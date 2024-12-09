Šilumos siurblio pasirinkimo gidas: oras–oras, oras–vanduo ar geoterminis?

Jei kada teko susidurti su klausimu, koks šilumos siurblys geriausiai tiktų tavo namams, tikriausiai pastebėjai – atsakymai skirtingi kaip diena ir naktis. Vienas giria geoterminį, nes pas kaimyną jau penkeri metai veikia „be priekaištų“. Kitas sako, kad oras–oras pigiausias ir paprasčiausias. Trečias įkalbinėja rinktis oras–vanduo variantą, nes, neva, universaliausias. Bet čia ir prasideda visi sunkumai – kaip nepasimesti tarp tų rekomendacijų?
Aš pats šį etapą perėjau. Buvau tame taške, kur vakare ieškai informacijos, o ryte jau atrodo, kad pasirinkai neteisingai. Todėl jeigu dabar kaip tik galvoji apie šilumos siurblį – skirk porą minučių ir pabandyk atsakyti sau į kelis esminius klausimus.
Ar tavo namai pasiruošę žiemai – ir ne tik teoriškai?
Vienas svarbiausių dalykų – namo sandarumas. Jei tavo namas senas, šiltinimas minimalus, langai nesandarūs, gali būti, kad net pats brangiausias siurblys neduos laukto efekto. Tokiais atvejais oras–oras sistema gali padėti taupyti šildymo sezono pradžioje ar pavasarį, bet šalčiausiu metu teks jungti papildomą šildytuvą. O jei gyveni naujame A++ klasės name – tada verta žiūrėti ir į oras–vanduo arba geoterminius sprendimus, nes jų investicija atsiperka greičiau.
Oras–oras: kai norisi paprastumo be ilgų remontų
Šitas variantas daugeliui pažįstamas – maža dėžutė ant sienos, jokių radiatorių, jokių vamzdžių. Įjungėi – šildo. O vasarą gali ir vėsinti. Tai puikus pasirinkimas butams arba mažiems namams, kuriuose nereikia šildyti grindų ar vandens. Tačiau atmink – tai punktualus šildymas. Vienas įrenginys neapšildys visų kambarių vienodai, ypač jei tarp jų nėra atvirų erdvių. Tačiau jei ieškai ekonomiško būdo, kaip išbristi iš šildymo sezono be didelių išlaidų – https://home360.lt/ gali būti geras startas.
Oras–vanduo: kai norisi šilumos visur
Šita sistema jau rimtesnė. Ji ne tik šildo patalpas, bet ir vandenį – tiek grindims, tiek voniai. Jei statoisi namą ar renovuoji rimtai, šitas variantas puikiai veikia kaip centrinė šildymo šerdis. Ypač jeigu turi šildomas grindis. Energiją paima iš lauko oro, o paskirsto per visą namą. Aišku, reikės daugiau investuoti, bet ir grąža atitinkama – ypač jei prijungsi saulės elektrinę.
Pats įsirengiau tokį sprendimą prieš dvejus metus. Namas 120 kvadratų, dviejų aukštų, sandarus. Po pirmos žiemos paskaičiavau, kad išlaidos šildymui sumažėjo maždaug 50 proc., palyginus su tuo, ką anksčiau mokėjau už granulėmis kūrenamą katilą. Plius – jokio dulkių, pelėsio, ar pastovaus krosnies valymo.
Geoterminis šildymas: kai planuoji ilgam
Šitas variantas dažnai skamba kaip prestižas, bet iš tiesų tai labai racionalus sprendimas tiems, kurie galvoja apie 20 metų į priekį. Sistema ima šilumą iš žemės gelmių – o ten temperatūra beveik nekinta. Tai reiškia, kad net šalčiausią žiemą šiluma bus pastovi ir efektyvi. Taip, įrengimas brangiausias – bet ir sutaupymas ilgiausioje perspektyvoje didžiausias.
Žinau šeimą, kuri prieš dešimt metų įsirengė geoterminį siurblį dar tuo metu, kai tai atrodė lyg kosmosas. Šiandien jų šildymo išlaidos žiemą nesiekia nė 40 eurų per mėnesį. Ir jokių papildomų sistemų – viskas automatizuota, tylu, švaru.
Ką daryti, jei vis tiek dvejoji?
Būkime atviri – net geriausias straipsnis internete nepakeis konsultacijos su profesionalais. Todėl, jei galvoje sukasi mintys apie šilumos siurblį, rekomenduoju pasikalbėti su Home360 specialistais. Jie ne tik parduoda įrangą, bet ir realiai supranta, ką reiškia šildyti skirtingus namus – nuo mažų sodo namelių iki 200 kv. m sodybų su baseinais.
Gerai parinkta sistema nesijaučia – ji tiesiog veikia. O blogai parinkta… ji visada primena apie save sąskaitomis ar šaltomis grindimis.
Nesirink emocijomis. Pasirink taip, kad būtų šilta ilgai – ne tik pirmą žiemą.