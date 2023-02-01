Skėtukas ar pilnavertis sportinis vežimėlis: kuris praktiškesnis kasdien?

Ryte reikia nuvežti vaiką į darželį, vėliau užsukti į parduotuvę, o savaitgalį laukia ilgesnis pasivaikščiojimas parke. Tokiam kasdienybės scenarijui vienas vežimėlis gali būti labai patogus vienoje vietoje ir erzinti kitoje.
Skėtuko tipo modeliai vilioja nedideliu svoriu ir paprastu sulankstymu. Pilnaverčiai sportiniai vežimėliai dažniausiai būna stambesni, tačiau suteikia daugiau komforto ilgesniems pasivaikščiojimams. Tad kurio privalumai kasdien jaučiami labiau?
Skėtukas patrauklus tada, kai vežimėlį dažnai nešate
Gyvenant daugiabutyje be lifto kiekvienas papildomas kilogramas greitai pasijunta. Panaši situacija laukia dažnai važiuojant automobiliu: vežimėlį tenka sulankstyti, pakelti, įdėti į bagažinę, o po keliolikos minučių viską kartoti.
Čia lengvas skėtukas turi aiškų pranašumą.
Jis dažnai užima mažiau vietos ir patogiau telpa mažesnėje bagažinėje. Lengvesnį modelį paprasčiau neštis laiptais ar įkelti į viešąjį transportą. Dėl šių savybių skėtukas gali būti geras pasirinkimas trumpoms išvykoms ir kelionėms.
Prastesnis šaligatvis gali greitai pakeisti nuomonę
Kompaktiškumas turi savo kainą. Skėtukų ratai dažniausiai mažesni, o važiuoklė paprastesnė. Ant lygių prekybos centro grindų skirtumo beveik nepajusite, tačiau suskilęs šaligatvis, žvyras ar parko takas parodys daugiau.
Pilnavertis sportinis vežimėlis dažnai turi didesnius ratus ir geresnę amortizaciją. Dėl to ilgesni pasivaikščiojimai įvairia danga gali būti malonesni ir vaikui, ir vežimėlį stumiančiam žmogui.
Jeigu kasdien tenka įveikti daug bortelių ar nelygių takų, vien mažas sulankstyto vežimėlio dydis nebūtinai bus svarbiausias privalumas.
Krepšys po sėdyne atrodo smulkmena, kol jo prireikia
Sauskelnės, gertuvė, užkandžiai, atsarginiai drabužiai, žaislas ir dar keli pirkiniai pakeliui namo. Vaikštant su mažu vaiku daiktų susikaupia greitai.
Pilno dydžio sportiniai modeliai dažnai turi erdvesnius krepšius. Lengvuose skėtukuose vietos gali būti mažiau arba prie krepšio sunkiau prieiti atlošus sėdynę.
Sunkaus krepšio kabinti ant vežimėlio rankenų nereikėtų. Papildomas svoris gale gali padidinti vežimėlio apvirtimo riziką. Todėl šeimai, kuri dažnai apsiperka vaikščiodama, talpus apatinis krepšys gali būti svarbesnis už keliais kilogramais mažesnį vežimėlio svorį.
Vaiko pietų miegas irgi gali nulemti pasirinkimą
Jeigu vaikas vežimėlyje praleidžia vos dvidešimt minučių važiuodamas iki žaidimų aikštelės, gili sėdynė ir kelios atlošo padėtys gali būti mažiau aktualios.
Ilgų išvykų metu situacija kitokia.
Verta patikrinti, kiek atsilenkia atlošas, ar vaikui pakanka vietos kojoms, kokio dydžio stogelis ir ar sėdynė patogi augančiam vaikui. Skėtukų galimybės labai skiriasi: vieni turi beveik nejudantį atlošą, kiti funkcionalumu jau priartėja prie didesnių sportinių modelių.
Svarbu vadovautis konkretaus gamintojo nustatytomis amžiaus ir svorio ribomis.
Sulankstymą verta išbandyti viena ranka
Techninėje lentelėje parašyti matmenys neparodo, ar vežimėliu bus malonu naudotis.
Parduotuvėje pabandykite jį sulankstyti patys. Tada pakelkite nuo žemės ir kelis metrus paneškite. Pagalvokite, ar tą patį lengvai padarytumėte kitoje rankoje laikydami vaiko daiktus.
Patikrinkite ir stabdžius, saugos diržus, ratų valdymą bei tai, ar išskleistas vežimėlis patikimai užsifiksuoja.
Gal du vežimėliai nėra toks keistas pasirinkimas?
Kai kurioms šeimoms nereikia rinktis vieno varianto visoms progoms. Pilnavertis modelis gali likti kasdieniams ilgesniems pasivaikščiojimams, o lengvas skėtukas – automobilyje, kelionėms ar trumpiems išėjimams.
Jeigu norite turėti tik vieną, vertinkite ne tai, kuris vežimėlis lengvesnis parduotuvėje. Suskaičiuokite laiptus iki namų, įvertinkite bagažinės dydį, dažniausią vaikščiojimo dangą ir daiktų kiekį.
Būtent tokios kasdienės smulkmenos po kelių mėnesių nuspręs, ar pasirinktas vežimėlis bus patogus, ar kiekvieną išėjimą lydės mažas kompromisas.