Fotobūdelė vestuvėms: kaip išsirinkti tinkamą modelį pagal svečių skaičių ir biudžetą

Vestuvės – ne powerpoint prezentacija, kur viskas turi būti griežtai pagal laiką ir planą. Tai – žmonės, jausmai, netikėtumas. Būtent dėl to fotobūdelė vis dažniau tampa ne priedu, o šventės dalimi. Ne kaip dekoracija, o kaip veikla. Ne kaip dar vienas mados reikalavimas, o kaip šventės atminties kapsulė.
Tad kaip pasirinkti tokią fotobūdelę, kuri tikrai pasiteisins tavo vestuvėse? Pirmiausia – nepasiklysk tarp viliojančių pavadinimų. Vieni vadina jas „interaktyviomis stotelėmis“, kiti – „foto veidrodžiais“, treti tiesiog „senos mokyklos printeriais su rekvizitais“. Skamba įdomiai, bet realybėje reikia atsakyti tik į kelis klausimus: kiek svečių bus, koks biudžetas ir ko tu iš tiesų nori – greitų nuotraukų, tikros atrakcijos ar abiejų?
Ką lemia svečių skaičius? Labai daug
Fotobūdelė veikia kaip magnetas – kai į ją įeina pirmi žmonės, po kelių minučių prie jos jau eilė. Dėl to svečių skaičius turi tiesioginį ryšį su fotobūdelės galingumu ir greičiu.
Jeigu šventėje – iki 30 svečių, tau tiks mažesnio dydžio modelis. Svarbu, kad jis būtų greitai sumontuojamas, neužimtų daug vietos ir veiktų be žmogaus priežiūros. Tokia fotobūdelė gali būti pastatyta net sodybos kampe arba šalia terasos – ten, kur šviesos jaukios, o fonas primena močiutės pievas.
Jei kvietimų – 50 ar daugiau, reikia galvoti plačiau. Ar nori, kad svečiai tik fotografuotųsi? O gal įrašytų palinkėjimus į kamerą? Tokiais atvejais verta rinktis fotobūdelę su keliomis funkcijomis: spausdinimu, GIF kūrimu, sveikinimų įrašymu. Nes kai svečių daugiau, jie nori ne tik pozuoti – jie nori šventės įspūdį perkelti į kažką, ką galės parodyti anūkams.
Ar fotobūdelės kaina viską pasako?
Paprastai paslaugos kainos prasideda nuo 150–200 eurų trumpesniam laikotarpiui (1–2 valandos), bet pilnas paketas visam vakarui, su nuotraukų spausdinimu, rekvizitais, personalizacija ir net operatoriumi – gali siekti 300–500 eurų.
Bet nepulk rinktis pagal pigiausią pasiūlymą. Klausimai, kuriuos verta užduoti paslaugos teikėjui:
Ar nuotraukos spausdinamos vietoje?
Ar galima pasirinkti dizainą pagal mūsų kvietimų stilių?
Ar gausime skaitmeninę galeriją?
Ar yra atsarginių rekvizitų, jei svečiai juos sulaužys?
Atsakymus į visus šiuos klausimus jau iš anksto apgalvoję siūlo Retroprint.lt, kurie vestuvėse sukasi ne pirmą sezoną. Jie turi ir retro modelių, ir modernių variantų – viskas priklauso nuo tavo skonio ir šventės tonacijos.
Išbandyta: kai kurios fotobūdelės užveda net santūriausius
Vienas iš mūsų skaitytojų pasakojo, kad per jų vestuves sodyboje prie fotobūdelės žmonės ėjo labiau nei prie DJ stalo. Jų pasirinktas modelis turėjo momentinį spausdinimą, todėl kiekvienas svečias galėjo gauti ne tik atsiminimą, bet ir jį įklijuoti į specialią albumo vietą su linkėjimu. Pasibaigus vakarui, jaunieji turėjo ne tuščią atvirukų dėžę, o 80 nuotraukų su nuoširdžiais palinkėjimais ir… keliomis labai smagiomis grimasomis.
Tai, ką ši patirtis parodo – kad fotobūdelė yra daugiau nei įranga. Tai emocinis veiksmas, kuris nutinka tarp pirmo rekvizito pasirinkimo ir paskutinio „cheese” su trimis skirtingais svečiais, kuriuos gal pirmą kartą matai gyvenime.
Patarimai, kaip nesuklysti pasirenkant
Net jeigu pirmą kartą organizuoji šventę, šie trumpi punktai padės pasirinkti teisingai:
Atsižvelk į šventės laiką ir vietą. Jei vestuvės lauke – patikrink, ar įranga atspari drėgmei ar vėjui. Kai kurie modeliai neveikia ryškioje saulėje.
Įvertink vietos erdvę. Būdelės užima nuo 1 iki 3 kv. m – bet dar reikia vietos žmonėms laukti ir sukinėtis.
Reikalauk pavyzdžių. Paslaugų teikėjai turi parodyti, kaip atrodys nuotraukos, kaip bus išdėstytas tekstas ar data, kokios kokybės spausdinimas.
Pasitikrink, kas įeina į kainą. Ar rekvizitai įtraukti? Ar personalizacija mokama atskirai? Kiek kopijų galima spausdinti vienam kadrui?
Pabaigai – ar verta?
Jei dar galvoji, ar fotobūdelė tavo šventei reikalinga – pagalvok ne apie save. Pagalvok apie svečius. Apie tavo dėdę, kuris neturi nė vienos šiuolaikinės nuotraukos. Apie močiutę, kuri pasidžiaugs galėdama įsidėti tavo vestuvių nuotrauką į piniginę. Apie draugus, kurie po metų dar prisimins, kaip pozuodami kartu suvalgė barzdelę nuo rekvizitų.
Tada suprasi – tai ne tik technika. Tai istorijos fragmentas, kurį žmonės nešis su savimi. Ir jei jau tai darai – daryk gerai. Rinkis patikimus, išbandytus tiekėjus, kaip Retroprint.lt, kurie pasirūpins ne tik nuotrauka, bet ir tuo, kad šypsenos išliktų ilgam.