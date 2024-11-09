Kada ir kodėl dedami dantų implantai: gydymo gidas

Praradę vieną ar kelis dantis, galite susidurti ne tik su kramtymo, bet ir su šypsenos bei dantenų pokyčiais. Dantų implantacija padeda atkurti trūkstamo danties šaknį ir suteikia tvirtą pagrindą protezui.
Dantų implantai dedami tada, kai trūkstamo danties neįmanoma tinkamai atkurti arba norite patikimai pakeisti prarastą dantį, išsaugoti žandikaulio kaulą ir palaikyti dantenų sveikatą. Gydytojas įvertina jūsų burnos būklę, kaulo kiekį ir parenka tinkamiausią gydymo planą.
Sužinosite, kada implantacija rekomenduojama, kaip vyksta gydymas, kiek gali trukti gijimas ir kokios priežiūros reikia, kad rezultatas išliktų ilgai.
Kada rekomenduojama rinktis implantaciją
Dantų implantacija dažniausiai pasirenkama netekus vieno, kelių ar visų dantų, kai norite stabilaus ir ilgalaikio sprendimo. Gydymo planas priklauso nuo kaulo, dantenų, bendros sveikatos, rūkymo įpročių ir to, kiek laiko praėjo nuo danties netekimo.
Vieno ar kelių prarastų dantų atkūrimas
Netekus vieno danties, implantas gali pakeisti jo šaknį, o ant jo pritvirtinamas vainikėlis atkuria matomą danties dalį. Toks būdas leidžia išsaugoti gretimus sveikus dantis, nes jų nereikia šlifuoti kaip gaminant tradicinį tiltą.
Implantas padeda atkurti kramtymą, kalbą ir dantų lanko vientisumą. Jis taip pat perduoda kramtymo jėgas žandikaulio kaului, todėl gali sumažinti kaulo nykimą toje vietoje.
Jei praradote kelis dantis, gydytojas gali pasiūlyti kelis implantus ir ant jų tvirtinamą atskirų vainikėlių arba tilto konstrukciją. Sprendimas priklauso nuo trūkstamų dantų padėties, kaulo kiekio ir jūsų sąkandžio.
Bedančio žandikaulio atkūrimo galimybės
Netekus visų dantų, implantacija gali padėti pritvirtinti viso žandikaulio protezą. Tam dažnai naudojami keli strategiškai išdėstyti implantai, kurie suteikia protezui daugiau stabilumo kramtant ir kalbant.
Galimi keli sprendimai:
- išimamas protezas, kurį implantai padeda stabilizuoti;
- sąlyginai išimamas protezas, kurį gydytojas gali nuimti priežiūrai;
- fiksuotas protezas, kurio kasdien išimti nereikia.
Implantų skaičių ir jų vietą gydytojas parenka atlikęs rentgeno arba 3D tyrimą. Vertinamas kaulas, sąkandis, dantenų būklė ir bendra burnos higiena. Fiksuotas sprendimas tinka ne kiekvienam, todėl prieš gydymą būtina aptarti priežiūrą, gydymo trukmę ir galimas alternatyvas.
Betarpiška ir atidėta implantacija
Betarpiška implantacija atliekama iškart po danties pašalinimo, jei nėra ūmaus uždegimo, pakanka kaulo ir implantą galima patikimai stabilizuoti. Kai kuriais atvejais tą pačią dieną galima pritvirtinti laikiną dantį, tačiau tai priklauso nuo konkrečios situacijos.
Atidėta implantacija planuojama po gijimo. Jos gali reikėti, jei aplink dantį buvo infekcija, pažeistos dantenos, trūksta kaulo arba gydytojas negali užtikrinti pakankamo implanto stabilumo.
Gijimo laikotarpiu kaulas prisitaiko prie implanto. Nuolatinis vainikėlis ar protezas paprastai tvirtinamas tik įvertinus, ar implantas tinkamai prigijo. Gydymo trukmė gali pailgėti, jei reikia kaulo priauginimo ar dantenų korekcijos.
Kaulo ir dantenų būklės reikšmė
Prieš implantaciją gydytojas įvertina žandikaulio kaulo aukštį, plotį ir tankį. Jei kaulo nepakanka, gali būti rekomenduojamas kaulo priauginimas arba sinuso dugno pakėlimas. Šios procedūros padeda sudaryti tinkamas sąlygas implantui, tačiau jos pailgina gydymą.
