Kokios nusiraminimo priemonės tinkamiausios vaikams darželyje ir mokykloje?

Darželyje ir mokykloje tinkamiausia nusiraminimo priemonė yra ta, kuri konkrečiam vaikui padeda sumažinti įtampą ir grįžti į veiklą, tačiau netrukdo kitiems ir nėra naudojama kaip bausmė. Vienam vaikui gali padėti trumpa rami pertrauka, kitam – judesys, kvėpavimo pratimas, sensorinė priemonė ar galimybė aiškiai įvardyti savo emociją.
Todėl „nusiraminimo kampelis“ neturėtų būti tiesiog dėžė su įvairiais daiktais. Naudingiau turėti nedidelį aiškių priemonių rinkinį ir vaikus iš anksto išmokyti, kaip jomis naudotis.
Pirmiausia – ne priemonė, o vaiko būsena
Vaikas, kuris pyksta, verkia ar negali tęsti užduoties, nebūtinai sąmoningai atsisako bendradarbiauti. Vykdomosios funkcijos ir savireguliacija vaikystėje dar vystosi. Center on the Developing Child at Harvard University pabrėžia, kad vaikai gimsta turėdami potencialą šiuos gebėjimus išsiugdyti, tačiau jie stiprėja per patirtį ir praktiką.
Tai keičia suaugusiojo reakciją. Vietoje klausimo „kaip greitai sustabdyti elgesį?“ galima klausti „ko vaikui šiuo metu reikia, kad jis galėtų grįžti į reguliuojamą būseną?“
Kartais atsakymas labai paprastas – mažiau triukšmo, trumpa pertrauka arba aiškiai pasakyta, kas vyks toliau.
Ką galima turėti ramybės erdvėje?
Darželio grupėje ar klasėje galima numatyti kelias skirtingas galimybes. Pavyzdžiui:
- paprastą emocijų skalę ar korteles jausmui įvardyti;
- vizualias kvėpavimo instrukcijas;
- nedidelę sensorinę priemonę rankoms;
- ausines ar kitą tinkamą triukšmo mažinimo sprendimą, kai jis reikalingas;
- laikmatį, kuris padeda suprasti ramios pertraukos trukmę;
- aiškią kortelę su kelių veiksmų nusiraminimo seka.
Tokios nusiraminimo priemonės neturėtų būti dalijamos visiems vaikams pagal vienodą formulę. Priemonė, kuri vienam padeda susikaupti, kitam gali tapti papildomu dirgikliu.
Nusiraminimo kampelis nėra bausmės vieta
Tai vienas svarbiausių praktinių skirtumų. Jeigu vaikas į ramybės vietą siunčiamas tik po netinkamo elgesio ir neturi pasirinkimo, erdvė gali pradėti reikšti atskyrimą ar bausmę. Daug naudingiau vaiką iš anksto supažindinti su vieta tada, kai jis ramus. Galima parodyti, kokios priemonės ten yra, kada jomis galima naudotis ir kaip grįžtama į bendrą veiklą.
Vaikas taip mokosi pastebėti savo būseną dar prieš stiprią emocinę reakciją. Ilgainiui tikslas turėtų būti ne priklausomybė nuo konkretaus daikto, o vis geresnis savo būsenos atpažinimas ir tinkamo veiksmo pasirinkimas.
Ar visiems vaikams reikia tų pačių sprendimų?
Ne. Amžius, individualūs poreikiai, aplinka ir konkreti situacija turi didelę reikšmę.
Vienam vaikui gali padėti keli lėti įkvėpimai kartu su suaugusiuoju. Kitam reikia atsistoti ir pajudėti. Dar kitam svarbiausia sumažinti aplinkos triukšmą. Jeigu tam tikras elgesys kartojasi, verta stebėti ir tai, kas vyksta prieš jį. Galbūt vaikui ypač sunkūs perėjimai tarp veiklų, triukšmingos situacijos, neaiškios instrukcijos ar užduotys, kurioms reikia ilgai laukti.
Tokiu atveju aplinkos pakeitimas gali būti veiksmingesnis už naujos nusiraminimo priemonės pridėjimą.
Kada reikalingas individualesnis požiūris?
Jeigu vaiko emocinės reakcijos yra labai intensyvios, dažnos arba trukdo jam mokytis ir dalyvauti kasdienėje veikloje, vien bendro klasės priemonių rinkinio gali nepakakti. Tuomet sprendimus verta derinti su šeima ir atitinkamais ugdymo ar sveikatos specialistais.
Kasdienėje aplinkoje pagrindinis tikslas paprastesnis: suteikti vaikui saugius, suprantamus būdus pastebėti savo būseną ir palaipsniui mokytis ją reguliuoti. Priemonės tam gali padėti, tačiau svarbiausia išlieka suaugusiojo reakcija, nuspėjama aplinka ir galimybė šiuos gebėjimus praktikuoti ne tik tada, kai jau kilo krizė.