Natūralus skalūnas ar dirbtinės plokštės? Tvirtumo ir estetikos analizė

Kai pirmą kartą pamačiau namą, kurio fasadą dengė natūralus skalūnas, pajutau tą ypatingą rimtį, kurią sukuria tik tikras akmuo. O štai keliais kvartalais toliau buvęs namas turėjo dirbtines plokštes, kurios savo vietoje atrodė tvarkingai, tačiau turėjo visai kitą pojūtį. Šiandien žmonės dažnai klausia, ką rinktis: natūralų skalūną ar plokštes, kurios imituoja akmenį. Ir čia prasideda svarbiausia – ne tik kaip tai atrodys pirmą savaitę, bet kaip medžiaga laikysis ilgus metus.
Namo fasadas nėra tik išorė. Jis turi tarnauti, laikyti formą ir nežiūrėti pavargęs po kelių sezonų. Todėl renkantis tarp šių dviejų variantų, verta suprasti, kuo jie skiriasi emocine prasme ir kaip elgiasi kasdienėje praktikoje.
Kuo natūralus skalūnas žavi žmones
Skalūnas turi tą sunkiai nusakomą gilumą. Jo paviršius nėra lygus, jis šiek tiek banguoja, primena uolų sluoksnius. Ir nors ši savybė atrodo menka, ji suteikia fasadui charakterio. Skalūnas sensta gražiai. Tai nėra medžiaga, kuri bando kažką imituoti – ji tiesiog yra.
Viename projekte dirbau su šeima, kuri turėjo šiaurės krypties fasadą ir buvo įsitikinusi, kad norės kuo šviesesnės dangos. Tačiau pamačiusi skalūną gyvai, šeima persigalvojo. Jiems patiko, kad šviesa ant skalūno krenta skirtingai kiekvieną dieną. Tokia medžiaga leidžia namui „gyventi“ kartu su aplinka.
Skalūnas turi ir praktinę pusę – jis atsparus šalčiui, drėgmei, temperatūrų kitimui. Taip pat dažnai nereikalauja jokios priežiūros, išskyrus retkarčiais nuvalyti paviršių.
Tačiau skalūnas yra sunkesnis, todėl montavimas gali užtrukti. Tai daugiau investicija į ilgaamžiškumą ir emociją, o ne į greitą rezultatą.
Dirbtinės plokštės – kur jos laimi
Dirbtinės plokštės pasižymi tuo, kad jas lengva priderinti prie įvairių stilių. Jos gali imituoti skalūną, betoną, medį ar net metalą, ir tai patogu žmonėms, kurie nori tam tikros vizijos.
Tokios plokštės lengvesnės, todėl jų montavimas paprastesnis. Tai aktualu tiems, kurie nori projekto, kurį galima įgyvendinti greičiau. Kai kuriuose naujuose kvartaluose matau daug plokščių, kurios atrodo labai tvarkingai ir vienodai. Jos kuria švarų, minimalistinį vaizdą.
Vienas mano klientas pasirinko plokštes dėl to, kad nenorėjo papildomo svorio ant sienų. Jis turėjo nedidelį karkasinį namą ir jautėsi užtikrinčiau rinkdamas lengvesnį variantą. Po kelerių metų plokštės vis dar atrodo gerai, tačiau spalva šiek tiek pakito. Tai normalu šiai medžiagai, nes ji reaguoja į saulę greičiau nei skalūnas.
Dirbtinės plokštės turi ir kitą privalumą – didesnį spalvų pasirinkimą. Nors skalūnas turi savo natūralią paletę, plokštės gali būti bet kokio atspalvio.
Tvirtumo skirtumai, kuriuos pajusite ilgainiui
Skalūnas yra akmuo. Tai reiškia, kad jis nesideformuoja, nesiplečia ir nesitraukia. Tvirtumu jis lenkia plokštes, kurios ilgalaikėje perspektyvoje gali pakeisti spalvą ar pradėti reaguoti į temperatūras.
Plokštės laikosi gerai, bet jos nėra tokios atsparios mechaniniams smūgiams. Darbe esu matęs atvejų, kai stipresnis smūgis plokštę pažeidė, o skalūnas toje pačioje situacijoje liktų nepakitęs.
Tvirtumas tampa svarbus vietose, kur fasadas labiau mato aplinkos poveikį: vėją, lietų, ledą ar tiesiog žmogišką kontaktą.
Estetika: ko verta tikėtis
Jeigu mėgstate natūralų vaizdą, skalūnas yra nepakeičiamas. Kiekviena plokštė unikali. Namas su skalūnu atrodo turtingiau ne dėl kainos, o dėl tekstūros.
Dirbtinės plokštės turi savo žavesį, kai norisi tvarkingumo. Jos ypač tinka šiuolaikiniams projektams, kuriuose dominuoja tiesios linijos, pilkos spalvos ir lygūs paviršiai.
Mano patirtis sako, kad skalūnas labiau patinka tiems, kurie vertina medžiagos tikrumą. O plokštės – tiems, kurie nori griežtos struktūros ir planuojamo vaizdo.
Kuriam namui tinka kuris variantas
Natūralų skalūną verta rinktis, jei:
- norite ilgaamžės medžiagos
- patinka natūralūs atspalviai
- svarbu, kad danga senstų gražiai
Dirbtines plokštes verta rinktis, jei:
- projektas lengvos konstrukcijos
- norite greitesnio montavimo
- reikia platesnės spalvų paletės
Abu variantai gali atrodyti puikiai, jei jie dera su pastato charakteriu.
Kur pasižiūrėti realių pavyzdžių
Galiausiai pasirinkimas priklauso nuo to, kaip norite jaustis grįžę namo. Skalūnas suteikia ramų, tvirtą charakterį. Plokštės – lengvesnį, labiau suplanuotą ritmą. Svarbiausia, kad pasirinkimas atlieptų jūsų namo istoriją ir tai, kaip norite, kad ji atrodytų po dešimties metų.