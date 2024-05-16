Nusipirkote elektromobilį? Krovimo stotelės pasirinkimas gali būti svarbesnis, nei atrodo

Elektromobilio pirkimo dieną daugiausia emocijų sukelia pats automobilis. Baterijos talpa, nuvažiuojamas atstumas, spalva, komplektacija. Namų įkrovimas neretai paliekamas vėlesniam laikui: „pastatysime stotelę ir tiek“. Po kelių savaičių paaiškėja, kad būtent nuo jos priklauso, ar rytą automobilis jūsų lauks įkrautas, ar vakare teks skaičiuoti likusius procentus.
Europos Komisija skelbia, kad automobiliai didžiąją paros dalį stovi, o iki 2030 m. 60–85 proc. įkrovimo gali vykti privačiose prieigose. Namų įkrovimas dėl to tampa natūralia elektromobilio naudojimo dalimi.
Didesnė galia savaime nereiškia geresnio pirkinio
11 kW ir 22 kW skaičiai parduotuvės aprašyme lengvai sukuria norą rinktis galingesnį modelį. Juk atsargos ateičiai nepakenks?
Praktikoje pirmiausia reikia pasižiūrėti į namo elektros įvadą ir paties automobilio galimybes. ESO rekomenduoja prieš renkantis stotelę įvertinti turimą leistinąją galią. Operatorius nurodo, kad tam tikrais atvejais net turint 11 kW įvadą papildomai galios didinti nereikia, jei naudojamas dinaminis galios valdymas. Kitaip sakant, brangesnė 22 kW stotelė gali likti neišnaudota, jeigu automobilis ar namo elektros sistema tokios galios neleidžia efektyviai naudoti.
Dinaminis galios valdymas gali būti vertesnis už gražų ekraną
Vakare namuose vienu metu gali veikti orkaitė, boileris, šilumos siurblys ir dar krautis automobilis. Čia prasideda kur kas įdomesnė dalis nei stotelės korpuso dizainas.
Dinaminis galios valdymas leidžia stotelei reguliuoti automobilio įkrovimo galią pagal kitų namuose veikiančių elektros prietaisų poreikį. Kai apkrova padidėja, automobilio įkrovimas sumažinamas, o atsiradus daugiau laisvos galios jis vėl paspartėja. Tokį variantą rekomenduoja vertinti ir ESO.
Man ši funkcija atrodo daug praktiškesnė už spalvotą ekranėlį ant garažo sienos. Ekranu pasidžiaugsite savaitę, o elektros apkrova aktuali bus metų metus.
Prieš perkant verta atsakyti į penkis klausimus
Stotelės pasirinkimas pasidaro kur kas paprastesnis, kai pradedama nuo savo naudojimo įpročių. Vairuotojui, kasdien nuvažiuojančiam 40 kilometrų, nebūtinai reikia tokio pat įrenginio kaip žmogui, kuris kas vakarą grįžta beveik tuščia baterija.
Prieš užsakant verta žinoti:
- kokią AC įkrovimo galią priima jūsų elektromobilis;
- kokia leistinoji elektros galia yra name;
- kiek kilometrų įprastai nuvažiuojate per dieną;
- ar stotelė stovės garaže, ar lauke;
- ar artimiausiais metais šeimoje gali atsirasti antras elektromobilis.
Šie atsakymai dažnai daug greičiau nuveda prie tinkamo modelio nei stotelių katalogo vartymas.
Stotelė turi tikti jūsų rutinai, o ne rekordiniam įkrovimo greičiui
Jeigu automobilis grįžta namo 19 valandą ir iki ryto stovi 11 valandų, nebūtina jo baterijos pripildyti per dvi valandas.
ESO namų naudotojams yra rekomendavęs vertinti tokį įkrovimo greitį, kuris įprastą baterijos papildymą galėtų atlikti per naktį. Įkrovimas mažesnės tinklo apkrovos valandomis kartu padeda išvengti elektros vartojimo piko.
Čia ir pasimato, kodėl krovimo stotelės nereikia rinktis vien pagal didžiausią skaičių specifikacijoje. Daug svarbiau, ar atsikėlę ryte turėsite tiek energijos, kiek reikia dienos maršrutui.
Įkrovimo vietą verta pasirinkti dar prieš elektrikui atvykstant
Garaže sprendimas dažniausiai gana aiškus. Kieme jau reikia pagalvoti, kur automobilis realiai stovės kasdien, kur yra elektros skydas ir kokio ilgio laidas bus patogus. Penkių metrų laidas atrodo pakankamas, kol vieną vakarą automobilį pastatote kitu galu. Tada nedidelė detalė pradeda erzinti kiekvieną kartą jungiant įkrovimą.
Lauke montuojamai stotelei reikia rinktis gamintojo numatytoms aplinkos sąlygoms tinkamą įrangą ir montavimo vietą. Pats elektros prijungimas turėtų būti vertinamas kaip elektros instaliacijos darbas, o ne kaip paprasto buitinio prietaiso pakabinimas ant sienos.
Išmanios funkcijos vertingos tada, kai jas iš tiesų naudosite
Europos Komisija išmanųjį įkrovimą sieja su galimybe planuoti įkrovimo laiką pagal elektros kainą, energijos gamybą ir vairuotojo poreikius.
Žmogui tai gali reikšti labai paprastą scenarijų: grįžote 18 valandą, prijungėte automobilį ir nuėjote namo. Stotelė pradeda krauti vėliau, pagal nustatytą grafiką. Ryte automobilis paruoštas. Būtent tokio patogumo norisi nusipirkus elektromobilį. Ne dar vienos programėlės, kurią reikės nuolat tikrinti, o sistemos, apie kurią po kelių savaičių beveik nebegalvojate.
Gerai pasirinkta stotelė nėra pati galingiausia lentynoje. Ji atitinka automobilį, namo elektros galimybes ir jūsų kasdienį važiavimą. Kai kiekvieną rytą atsisėdate į pakrautą automobilį ir nebereikia planuoti vakarinio sustojimo viešoje stotelėje, tikroji tokio pirkinio vertė pasidaro labai aiški.