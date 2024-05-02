Kokią veido kaukę rinktis sausai ir dehidratuotai odai?

Veido kaukė sausai ar dehidratuotai odai turėtų būti papildomas drėkinimo etapas, o ne bandymas per keliolika minučių išspręsti visą odos sausumo problemą. Daug svarbiau, kas su oda vyksta likusiomis savaitės dienomis: kaip ji prausiama, kuo drėkinama ir ar rutina pati nepažeidžia apsauginio odos barjero.
Prieš renkantis kaukę naudinga išsiaiškinti dar vieną dalyką – „sausa“ ir „dehidratuota“ nėra visiškai tapačios sąvokos.
Sausumas ar dehidratacija?
Sausa oda siejama su nepakankamu lipidų kiekiu ir sutrikusia apsauginio barjero funkcija, o dehidratacija apibūdina vandens trūkumą raginiame odos sluoksnyje. Praktiškai šios problemos gali persidengti, todėl žmogus gali jausti tempimą, pastebėti šiurkštumą ar pleiskanojimą.
Tai keičia ir kaukės pasirinkimo logiką.
Drėgmę pritraukiančios medžiagos, pavyzdžiui, hialurono rūgštis ar glicerinas, padeda palaikyti hidrataciją. Emolientai suteikia odai glotnumo, o okliuzinės medžiagos padeda mažinti vandens netekimą. Sausesnei odai formulė, kurioje derinamos kelios šios funkcijos, gali būti naudingesnė nei vien labai lengvas drėkinamasis produktas.
Lakštinė ar kreminė?
Čia nėra vieno universalaus laimėtojo.
Lakštinė kaukė gali būti patogi, kai norisi papildomo drėkinimo etapo ir malonaus trumpalaikio odos komforto. Kreminė kaukė gali labiau tikti žmogui, ieškančiam sodresnės tekstūros. Abiem atvejais svarbiausia konkreti formulė.
Veido kaukę galima įtraukti kaip papildomą drėkinimo etapą, pavyzdžiui, tada, kai oda po prausimosi dažniau tempia ar atrodo išsausėjusi. Tam gali būti naudojamos ir AIMX kaukės, derinant jas su įprasta kasdiene priežiūra. Vis dėlto didžiausią reikšmę sausai odai turi ne pavienė kaukė, o nuoseklus drėkinimas ir švelnus odos valymas.
Greita atranka prieš perkant
Kaukę galima įvertinti užduodant sau keturis klausimus:
- Ar mano tikslas iš tiesų yra papildomas drėkinimas?
- Ar formulėje nėra medžiagų, į kurias mano oda jau reagavo?
- Ar naudoju normalų kasdienį drėkinamąjį kremą?
- Ar po kaukės oda jaučiasi komfortiškai, o ne pradeda perštėti ar ryškiai rausti?
Paskutinis klausimas ypač svarbus. Dilgčiojimas nėra įrodymas, kad kosmetikos priemonė „veikia“. Sausai ir pažeidžiamai odai papildomas dirginimas paprastai nėra pageidaujamas rezultatas.
Kaukė negali kompensuoti netinkamos rutinos
Jei veidas kasdien prausiamas agresyvia valomąja priemone ir labai karštu vandeniu, o drėkinamasis kremas naudojamas retai, periodinė kaukė problemos esmės neišspręs. Dermatologai sausai odai rekomenduoja trumpesnį prausimąsi šiltu, o ne karštu vandeniu, švelnias bekvapes priemones ir reguliarų drėkinimą.
Drėkinamąjį produktą naudinga tepti, kol oda dar nėra visiškai išdžiūvusi. Sausai odai dažnai tinkamesnė sodresnė kremo ar tepalo konsistencija nei lengvas losjonas.
Kaukė tokioje rutinoje gali likti maloniu papildomu žingsniu. Tačiau jeigu oda nuolat trūkinėja, stipriai niežti, skauda arba sausumas nepraeina pakeitus priežiūrą, geriau ieškoti priežasties su dermatologu. Nuolatinį sausumą gali lemti ne vien netinkamai pasirinkta kosmetika.