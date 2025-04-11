Geoterminė energija ir ekologija: kelias į nulinės emisijos namus

Pasauliniame klimato kaitos kontekste pastatų sektorius yra atsakingas už beveik 40 % visos suvartojamos energijos ir didelę dalį CO2 emisijų. Geoterminis šildymas šiuo metu yra laikomas ekologiškiausia technologija, leidžiančia pasiekti aukščiausius energinio naudingumo standartus (A++ ir aukštesnius).
Atsinaujinanti energija tiesiai po jūsų kojomis
Skirtingai nuo biomasės (malkų, granulių), kurią deginant į atmosferą išsiskiria dūmai, kietosios dalelės ir anglies dvideginis, geoterminė sistema nieko nedegina. Ji tik perneša energiją iš vienos vietos į kitą. Tai yra „švari“ technologija tikrąja to žodžio prasme.
Sistemos efektyvumo ir ekologijos ryšys
Sistemos ekologiškumas matuojamas jos efektyvumu. Jei šilumos siurblys turi SCOP 5.0, tai reiškia, kad 80 % šilumos energijos yra paimama iš atsinaujinančių šaltinių (žemės) ir tik 20 % yra elektros energija. Jei ta elektra pagaminta iš saulės ar vėjo jėgainių, jūsų namo šildymas tampa 100 % neutralus klimatui.
|Šildymo būdas
|CO2 emisija (vidutinė)
|Poveikis aplinkai
|Anglys / Malkos
|Labai aukšta
|Oro tarša, suodžiai
|Gamtinės dujos
|Vidutinė
|Fosilinis kuras, nuotėkio rizika
|Oras-vanduo
|Žema
|Priklauso nuo elektros kilmės
|Geoterminis
|Minimali
|Maksimalus efektyvumas
Žemės tausojimas ir biologinė įvairovė
Horizontalus kolektorius dažnai sulaukia klausimų dėl poveikio augalams. Tačiau teisingai suprojektuota sistema, kuria konsultuoja Izopaga , neturi jokio neigiamo poveikio vejai ar daržui. Vamzdžiai klojami žemiau aktyviosios augalų šaknų zonos, o temperatūrinis pokytis yra per mažas, kad pakenktų ekosistemai. Vertikalūs gręžiniai yra dar saugesni, nes jie užima vos kelis kvadratinius centimetrus žemės paviršiaus ir veikia giliuosiuose sluoksniuose.
Ateities perspektyva: „Žalioji“ vertė
Europos Sąjungos strategijose numatyta iki 2050 metų atsisakyti iškastinio kuro šildymui. Geoterminį šildymą turintys namai jau šiandien atitinka ateities reikalavimus. Tai ne tik mados reikalas, bet ir atsakomybė prieš ateities kartas, užtikrinant, kad jūsų namai nepalieka neigiamo pėdsako gamtoje.