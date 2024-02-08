Granitinis ar marmurinis antkapis: kuo jie skiriasi?

Renkantis antkapį dažniausiai svarstoma tarp granito ir marmuro. Abu yra natūralūs akmenys, tačiau jų savybės skiriasi. Granitas paprastai pasirenkamas dėl atsparumo ir nesudėtingos priežiūros, o marmuras – dėl jam būdingų gyslų ir išskirtinės išvaizdos. Lietuvos klimato sąlygomis praktiškesniu pasirinkimu dažniausiai tampa granitas.
Kodėl kapavietėms dažnai pasirenkamas granitas?
Granitas yra kietas ir aplinkos poveikiui atsparus akmuo. Natural Stone Institute nurodo, kad dėl šių savybių granitas tinkamas naudoti lauke. Antkapiui tai ypač aktualu, nes jis ištisus metus veikiamas lietaus, sniego, šalčio ir temperatūros svyravimų. Granito pasirinkimas gana platus – skiriasi jo spalvos, raštai ir tekstūra. Dėl to galima rasti akmenį, kuris derėtų prie jau įrengtų kapavietės plokščių, bortelių ar kitų elementų.
Jeigu norisi ilgaamžio ir daug priežiūros nereikalaujančio sprendimo, granitas dažniausiai yra pirmasis pasirinkimas.
Kada verta rinktis marmurą?
Marmuras išsiskiria natūraliomis gyslomis ir švelnesne, klasikine išvaizda. Būtent estetika dažnai tampa pagrindine priežastimi rinktis šį akmenį.
Tačiau marmuras yra jautresnis aplinkos poveikiui. Jo sudėtyje paprastai vyrauja kalcitas, kurį gali veikti rūgštinė aplinka. Ilgainiui lauke gali keistis marmuro paviršius, o smulkios detalės tapti ne tokios ryškios. Be to, ne kiekviena marmuro rūšis vienodai tinkama naudoti lauko sąlygomis. Todėl marmuras labiau tinka tiems, kuriems svarbi būtent šio akmens išvaizda ir kurie yra pasirengę skirti daugiau dėmesio jo priežiūrai.
Ar skiriasi granito ir marmuro antkapių kaina?
Taip, tačiau kainą lemia ne vien pasirinkimas tarp granito ir marmuro. Vertinant, kokia bus antkapių kaina, reikia atsižvelgti ir į konkrečią akmens rūšį, antkapio dydį bei storį, jo formą, paviršiaus ir kraštų apdirbimą, užrašus bei kitus individualius elementus.
Pavyzdžiui, paprastesnės formos antkapio gamyba gali pareikalauti mažiau apdirbimo nei individualaus dizaino gaminys su sudėtingais kraštais ar papildomomis detalėmis. Todėl prieš priimant sprendimą verta lyginti ne tik galutinę kainą, bet ir tai, kas į ją įskaičiuota.
Granitas ar marmuras – ką pasirinkti?
Jeigu svarbiausia praktiškumas, atsparumas lauko sąlygoms ir paprastesnė priežiūra, dažniausiai verta rinktis granitą. Jeigu pirmoje vietoje yra natūralios marmuro gyslos ir būtent šiam akmeniui būdinga išvaizda, galima rinktis marmurą, tačiau reikėtų įvertinti didesnį jo jautrumą aplinkos poveikiui.
Galutinį sprendimą geriausia priimti apžiūrėjus tikrus akmens pavyzdžius. Natūralaus akmens spalva ir raštas gali skirtis nuo matomų nuotraukoje, todėl gyvai daug lengviau įvertinti, kuris variantas geriausiai tiks konkrečiai kapavietei.