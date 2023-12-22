Kaip pasirinkti izoliacinę juostą ir neapsirikti: paprasti patarimai patikimai laidų izoliacijai

Praktinis vadovas paaiškina, kaip pasirinkti izoliacinę juostą, kad izoliacija išliktų saugi ir patvari. Jame aprašoma, kokie juostų tipai tinka konkrečioms aplinkoms, kokias specifikacijas tikrinti ir kodėl prieš apvyniojant svarbūs tinkami jungikliai. Aiškūs, praktiškai pritaikomi žingsniai sumažina dažnas klaidas ir paslėptus gedimus. Kituose skyriuose pateikiami konkretūs juostos pasirinkimai, apvyniojimo technika ir glaustas pirkimo kontrolinis sąrašas, padedantis išvengti brangių klaidų.
Kokią juostą naudoti: trumpas vadovas (PVC, guma, medvilnė)
Kurią juostą naudoti, priklauso nuo aplinkos ir paskirties: PVC – bendriems buitiniams ir pramoniniams elektros instaliacijos darbams, guminė – drėgnoms ar lauko sąlygoms, o medvilninė – tik ten, kur priimtina žema temperatūra ir reikalingas laidumas orui.
PVC užtikrina subalansuotą izoliaciją, atsparumą drėgmei ir mechaniniams poveikiams bei elastingumą tvarkingam apvyniojimui, todėl daugumai užduočių tai yra pageidaujamas pasirinkimas.
Guminė juosta išsiskiria ten, kur reikia sandarumo ir prisitaikymo prie nelygių formų, ypač automobiliuose ir drėgnose vietose.
Medvilninė juosta tinka žemos temperatūros, kvėpuojantiems poreikiams, tačiau prastėja veikiama karščio ir drėgmės.
Renkantis reikėtų suderinti medžiagos savybes su sąlygomis, kad būtų užtikrinta patvari, saugi izoliacija ir profesionalus rezultatas.
Skaityti juostos specifikacijas: storis, temperatūra, įtampa
Pasirinkus tinkamą juostos medžiagą aplinkai, dėmesys krypsta į etiketės specifikacijas — storį, temperatūros klasę ir įtampos klasę — kad būtų užtikrinta, jog pasirinkta juosta veiks numatytomis sąlygomis.
Storis lemia mechaninį patvarumą ir izoliacinio sluoksnio skaičių; plonesnei juostai reikia daugiau apvijų, o storesnė geriau atspari dilimui ir pradūrimui.
Temperatūros klasė turi viršyti didžiausią laidininko ir aplinkos temperatūrą, kad būtų išvengta klijų sukibimo praradimo ar medžiagos degradacijos.
Įtampos klasė (arba dielektrinis stipris) nurodo didžiausią saugią darbinę įtampą ir reikalaujamą šliaužos kelio atstumą.
Šių specifikacijų suderinimas su taikymo sąlygomis užtikrina patikimą izoliaciją; visada rinkitės juostą su saugos atsarga virš numatomų apkrovų.
Pirmiausia naudokite jungtis: nepasikliaukite vien lipnia juosta
Kodėl rizikuoti laisva jungtimi, kai tinkama jungtis gali užtikrinti tiek elektros tęstinumą, tiek mechaninį tvirtumą?
Tekste pabrėžiama, kad prieš apvyniojant izoliacine juosta reikia naudoti gnybtų blokelius, presuojamas moveles arba lituotas jungtis. Jungtys padeda išvengti padidėjusios varžos, kuri atsiranda vien susukus laidus, taip sumažinant perkaitimo ir gaisro riziką.
Juosta yra antrinė apsauga — izoliacija ir apsauga nuo drėgmės — o ne mechaninis tvirtinimo būdas. Tinkamas paruošimas apima švarius, sausus laidininkus ir tinkamo dydžio jungtis, kurios yra teisingai užpresuotos arba priveržtos pagal specifikaciją.
Patikrinę patikimą elektrinį kontaktą, užvyniokite tinkamą juostą (PVC bendram naudojimui, gumos — drėgnoms sąlygoms).
Tokia seka prailgina tarnavimo laiką ir padidina bendrą saugumą.
Kaip apvynioti izoliacinę juostą, kad izoliacija būtų patvari
Izoliuojant jungtį, montuotojas turėtų pradėti nuo švarių, sausų laidininkų ir mechaniškai patikimos jungties, tuomet vynioti juostą su nuosekliu persidengimu ir kontroliuojamu įtempimu, kad susidarytų vienodas, patvarus sluoksnis.
Vyniojant juostą ją reikėtų tempti maždaug iki 60% ir kiekvieną apviją persidengti maždaug 50%, kad susidarytų tolygus storis ir išliktų sukibimas.
Pradėkite kelis milimetrus ant izoliuoto kabelio, vyniokite toliau už atviro laidininko ir užbaikite paskutine apvija be įtempimo, kad užfiksuotumėte kraštą.
Keli sluoksniai pagerina dielektrinį stiprį; venkite juosta pakeisti tinkamas jungtis.
Prieš eksploataciją patikrinkite, ar nėra tarpų, užvartų ar atsilaisvinusių kraštų.
Elektros izoliacinės juostos pirkimo kontrolinis sąrašas ir rekomenduojami naudojimo atvejai
Veiksmingas pirkimo kontrolinis sąrašas padeda suderinti izoliacinės juostos savybes su paskirtimi: rinkitės PVC bendrosios paskirties izoliacijai, gumą didelės drėgmės sąlygoms ar nelygiems paviršiams, o medvilnę tik ten, kur priimtina žema temperatūra ir reikalingas laidumas orui.
Kontrolinis sąrašas: patikrinkite dielektrinį reitingą, temperatūrų diapazoną, storį, plotį ir pailgėjimą.
Naudojimui lauke patvirtinkite atsparumą drėgmei ir UV spinduliams.
Nelygioms jungtims sandarinti pirmenybę teikite savaime susilydančiai guminei juostai, o bendrai instaliacijai – PVC.
Venkite medvilninės juostos, kai temperatūra gali viršyti 60 °C arba esant drėgmei.
Pirkite iš patikimų prekių ženklų, pateikiančių aiškias specifikacijas.
Derinkite juostą su tinkamomis jungtimis; nesiremkite vien juosta mechaniniams sujungimams ar ilgalaikei konstrukcinei atramai.