužinio į standų medinį rėmą, nes jis išsipūs ties viduriu.
Netipinių dydžių lovos – pavyzdžiui, 180×210 cm ar prancūziškų matmenų modeliai – reikalauja užsakomojo čiužinio, ir jo gamyba paprastai trunka 3–6 savaites. Tokiu atveju lovą ir čiužinį protingiau užsakyti kartu – dalis salonų, tarp jų ir Baldai namams, netipinių matmenų lovoms čiužinį suderina jau užsakymo etape.
Grotelės ir pagrindas
Grotelės yra ta dalis, kurią pirkėjai vertina mažiausiai, nors būtent nuo jų priklauso čiužinio ilgaamžiškumas ir dažnai – gamintojo garantija.
|Pagrindo tipas
|Atstumas tarp lentelių
|Kam tinka
|Lygus plokštės dugnas
|–
|Tik spyruokliniams; putoms trūksta vėdinimo
|Standžios lentelės
|iki 10 cm
|Spyruokliniams čiužiniams
|Lankstytos beržo lentelės
|5–8 cm
|Putų, latekso, kišeninių spyruoklių čiužiniams
|Reguliuojamos / ortopedinės
|4–6 cm
|Kai reikia atskirai reguliuoti kietumą zonomis
Dvigulėje lovoje normalus lentelių kiekis – 26–30. Jei jų 18–20, čiužinys tarp lentelių leisis žemyn ir per porą metų atsiras įduba ties dubens sritimi. Latekso ir aukšto tankio putų čiužiniams taisyklė griežčiausia: dauguma gamintojų garantijos nesuteikia, jei tarpai didesni nei 8 cm.
Atskirai verta patikrinti centrinę atramą. Nuo 140 cm pločio lovai jos reikia visada, o nuo 180 cm – pageidautina su dviem kojelėmis iki grindų.
Čiužinio storis ir lovos kraštas
Estetinę pusę lemia santykis tarp čiužinio storio ir lovos šoninio rėmo aukščio. Modernios lovos dažniausiai projektuojamos 20–25 cm storio čiužiniui, ir to nesilaikant rezultatas iškart matomas.
- Jei čiužinys plonesnis nei numatyta, jis atrodo įdubęs rėme, o patalynė nesilaiko vietoje.
- Jei storesnis – galvūgalio apatinė dalis lieka uždengta, o lova atrodo nepagrįstai aukšta.
- Optimalu, kai čiužinys kyšo virš rėmo krašto 8–10 cm.
Orientaciniai storiai: putų čiužiniai 16–22 cm, kišeninių spyruoklių 20–30 cm, o pridėjus antčiužinį (toperį) – dar 4–8 cm. Toperis, beje, yra pigiausias būdas pakoreguoti kietumą, jei čiužinys pasirodė per standus, tačiau jis neišsprendžia per plono čiužinio problemos.
Renkantis lovą internetu naudinga iš karto matyti, kokiam čiužinio storiui modelis projektuotas – tokie duomenys paprastai nurodyti techniniame aprašyme, o platesniame asortimente, pavyzdžiui, miegamojo lovos skirtingų gamintojų kolekcijose, šis skaičius svyruoja nuo 18 iki 30 cm.
Bendras lovos aukštis
Aukštis matuojamas nuo grindų iki čiužinio viršaus ir tiesiogiai lemia, kaip patogu keltis. Patogiausias diapazonas suaugusiam žmogui – 50–65 cm: atsisėdus ant krašto pėdos turi remtis į grindis, o keliai lūžti maždaug 90 laipsnių kampu.
- Žemos platformos lovos (35–45 cm) atrodo erdviau ir tinka aukštiems miegamiesiems, bet keltis iš jų sunkiau.
- Aukštesnės lovos (60–70 cm) patogesnės vyresnio amžiaus žmonėms ir tiems, kas turi nugaros problemų.
- Aukštį lemia trys dalys: rėmo kojelės, grotelių padėtis ir čiužinio storis – todėl 5 cm skirtumą dažnai galima pakoreguoti vien pasirinkus kitokio storio čiužinį.
Patalynės dėžė keičia čiužinio pasirinkimą
Lova su pakėlimo mechanizmu turi vieną techninę savybę, apie kurią retai kalbama: uždaroje dėžėje kaupiasi drėgmė. Žmogus per naktį išskiria apie 0,3–0,5 l drėgmės, ir dalis jos keliauja per čiužinį žemyn.
Todėl tokiose lovose svarbu, kad grotelės būtų lentelinės, o ne ištisinė plokštė, ir kad dėžės šone būtų vėdinimo angos. Putų ir latekso čiužiniai čia jautresni nei spyruokliniai, o kišeninių spyruoklių modeliai su vėdinamu apvadu – saugiausias pasirinkimas.
Antras dalykas – mechanizmo apkrova. Dujiniai amortizatoriai parenkami pagal čiužinio svorį, todėl 40 kg sveriantis kišeninių spyruoklių čiužinys ant mechanizmo, skaičiuoto 25 kg, arba nesikels, arba kris. Baldai namams ir kiti salonai, prekiaujantys užsakomaisiais modeliais, amortizatorius parenka pagal konkretų čiužinį, todėl jį verta įvardyti dar užsakymo metu, o ne po pristatymo.
Ką patikrinti prieš užsakant
- Lovos vidinius matmenis centimetrais, o ne tik dydžio pavadinimą.
- Ar grotelės įskaičiuotos į lovos kainą, ir koks atstumas tarp lentelių.
- Ar yra centrinė atrama su kojele iki grindų.
- Kokiam čiužinio storiui projektuotas rėmas ir koks šoninio krašto aukštis.
- Mechanizmo apkrovą kilogramais, jei lova su patalynės dėže.
- Pristatymo terminų suderinamumą: jei lova gaminama 6–12 savaičių, o čiužinys ateis per savaitę, jį reikės kur nors laikyti.
- Ar pristatymo paslauga apima seno čiužinio išvežimą – daugumoje atvejų tai atskira paslauga.
Perkant abu daiktus vienoje vietoje šie klausimai dažniausiai išsprendžiami vienu pokalbiu su konsultantu: Baldai namams salonuose Kaune ir Klaipėdoje čiužinį galima pamatuoti tiesiog ant to paties rėmo, o tai patikimiau nei lyginti dvi specifikacijas iš skirtingų svetainių.