Kvepalai kaip dovana: kodėl dauguma renkasi blogai ir kaip to išvengti

Statistika negailestinga. Apie 60 procentų dovanotų kvepalų naudojami vos kelis kartus ir nugula stalčiaus gilumoje. Dar 20 procentų keliauja į perpardavimo platformas. Tik penktadalis tikrai džiugina gavėją.
Problema ne dosnume ar intencijose. Problema – fundamentaliame nesupratime, kaip veikia kvapų pasirinkimas kitam žmogui.
Didžiausia klaida: rinkti pagal save
Stovite parduotuvėje. Uodote vieną, kitą, trečią. Šitas patinka. Perku. Logika atrodo sveika, bet ji ydinga iš esmės.
Kai renkate sau, jūsų nosis yra galutinis teisėjas. Kai renkate kitam – jūsų nosis tampa nepatikimu patarėju. Jūs nežinote, kaip kvapas elgsis ant kito žmogaus odos. Nežinote, kokios asociacijos jam kils. Nežinote, ar jis apskritai mėgsta šią kvapų šeimą.
Dovanoti kvepalus, kurie patinka jums, yra tas pats, kas dovanoti drabužius savo dydžio. Techniškai tai dovana. Praktiškai – ne visai.
Antroji klaida: pasikliauti pardavėjo rekomendacija
Pardavėjas parduotuvėje turi tikslą – parduoti. Geriausia jam parduoti brangesnį produktą su didesne marža. Jo rekomendacija „tai šių metų hitas” arba „labai populiaru” nieko nesako apie konkretaus žmogaus skonį.
Dar blogiau – pardavėjas siūlo tai, ką lengviausia parduoti. Masinius, visiems priimtinus kvapus, kurie nieko neįžeidžia ir nieko nesužavi. Saugi dovana, bet ne įsimintina.
Jei jau prašote pagalbos parduotuvėje, bent jau aprašykite žmogų: amžius, stilius, kokius kvapus naudoja dabar, kokiomis progomis naudos. Tai suteikia pardavėjui bent minimalų kontekstą.
Ko iš tiesų reikia žinoti prieš renkantis
Pirmas klausimas – ar žmogus apskritai naudoja kvepalus. Skamba elementariai, bet daugelis dovanotojų to neklausia. Jei gavėjas nėra kvepalų žmogus, net tobula dovana gulės nenaudojama.
Antras klausimas – ką naudoja dabar. Jei žinote bent vieną jo mėgstamą kvapą, turite atspirties tašką. Galite ieškoti kažko panašaus arba sąmoningai rinktis kontrastą.
Trečias klausimas – gyvenimo būdas. Biuro darbuotojui netiks intensyvus klubinis kvapas. Kūrybinės profesijos atstovui gali būti per nuobodu klasikinis „švaraus vyro” aromatas.
Ketvirtas klausimas – ar yra alergijų ar jautrumo. Kai kurie žmonės negali toleruoti stiprių kvapų, tam tikrų ingredientų ar sintetinių junginių.
Amžiaus grupių ypatumai
Dvidešimtmečiams dažniausiai patinka ryškesni, saldžesni, labiau pastebimi kvapai. Jie nori išsiskirti, padaryti įspūdį. Švelnumas jiems asocijuojasi su nuobodybe.
Trisdešimtmečiai pradeda vertinti sudėtingumą. Jiems įdomesnės daugiasluoksnės kompozicijos, kurios vystosi ant odos. Pradeda domėtis nišine parfumerija.
Keturiasdešimtmečiai ir vyresni dažnai grįžta prie klasikos, bet aukštesnės kokybės. Jie žino, ko nori, ir nebėra linkę eksperimentuoti su kraštutinumais.
Tai bendros tendencijos, ne taisyklės. Penkiasdešimtmetis rokeris gali mėgti drąsesnius kvapus nei dvidešimtmetis buhalteris.
Lyčių klausimu: ar tai dar aktualu
Tradiciškai kvepalai skirstomi į vyriškus ir moteriškus. Ši riba šiandien beveik išnykusi, bent jau tarp žmonių, kurie domisi parfumerija.
Arabiški kvepalai tradiciškai buvo unisex – Artimuosiuose Rytuose vyrai ir moterys naudojo tuos pačius kvapus amžius. Rožė, udas, ambra neturi lyties.
Jei dovanojate konservatyvesniam žmogui, galite laikytis tradicinių kategorijų. Jei gavėjas atviresnis – drąsiai rinkitės pagal kvapą, ne etiketę.
Saugi strategija: kvapų šeimos
Jei neturite konkrečios informacijos, rinkitės pagal kvapų šeimas, kurios turi mažiausią atmetimo riziką.
Universaliausi vyrams: aromatiniai fužeriniai (žolės, levanda), mediniai prieskoniniai, šviežiai aromatiniai. Šie kvapai retai kam nepatinka, nors gali ir nesukelti euforijos.
Universaliausios moterims: gėliniai aldehidiniai, švelnūs orientaliniai, pudriškai gėliniai. Klasikinė elegantiška teritorija.
Abiem lytims: citriniai, akvatiški, lengvi mediniai. Rizikos minimumas, bet ir įspūdžio minimumas.
Drąsesnė strategija: rinktis tai, ko žmogus pats nesirktų
Geriausios dovanos kartais būna tos, kurių žmogus pats niekada nepirktų. Ne todėl, kad nepatiktų – tiesiog niekada nebūtų pagalvojęs.
Žmogui, kuris visą gyvenimą naudojo tik šviežius, citrininus kvapus, orientalinis aromatas gali atverti naują pasaulį. Klasikinės elegancijos gerbėjui French Avenue kvepalai su prancūziška estetika ir rytietišku charakteriu gali tapti maloniu atradimu.
