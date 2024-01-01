Stalčiuose slypintys pinigai: ar tikrai verta laikyti seną elektroniką?

Pažįstamas jausmas – atsidarai stalčių ir randi seną telefoną, ausines be poros, gal net planšetę su įtrūkusiu ekranu. Atrodo, kad jų jau nebereikia, bet ranka vis tiek nekyla išmesti. „Dar palauks“, – pagalvoji. Ir tas „palauks“ užsitęsia metus ar ilgiau.
Tiesa tokia paprasta, kad net keista – dauguma šių daiktų turi realią vertę. Net jei jie nebeveikia idealiai, jų dalys ar pats įrenginys vis dar domina pirkėjus. Kartais net nustembi, kiek gali pasiūlyti už tai, kas tau atrodo visiškai nereikalinga.
Kiek gali gauti už skirtingus įrenginius
Žmonės dažnai įsivaizduoja, kad seni įrenginiai verti kelių eurų. Bet realybė kiek kitokia. Viskas priklauso nuo modelio, būklės ir to, ar įrenginys vis dar paklausus.
Kad būtų lengviau orientuotis, štai keli pavyzdžiai iš realių situacijų:
- telefonai, kuriems 2–4 metai, dažnai verti 80–300 €
- senesni nešiojami kompiuteriai gali siekti 40–150 €
- neveikiantys įrenginiai vis tiek superkami, dažniausiai už 5–40 €
- smulkesni priedai, kaip laikrodžiai ar ausinės, dažnai kainuoja 10–70 €
Svarbiausia suprasti, kad net sudužęs ekranas ar nusilpusi baterija dar nereiškia nulio vertės. Daug kas vertinama pagal vidų, ne tik išorę.
Kodėl laikymas stalčiuje kainuoja pinigus
Elektronika sensta greičiau nei daugelis kitų daiktų. Kiekvienas naujas modelis sumažina senų kainą. Tai vyksta tyliai, be jokio įspėjimo.
Vienas pažįstamas turėjo planšetę, kurią ketino parduoti „kai atsiras laiko“. Po metų jis ją pardavė už beveik perpus mažesnę sumą. Ir ne dėl to, kad sugedo – tiesiog rinka pajudėjo į priekį.
Laikydamas įrenginį namuose tu iš esmės kas mėnesį prarandi dalį jo vertės. Nors atrodo, kad nieko nedarai.
Paprastas būdas parduoti be galvos skausmo
Bandymas parduoti savarankiškai dažnai reiškia daug laiko. Skelbimų talpinimas, žinutės, derybos, susitikimai. Kartais tai tampa varginančiu procesu, kuris atima daugiau energijos nei verta.
Dėl to daug kas renkasi paprastesnį kelią – elektronikos supirkimą per olimeta. Ten viskas vyksta greitai ir aiškiai. Pateiki informaciją apie įrenginį, gauni pasiūlymą ir sprendi, ar tinka.
Nereikia laukti savaitėmis ar atsakinėti į dešimtis žinučių su tais pačiais klausimais.
Ką verta padaryti prieš atiduodant įrenginį
Yra keli paprasti dalykai, kurie gali pagerinti visą procesą. Jie neužima daug laiko, bet duoda naudos.
Pirmiausia – išvalyk duomenis. Nuotraukos, paskyros, kontaktai. Tai svarbu dėl saugumo, ir geriau tuo pasirūpinti iš anksto.
Antra – surink visus priedus. Įkroviklis, dėžutė, net instrukcija. Kartais tai padidina pasiūlytą kainą.
Trečia – nuvalyk įrenginį. Skamba paprastai, bet švaresnis daiktas visada atrodo vertingesnis.
Ar tikrai verta tuo užsiimti?
Trumpas atsakymas – taip. Bet verta pažiūrėti plačiau. Jei turi kelis nenaudojamus įrenginius, jų bendra suma gali siekti 150 ar net 300 eurų. Tai jau ne smulkmena.
Be pinigų yra dar vienas dalykas – tvarka namuose. Mažiau daiktų reiškia mažiau chaoso. Ir keista, bet tai jaučiasi kasdien.
Kartais užtenka vieno sprendimo
Daug kas atideda tokius dalykus, nes atrodo, kad „ne taip svarbu“. Bet kai suskaičiuoji, kiek vertės guli stalčiuose, požiūris keičiasi.
Gal dabar pats metas peržvelgti, ką turi. Gal ten guli ne seni daiktai, o tiesiog nepanaudoti pinigai. Ir juos pasiimti lengviau, nei atrodo.
Kartais užtenka vieno vakaro – peržiūrėti stalčių, išsirinkti kelis įrenginius ir padaryti sprendimą. Nereikia visko daryti tobulai. Net jei pradėsi nuo vieno telefono, jau bus žingsnis į priekį. Keista, bet tas mažas veiksmas dažnai duoda motyvacijos sutvarkyti ir kitus kampus namuose.