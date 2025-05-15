Kodėl oras–vanduo sistema vis dažniau pasirenkama naujos statybos namuose?

Veesla.lt nuotrauka
Naujos statybos namai šiandien projektuojami kitaip nei prieš dešimt ar penkiolika metų. Keičiasi ne tik architektūra ar planavimas, bet ir pats požiūris į energiją. Jei anksčiau šildymo sistema būdavo sprendžiama paskutiniame etape, dabar ji tampa viena iš pagrindinių namo „ašių“. Būtent dėl to šilumos siurbliai oras vanduo naujos statybos projektuose vis dažniau pasirenkami ne kaip alternatyva, o kaip pagrindinis sprendimas.
Ši tendencija nėra atsitiktinė. Ji susiformavo dėl kelių labai aiškių priežasčių, kurios susijusios ne tik su technologijomis, bet ir su ekonomika, komfortu bei ateities planavimu.
Naujos statybos namas – švari pradžia sprendimams
Vienas didžiausių naujos statybos privalumų – galimybė viską suplanuoti nuo nulio. Nereikia taikytis prie senų sistemų, vamzdynų ar kompromisų, kurie dažni renovuojamuose pastatuose. Tai leidžia šildymo sistemą pritaikyti prie paties namo logikos, o ne atvirkščiai.
Tokioje situacijoje oras–vanduo sistema tampa natūraliu pasirinkimu. Ji puikiai dera su grindiniu šildymu, sandariomis konstrukcijomis ir žematemperatūrėmis sistemomis, kurios šiandien laikomos standartu naujos statybos segmente.
Atsinaujinančios energetikos sprendimus diegiančios bendrovės VEESLA vadovas Dominykas Katilius pastebi, kad naujos statybos atveju sprendimas dažnai priimamas labai racionaliai. „Kai namas projektuojamas nuo pradžių, oras–vanduo tiesiog logiškai įsikomponuoja. Tai ne kompromisas, o tiesiog optimalus pasirinkimas“, – sako jis.
Energijos efektyvumo reikalavimai daro įtaką sprendimams
Naujos statybos namams taikomi vis griežtesni energinio naudingumo reikalavimai. Tai reiškia, kad sprendimai, kurie buvo priimtini anksčiau, šiandien ne visada atitinka standartus arba reikalauja papildomų priemonių.
Šilumos siurbliai oras vanduo šiuo atveju leidžia pasiekti aukštą energinę klasę be sudėtingų sprendimų. Sistema efektyviai išnaudoja aplinkos energiją, mažina pirminės energijos poreikį ir padeda pasiekti reikiamus rodiklius be papildomo galvos skausmo. Būtent todėl projektuotojai ir vystytojai vis dažniau šią sistemą mato kaip „saugų pasirinkimą“: tiek technine, tiek dokumentine prasme.
Ilgalaikė ekonomika svarbesnė nei pradinis biudžetas
Nors naujos statybos metu vis dar daug dėmesio skiriama statybos kainai, šildymo sistemos pasirinkimas vis dažniau vertinamas per ilgalaikės eksploatacijos prizmę. Žmonės nori ne tik pastatyti namą, bet ir suprasti, kiek jis kainuos gyventi po penkerių, dešimties ar penkiolikos metų.
„Naujos statybos namų savininkai dažniau skaičiuoja ne tik investiciją, bet ir tai, kaip atrodys jų mėnesinės išlaidos ateityje“, – pastebi Dominykas Katilius.
Dominykas Katilius
CEO at VEESLA
Oras–vanduo sistema šioje vietoje suteikia aiškumą. Ji leidžia sumažinti priklausomybę nuo vieno kuro tipo ir suteikia daugiau stabilumo ilguoju laikotarpiu.
Komfortas, kuris projektuojamas iš anksto
Dar viena priežastis, kodėl oras–vanduo taip dažnai pasirenkamas naujos statybos namuose, komfortas. Ši sistema užtikrina tolygų šilumos paskirstymą, mažus temperatūros svyravimus ir tylų veikimą. Kai grindinis šildymas ir oras–vanduo projektuojami kartu, komfortas tampa natūralia namo savybe, o ne papildomu privalumu. Tai ypač svarbu šeimoms, kurios planuoja gyventi name ilgus metus ir nori stabilios, lengvai valdomos aplinkos.
Paruoštumas ateičiai – vis svarbesnis argumentas
Naujos statybos namai vis dažniau projektuojami galvojant apie ateities sprendimus. Elektromobiliai, didesnis elektros vartojimas, atsinaujinančios energijos integracija – visa tai tampa nebe teorija, o realiu planavimo elementu.
Oras–vanduo sistema puikiai dera su saulės elektrinėmis ir kitais sprendimais, kurie leidžia namui tapti dar savarankiškesniam. Tokia sąveika ypač patraukli tiems, kurie nori, kad namas būtų „ateities paruoštas“, net jei ne visi sprendimai diegiami iš karto.
Kodėl šis pasirinkimas dažnai būna „be gailesčio“?
Įdomu tai, kad naujos statybos namų savininkai, pasirinkę oras–vanduo, rečiau kalba apie abejones ar nusivylimą. Priežastis paprasta – sprendimas buvo priimtas ankstyvame etape, įvertinus visas aplinkybes.
„Kai sistema parenkama projektavimo metu, o ne po fakto, ji tiesiog veikia taip, kaip tikėtasi“, – pabrėžia Dominykas Katilius. Tai kardinaliai skiriasi nuo situacijų, kai šildymo sistema keičiama jau gyvenamame name, bandant „pritaikyti“ naują technologiją prie senų sprendimų.
Naujos statybos namai formuoja rinkos standartą
Tai, kas šiandien pasirenkama naujos statybos namuose, rytoj tampa norma visai rinkai. Būtent todėl oras–vanduo sistemos paplitimas šiame segmente yra labai svarbus signalas. Tai rodo, kad sprendimas jau peržengė „alternatyvos“ ribas ir tapo vienu iš pagrindinių pasirinkimų tiems, kurie kuria namą nuo pradžių.
Ar tai reiškia, kad kitų variantų neliks?
Ne. Tačiau tai reiškia, kad oras–vanduo labai aiškiai įsitvirtino kaip bazinis, saugus ir racionalus sprendimas naujos statybos kontekste. Jis atitinka šiandienos reikalavimus, rytojaus lūkesčius ir leidžia planuoti ilgalaikį gyvenimą be nuolatinių kompromisų.
Pagrindinė priežastis – ne mada, o logika
Oras–vanduo sistema naujos statybos namuose pasirenkama ne todėl, kad „taip daro visi“. Ji pasirenkama todėl, kad šiuolaikinio namo logika su ja sutampa.
Tai sprendimas, kuris dera su energijos efektyvumu, komfortu, ateities planavimu ir finansiniu racionalumu. Ir būtent todėl jis vis dažniau tampa pirmuoju pasirinkimu tiems, kurie nori namo ne tik šiandienai, bet ir ilgam laikui.