Ši strategija rizikingesnė. Bet kai pavyksta – dovana tampa įsimintina, asmeninė, prasminga.
Pakuotė ir pateikimas
Kvepalai – jausminė dovana. Pakuotė turi atitikti.
Originalios gamintojo dėžutės dažniausiai pakankamos – jos sukurtos daryti įspūdį. Papildomas vyniojimas gali pridėti šventinės nuotaikos, bet nebūtinas.
Pridėti trumpą asmeninę žinutę – kodėl pasirinkote būtent šį kvapą – suteikia dovanai papildomą sluoksnį. Tai parodo, kad galvojote apie žmogų, ne tiesiog nusipirkote „kažką brangaus”.
Kaina: kiek išleisti
Kvepalų kaina svyruoja nuo keliolikos iki kelių šimtų eurų. Brangesnis nereiškia geresnis gavėjui.
Trisdešimt–penkiasdešimt eurų segmente galima rasti puikios kokybės kvapų, ypač tarp arabiškų gamintojų. Šis biudžetas leidžia dovanoti be finansinio streso ir nesukuria gavėjui nejaukaus jausmo dėl per brangios dovanos.
Aukštesnis biudžetas prasmingas, jei žinote, kad gavėjas tikrai vertina parfumeriją ir supras kokybės skirtumą. Kitaip tiesiog mokate už vardą.
Alternatyva: dovanoti pasirinkimą
Jei bijote suklysti, yra elegantiškas sprendimas – dovanoti dovanų kuponą specializuotoje parduotuvėje. Tai ne tinginio dovana, jei paaiškinate intenciją: „Norėjau, kad pats išsirinktum kvapą, kuris tau tobulai tiks.”
Dar geriau – pakviesti kartu į parduotuvę ir pasiūlyti sumokėti už tai, ką žmogus pasirinks. Tai tampa bendru patyrimu, ne vienašaliu sprendimu.
Keletas konkrečių scenarijų
Draugei, kuri mėgsta saldumą: orientaliniai vaniliniai, gintariniai arba vaisiniai gėliniai kvapai. Sodrios, apgaubiančios kompozicijos.
Vyrui, kuris neturi aiškių preferencijų: medinis aromatinis su prieskoninėmis natomis. Universalu, bet ne nuobodu.
Mamai ar močiutei: klasikiniai gėliniai arba pudriškai elegantiški. Patikima, gerbianti tradiciją.
Paaugliui: lengvi, šviesūs, energingi kvapai be didelių pretenzijų. Pirmas žingsnis į parfumerijos pasaulį.
Žmogui, kuris viską turi: reta niša, neįprasta kompozicija, limitinė laida. Kažkas, ko pats tikrai nesirinktų.
Kada geriau nedovanoti kvepalų
Jei visiškai nepažįstate žmogaus skonio – rinkitės ką nors kitą. Geresnė dovana bus ta, dėl kurios nesuklysite, nei rizikinga kvepalų loterija.
Jei žmogus aiškiai sakė, kad neina kvepalų – gerbkite tai. Tai ne kvietimas jį perkalbėti.
Jei ankstesnė kvepalų dovana buvo nepriimta gerai – nesikartokite. Signalas aiškus.
DUK
Ar galima dovanoti kvepalus, kurių neišbandžiau ant savęs? Galima ir kartais net geriau. Jūsų oda – ne etalonas. Svarbu žinoti kvapų šeimą ir charakterį, o ne kaip jie kvepia konkrečiai ant jūsų.
Kiek turėtų kainuoti kvepalai kaip dovana? Nėra minimalios ribos. Trisdešimties eurų buteliukas, parinktas su mintimi, vertingesnis nei šimto eurų pirktas skubotai. Rinkitės pagal savo biudžetą ir santykį su žmogumi.
Ar saugu dovanoti arabiškus kvepalus žmogui, kuris jų nebandė? Priklauso nuo kompozicijos. Yra lengvesnių, europietiškam skoniui artimesnių variantų. Pradėkite nuo jų, ne nuo intensyvių udo kvapų.
Ką daryti, jei dovana nepatiko? Priimkite tai ramiai. Kvapų skoniai labai asmeniniai. Pasiūlykite kartu nueiti į parduotuvę ir iškeisti arba tiesiog priimkite, kad šį kartą nepavyko.
Ar dera dovanoti naudotus kvepalus? Jei tai retas, nebegaminamas kvapas ir gavėjas jį vertina – taip. Įprastomis aplinkybėmis geriau rinktis naują buteliuką.
Koks pakuotės dydis optimaliausias dovanai? 50–100 ml – standartinis dovanų dydis. Mažesnis gali atrodyti kukliai, didesnis – nepraktiškas, jei kvapas nepatiks.
Ar galima dovanoti kvepalus per pasimatymą? Per ankstyvus pasimatymus – rizikinga, gali atrodyti per intymiai. Ilgesniuose santykiuose – puiki romantinė dovana.
Kaip sužinoti, kokius kvapus žmogus mėgsta, jo neatskleidus? Paklausti artimų žmonių, pasižiūrėti į vonios lentyną viešint, atkreipti dėmesį į komentarus apie kvapus kasdienybėje.
Ar svarbus kvepalų sezoniškumas dovanojant? Geriau dovanoti universalesnius kvapus arba tuos, kurie tinka artėjančiam sezonui. Intensyvūs žieminiai kvapai, dovanoti birželį, lauks pusę metų.
Ką daryti, jei nežinau nieko apie kvepalus? Kreipkitės į specializuotas parduotuves, kur konsultantai gali padėti. Papasakokite apie gavėją – jo stilių, amžių, charakterį. Geras konsultantas iš to sudėlios rekomendaciją.