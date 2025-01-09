Kiek realiai kainuoja kapitalinis remontas 2025 metais

Kapitalinis buto remontas vis dar skamba kaip didelė avantiūra. Ne tik dėl dulkių, išardytų sienų ar ilgamečio kaimyno komentarų per radiatorių. Labiausiai gąsdina pinigai. Ir ne be reikalo. Vienas kvadratas šiandien kainuoja ne tiek, kiek vakar. O kai pažvelgi į bendrą sumą – net galva apsisuka.
2025-aisiais situacija pasikeitė. Apdailos meistrai užimti mėnesiams į priekį, medžiagų kainos nelinkusios kristi, o pačio remonto kaina priklauso nuo smulkmenų, apie kurias net nepagalvojai. Ir štai tada atsiranda du skaičiai: tas, kurį įsivaizduoji pradžioje – ir tas, kurį realiai sumoki pabaigoje.
Nuo ko viskas priklauso
Pirmas klausimas: kiek darbų iš tikrųjų darysi? Kai kurie žmonės sako „padarykim tik vonią“, bet tada prisimena, kad lubos kreivos, grindys girgžda, virtuvės siena jau trūkinėja. Remontas auga lyg mielėse. O kartu su juo – ir sąmata.
Kita svarbi detalė – kokį variantą renkiesi: su baldais ar be? Ar viską perki pats, ar patiki specialistams? Kai kurie klientai bando sutaupyti, pirkdami patys, bet galiausiai sumoka dvigubai – dėl klaidų, nesuderintų matmenų, grąžinimų.
Kainos, kurias sako meistrai, ir tos, kurias matai banko išraše
Remonto kainą meistrai dažnai skaičiuoja nuo kvadratinio metro. Bet tai nėra tiesa. 100 eurų už kvadratą gali būti labai realu… jei nori dažyti sienas ir įdėti naują grindų dangą. Bet jeigu ardomos sienos, keičiami vamzdynai, elektros instaliacija, viskas brangsta. Ir greitai.
Kapitalinis buto remontas šiandien gali kainuoti nuo 350 iki 800 eurų už kv. m. Viskas priklauso nuo to, ką nori matyti pabaigoje: ar paprastą, funkcionalų variantą, ar tą, kur kiekviena detalė – lyg iš interjero žurnalo.
Tikros istorijos iš gyvenimo
Vienas klientas pradėjo nuo minties „tik perdažysim sienas“. Baigėsi tuo, kad perplanavo butą, nugriovė seną sandėliuką, pakeitė santechniką, grindis, įrengė LED apšvietimą ir iš naujo užsakė baldus. Pradinė sąmata buvo 9 000 eurų. Galutinė – 24 600.
Kodėl? Nes viskas keitėsi eigoje. Ir nes niekas nesudėliojo tikslaus plano pradžioje.
Kaip planuoti, kad nebankrutuotum
Jeigu nori ne tik gražaus, bet ir sklandaus remonto – teks ruoštis rimtai.
Pirmiausia – pasidaryk projektą. Net jeigu jis atrodo per daug rimtas paprastam butui. Projektas padeda išvengti nesutarimų su meistrais, leidžia tiksliai suskaičiuoti medžiagas, įvertinti terminus.
Antra – skirk rezervą. Nesvarbu, kiek tiksliai suskaičiuosi, visada atsiras netikėtų niuansų: pelėsis sienoje, paslėptas plyšys, netinkamas aukštis naujam baldui. Rezervas turėtų būti bent 10–20 % visos sumos.
Ir trečia – dirbk su žmonėmis, kurie jau yra tai darę. Patyrusi komanda tau gali pasakyti, kur verta investuoti, o kur galima sutaupyti nepakenkiant kokybei.
Kapitalinis remontas – ne tik pinigai, bet ir emocijos
Reikia pripažinti, kapitalinis buto remontas kainuoja ne tik eurus, bet ir kantrybę. Kartais – ir poros santykius. Kad nebūtų pykčių, siūlymų „viską mesti“, ir naktinių ginčų dėl plytelių atspalvio, verta turėti vieną žmogų, kuris viską koordinuoja.
2025-aisiais remontas nėra pigus. Bet jis gali būti protingas. O kai kiekvienas euras suplanuotas, kai žinai, už ką moki – gyventi naujai tampa daug lengviau.