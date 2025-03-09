Sanitarinės apsaugos zonos registravimas: ką pamiršta dauguma savininkų

Ar kada nors girdėjote apie sanitarinės apsaugos zonos registravimą, bet atidėjote „vėlesniam“? Deja, tas „vėliau“ dažnai baigiasi brangiai. Nors atrodo kaip smulkmena, neįregistruota zona gali sustabdyti visą statybos projektą, o kartais net sužlugdyti turto sandorį. Tokių istorijų kas mėnesį išklauso „Geomanai“ – specialistai, kurie padeda savininkams išvengti neplanuotų išlaidų.
Nematoma riba, kuri sukelia realius rūpesčius
Sanitarinė zona – tai apsaugos teritorija aplink šulinį, gręžinį, valymo įrenginius ar kitą objektą, galintį paveikti žmogaus sveikatą. Jos tikslas – apsaugoti nuo taršos. Tačiau dažnas savininkas į tai žiūri pro pirštus. Kodėl? Nes zona dažnai nėra fiziškai matoma – nėra tvoros ar ženklų. Kol neprireikia leidimo statyboms ar kol nepaskambina pirkėjas su klausimu: „O zona įregistruota?“, viskas atrodo tvarkoje.
Tiesa ta, kad Registrų centras ir savivaldybės tokios informacijos neprašys automatiškai. Savininkas turi pasirūpinti viskuo pats. Ir čia dažniausiai įvyksta pirmoji klaida – pervertinamas savarankiškumas, neįsigilinama į techninius niuansus, o tada jau reikalinga brangi korekcija.
„Geomanai“ pasakoja: ką pamiršta beveik visi
Pirmiausia – vietos nustatymas. „Geomanai“ teigia, kad daugelis klientų net nežino, kur tiksliai baigiasi jų sanitarinė zona. GPS žymėjimas, geodeziniai matavimai, dokumentų paruošimas – viskas atrodo keblu. O blogiausia, kad viena smulki klaida gali atidėti procesą mėnesiais.
Kita dažna problema – neparuošti dokumentai. Reikia ne tik nustatyti zoną, bet ir suderinti ją su Nacionaline žemės tarnyba, savivaldybe ir įrašyti į Registrų centrą. Procesas dažnai užtrunka 1–2 mėnesius, jeigu tvarkoma profesionaliai, arba pusmetį – jeigu bandote patys.
Trečia klaida – delsti iki paskutinės minutės. Pardavinėji sklypą? Nori statyti naują pastatą? Tvarkyk viską iš anksto. Nes kai projektas jau juda, o zona neįregistruota, darbai stabdomi.
Kiek kainuoja tvarka, o kiek – chaosas
Registravimas dažnai kainuoja mažiau nei notaro paslaugos, bet gali sutaupyti tūkstančius. „Geomanai“ klientai dažnai pasakoja, kad vos per plauką išvengė statybos leidimo atmetimo ar net baudų.
Ir štai kur slypi esmė: jeigu tvarkingai atliktas sanitarinės zonos registravimas leidžia greičiau gauti statybos leidimą, sudaryti notaro sandorį ar išvengti ginčo su kaimynu – tai ne išlaidos, o investicija.
Kada laikas veikti?
Jeigu turi gręžinį, šulinį, buitinių nuotekų valymo įrenginius ar planuoji bet kokią statybą – laikas veikti yra dabar. Laukti, kol iškils problema, reiškia rizikuoti ne tik nervais, bet ir pinigais.
„Geomanai“ sako tiesiai: pas mus dažniausiai ateina tie, kurie jau „įklimpo“. Bet kiek paprasčiau būtų buvę, jei viskas būtų padaryta laiku.
Prisimink: sanitarinė apsaugos zona nėra matoma, bet jos pasekmės – labai realios. Geriau iš anksto turėti popierius, nei vėliau bylinėtis.
Jei nori pasitikrinti ar tavo zona registruota – kreipkis į „Geomanus“. Jie peržiūrės, įvertins ir, svarbiausia, padarys viską už tave – be streso, be „netyčia pamiršau“, be klaidų.