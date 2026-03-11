„All-on-4“ ar įprasti dantų implantai: kuo skiriasi šie dantų atkūrimo būdai?

„All-on-4“ ir atskiro danties implantavimas sprendžia skirtingo masto problemas. Atskiras implantas paprastai naudojamas vienam ar keliems prarastiems dantims atkurti, o „All-on-4“ koncepcija skirta viso bedančio arba atkūrimo nebeturinčio dantų lanko fiksuotai implantinei restauracijai paremti keturiais implantais. Todėl šių metodų nereikėtų vertinti kaip dviejų tiesioginių alternatyvų tam pačiam pacientui.
Ką iš tikrųjų reiškia „All-on-4“?
„All-on-4“ principas nėra keturi atskiri dantys ant keturių implantų. Implantai išdėstomi taip, kad galėtų būti atrama viso dantų lanko protezinei konstrukcijai.
Mokslinėje literatūroje nagrinėjamos viso lanko restauracijos, paremtos skirtingu implantų skaičiumi. Sisteminės apžvalgos rodo, kad keturių implantų koncepcija gali duoti palankius rezultatus tinkamai atrinktais atvejais, tačiau rezultatą lemia ne vien implantų skaičius. Reikšminga kaulo būklė, implantų padėtis, protezinė konstrukcija, apkrovimas ir paciento priežiūra.
Kada naudojami pavieniai implantai?
Kai trūksta vieno danties, dažniausiai nėra pagrindo atkurti viso dantų lanko. Tokiu atveju implantas gali pakeisti vieno prarasto danties šaknį ir būti atrama atskirai restauracijai. Kai trūksta kelių dantų, galimos įvairios implantais paremtos konstrukcijos.
„All-on-4“ tampa aktualus visai kitoje situacijoje – kai reikia spręsti viso žandikaulio dantų netekimo arba labai blogos likusių dantų prognozės klausimą.
Kodėl negalima rinktis vien pagal kainą?
Pacientui suprantamai svarbi dantų implantų „All-on-4“ kaina, tačiau vien procedūros pavadinimas neleidžia tiksliai palyginti gydymo planų. Galutinę gydymo apimtį gali keisti diagnostika, kaulo ir minkštųjų audinių būklė, laikinos bei nuolatinės restauracijos ir papildomų procedūrų poreikis.
Taip pat neteisinga manyti, kad mažesnis implantų skaičius savaime reiškia paprastesnį gydymą. Viso lanko restauracija yra kompleksinis chirurginis ir protezinis gydymas.
Pagrindinis skirtumas – atkūrimo mastas
Paprasčiausia šiuos metodus atskirti pagal jų paskirtį: pavieniais implantais atkuriamos konkrečios trūkstamų dantų vietos, o „All-on-4“ yra vienas iš viso dantų lanko atkūrimo principų.
Kuris sprendimas tinkamas, galima nustatyti tik įvertinus, kiek dantų išlikę, kokia jų prognozė, kiek yra tinkamo kaulo ir kokios konstrukcijos reikia funkcijai atkurti. Dėl to konsultacija ir diagnostika turėtų vykti prieš lyginant konkrečius gydymo variantus ar jų kainas.