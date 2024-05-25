Šukuosena darbui, pasimatymui ir kasdienai: ar įmanoma turėti vieną variantą viskam?

Ryte susitikimas biure, po darbo vakarienė mieste, o savaitgalį norisi apsivilkti marškinėlius ir apie plaukus beveik negalvoti. Atrodytų, kiekvienai progai reikėtų skirtingos šukuosenos. Realybėje daugeliui vyrų kur kas patogiau turėti vieną gerai parinktą kirpimą, kurio charakterį galima pakeisti per kelias minutes.
Toks pasirinkimas taupo laiką ir apsaugo nuo gerai pažįstamos situacijos, kai kirpimas puikiai atrodo vos išėjus iš kirpyklos, tačiau namuose jo pakartoti nepavyksta. Mano nuomone, geras vyriškas kirpimas turėtų veikti būtent namuose. Jei jam kas rytą reikia penkiolikos minučių, kelių priemonių ir beveik profesionalių rankų, ilgainiui jis greičiausiai pradės erzinti.
Darbe tvarkingumas nebūtinai reiškia griežtą kirpimą
Biuro aplinkoje dažniausiai gerai atrodo švarūs kontūrai, kontroliuojamas plaukų ilgis ir natūraliai gulanti viršutinė dalis. Tam nebūtina rinktis labai trumpo kirpimo. Vidutinis ilgis net suteikia daugiau laisvės, nes plaukus galima sušukuoti į šoną, lengvai pakelti arba palikti natūralesnius.
Svarbiausia, kad kirpimas atitiktų plaukų augimo kryptį. Jei plaukai natūraliai krenta į dešinę, kas rytą versti juos kristi į kairę nėra pats praktiškiausias sumanymas. Kelias dienas žmogus dar stengiasi, paskui atsiranda kepurė, o formavimo priemonė lieka gulėti vonios spintelėje.
Todėl prieš kirpimą verta pasakyti barberui, kiek minučių realiai skiriate plaukams ryte. Ne kiek norėtumėte skirti, o kiek iš tikrųjų skiriate. Šis skirtumas gali visiškai pakeisti kirpimo pasirinkimą.
Vakare tą patį kirpimą galima pakeisti per kelias minutes
Pasimatymas ar vakarienė nebūtinai reikalauja naujos šukuosenos. Dažnai pakanka pakeisti jos tekstūrą ir kryptį. Dieną tvarkingai į šoną sušukuoti plaukai vakare gali atrodyti laisviau, jei juos šiek tiek pakelsite pirštais ir suteiksite daugiau apimties.
Čia gerai matyti skirtumas tarp gero kirpimo ir gražaus kirpimo. Gražus gali puikiai atrodyti vienu būdu. Geras leidžia žmogui pasirinkti, kaip jis nori atrodyti skirtingomis aplinkybėmis.
Būtent todėl prieš registruojantis verta peržiūrėti kirpėjų darbus ir vertinti ne vien ryškiausias nuotraukas. Tokiose vietose kaip barbershopvilnius.com galima susipažinti su paslaugomis dar prieš vizitą, o atėjus aiškiau papasakoti, kokio rezultato norisi. Nuotrauka telefone ir keli sakiniai apie savo kasdienybę barberui dažnai pasako daugiau nei kirpimo pavadinimas.
Savaitgalis parodo, ar kirpimas iš tiesų patogus
Tikrasis išbandymas dažnai ateina šeštadienio rytą. Plaukai išplauti, niekur skubėti nereikia ir nesinori naudoti jokių formavimo priemonių. Jei šukuosena vis tiek atrodo tvarkingai, pasirinkimas greičiausiai buvo vykęs.
Dėl šios priežasties verta palikti pakankamai ilgio ten, kur plaukams reikia natūralaus kritimo, ir trumpinti tas vietas, kurios greitai pradeda atrodyti netvarkingai. Barberis turėtų vertinti veido formą, plaukų tankį, jų augimo kryptį bei žmogaus įpročius. Tas pats kirpimas dviem vyrams gali elgtis visiškai skirtingai.
Dar viena dažna klaida yra rinktis šukuoseną pagal nuotrauką, kurioje modelio plaukų struktūra visiškai kitokia. Stori, tiesūs plaukai ir ploni, šiek tiek banguoti plaukai po identiško kirpimo nesuguls vienodai. Geriau skolintis idėją, o ne bandyti nukopijuoti rezultatą milimetras į milimetrą.
Vienas kirpimas gali turėti kelis charakterius
Universali šukuosena nėra nuobodi. Priešingai, ji suteikia daugiau laisvės. Darbui galima rinktis tvarkingesnę kryptį, vakarui suteikti daugiau apimties, o laisvą dieną leisti plaukams kristi natūraliai.
Didžiausias skirtumas atsiranda tada, kai kirpimas pasirenkamas pagal žmogų, o ne trumpalaikę nuotrauką telefone. Verta barberui papasakoti, kaip rengiatės, kur dirbate, kiek laiko rytais turite ir ko labiausiai nenorite daryti su savo plaukais. Kartais sakinys „nenoriu ryte naudoti džiovintuvo“ yra vertingesnis už dešimt išsaugotų šukuosenų nuotraukų.
Jeigu po kirpimo galite nueiti į darbą, vakare pakeisti šukuoseną keliais rankų judesiais, o sekmadienį ramiai išeiti iš namų be ilgo stovėjimo prie veidrodžio, vadinasi, vienas variantas viskam tikrai egzistuoja.