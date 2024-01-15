Breketai ar dantų tiesinimo kapos: kurį gydymo būdą verta rinktis?

Breketai ir skaidrios dantų tiesinimo kapos gali padėti koreguoti netaisyklingą dantų padėtį, tačiau šie metodai skiriasi veikimo principu ir kasdieniu naudojimu. Breketai pritvirtinami prie dantų ir veikia nuolat, o kapas pacientas gali išsiimti valgydamas bei valydamasis dantis.
Tinkamiausias gydymo būdas priklauso nuo sąkandžio problemos, reikalingų dantų judesių ir paciento galimybių laikytis gydymo plano. Vien pagal išvaizdą ar kainą pasirinkti ortodontinę sistemą būtų netikslinga.
Kokiais atvejais pasirenkami breketai?
Ortodontiniam gydymui naudojami breketai leidžia kontroliuoti dantų judėjimą naudojant prie jų pritvirtintus elementus ir ortodontinį lanką. Gydymo metu sistema reguliuojama pagal individualų planą.
Breketai gali būti taikomi įvairioms sąkandžio problemoms koreguoti, įskaitant sudėtingesnius dantų padėties pakitimus. Kadangi sistema neišimama, jos veikimas nepriklauso nuo to, ar pacientas prisimena ją užsidėti.
Vis dėlto breketai reikalauja atidesnės higienos. Aplink jų elementus lengviau kaupiasi apnašos, todėl gali prireikti specialių šepetėlių ir tarpdančių priežiūros priemonių. Taip pat svarbu vengti maisto, kuris galėtų pažeisti breketus ar kitus sistemos elementus.
Kuo patogios skaidrios kapos?
Skaidrios tiesinimo kapos gaminamos pagal individualų dantų judėjimo planą. Pacientas naudoja nuosekliai keičiamas kapas, kurios palaipsniui koreguoja dantų padėtį. Pagrindinis jų privalumas – galimybė išsiimti valgant ir valantis dantis. Dėl to lengviau palaikyti įprastą burnos higieną, o pati sistema dažniausiai mažiau pastebima.
Tačiau kapos veiksmingos tik tuomet, kai nešiojamos pagal ortodonto nurodymus. Jeigu jos dažnai išimamos arba nešiojamos per trumpai, dantys gali judėti ne taip, kaip numatyta.
Ne visoms sąkandžio problemoms kapos yra vienodai tinkamos. Kartais reikia papildomų ortodontinių elementų arba pasirenkamas kitas gydymo metodas.
Kaip skiriasi kasdienė priežiūra?
Breketų ir kapų naudojimas keičia kasdienius įpročius skirtingai.
|Kriterijus
|Breketai
|Skaidrios kapos
|Matomumas
|Paprastai labiau pastebimi
|Mažiau pastebimos
|Išėmimas valgant
|Neišimami
|Išimamos
|Dantų valymas
|Reikia kruopščiai valyti aplink elementus
|Dantys valomi išėmus kapas
|Gydymo režimas
|Svarbūs kontroliniai vizitai ir priežiūra
|Papildomai būtinas nuoseklus nešiojimas
|Tinkamumas
|Priklauso nuo diagnozės
|Taip pat priklauso nuo diagnozės
Šie skirtumai svarbūs ne tik patogumui. Pavyzdžiui, pacientui, kuris dažnai užkandžiauja, kapų išėmimas ir pakartotinis užsidėjimas gali reikalauti daugiau disciplinos.
Ar kapos tiesina dantis greičiau?
Negalima teigti, kad vienas metodas visada greitesnis. Gydymo trukmę lemia pradinė dantų padėtis, sąkandžio sudėtingumas, reikalingi judesiai ir gydymo plano laikymasis.
Amerikos ortodontų asociacija pabrėžia, kad pasirinkimas turėtų prasidėti nuo tikslios diagnozės. Ortodontas įvertina ne tik dantų išvaizdą, bet ir jų tarpusavio santykį bei žandikaulių padėtį. Todėl prieš pradedant gydymą svarbu išsiaiškinti, kokį rezultatą realu pasiekti pasirinkta sistema.
Kas vyksta baigus tiesinimą?
Nepriklausomai nuo to, ar naudojami breketai, ar kapos, po aktyvaus gydymo paprastai reikalinga retencija. Tai etapas, kai specialiomis priemonėmis palaikoma pasiekta dantų padėtis. Be retencijos dantys gali palaipsniui keisti padėtį. Todėl gydymo planas turėtų apimti ne tik tiesinimą, bet ir rezultato išsaugojimą.
Galutinį sprendimą verta priimti aptarus abu metodus su ortodontu, įvertinus medicinines galimybes ir kasdienius įpročius.