Svarbi ir dantenų būklė. Aktyvus periodontitas, kraujuojančios dantenos ar nepakankama higiena didina uždegimo ir implanto nesėkmės riziką. Prieš implantaciją reikia gydyti dantenų ligas ir išmokti tinkamai valyti dantis bei tarpdančius.
Rūkymas taip pat gali lėtinti gijimą ir didinti komplikacijų tikimybę. Gydytojas įvertins jūsų ligas, vartojamus vaistus ir burnos priežiūros įpročius, todėl implantacijos laikas ir būdas parenkami individualiai.
Gydymo eiga, rezultatai ir priežiūra
Gydymo trukmė priklauso nuo jūsų burnos būklės, kaulo kiekio ir pasirinkto protezavimo būdo. Sėkmingam rezultatui svarbūs tikslus planavimas, tinkamas gijimas ir kasdienė dantenų bei protezo priežiūra.
Konsultacija ir individualus gydymo planas
Pirmiausia gydytojas įvertina jūsų dantis, dantenas, sąkandį ir bendrą sveikatos būklę. Atliekamos rentgeno nuotraukos arba 3D kompiuterinė tomografija. Šie tyrimai padeda nustatyti kaulo aukštį, plotį, nervų ir ančių padėtį.
Gydytojui svarbu žinoti apie vartojamus vaistus, lėtines ligas, rūkymą ir ankstesnes operacijas. Negydytą dantų ėduonį, dantenų uždegimą ar kitus infekcijos židinius dažnai reikia pašalinti prieš implantaciją.
Plane nurodoma, kiek implantų reikės, kokia bus operacijos eiga ir kokio protezo reikės. Jei kaulo nepakanka, gali būti siūlomas kaulo priauginimas arba sinuso pakėlimo procedūra. Gydytojas taip pat aptaria gydymo trukmę, galimas rizikas, kainą ir laikino protezo galimybes.
Implanto įsriegimas ir gijimo laikotarpis
Implantas įsriegiamas į žandikaulio kaulą taikant vietinę nejautrą. Procedūros metu skausmo neturėtumėte jausti, tačiau po jos gali atsirasti patinimas, maudimas ar nedidelis kraujavimas. Gydytojas prireikus skiria vaistus ir pateikia tikslias priežiūros rekomendacijas.
Pirmomis dienomis venkite karšto maisto, intensyvaus fizinio krūvio ir rūkymo. Operuotos vietos nelieskite pirštais, o dantis valykite atsargiai, pagal gydytojo nurodymus. Dantenų patinimas paprastai mažėja per kelias dienas.
Implantas turi suaugti su kaulu. Šis procesas dažniausiai trunka apie 3–6 mėnesius, tačiau laikas priklauso nuo implanto vietos, kaulo būklės ir jūsų gijimo. Jei atsiranda stiprus skausmas, ilgalaikis kraujavimas, pūliavimas ar karščiavimas, nedelsdami kreipkitės į gydytoją.
Laikini bei nuolatiniai protezai
Kai kuriais atvejais laikinas dantis ar protezas gali būti pritvirtintas tą pačią dieną arba per kelias dienas po implantacijos. Tai priklauso nuo implanto stabilumo, kaulo būklės ir gydytojo pasirinkto metodo. Laikinas protezas padeda atkurti išvaizdą, kalbėjimą ir dalį kramtymo funkcijos.
Gijimo laikotarpiu venkite labai kieto ir lipnaus maisto, ypač jei laikinas protezas nėra skirtas dideliam krūviui. Jūsų gydytojas pasakys, kada galėsite grįžti prie įprastos mitybos.
Implantui prigijus, gydytojas patikrina jo būklę ir paima skaitmeninį arba įprastą atspaudą. Dantų technikas pagamina nuolatinį vainikėlį, tiltinį protezą arba viso žandikaulio protezą. Spalva, forma ir sąkandis pritaikomi prie jūsų veido bei likusių dantų.
Implantų ilgaamžiškumas ir burnos higiena
Dantų implantacija suteikia galimybę atkurti prarastus dantis ilgam laikui, tačiau implanto tarnavimo trukmę lemia ne tik jo medžiaga. Didelę reikšmę turi bendra sveikata, dantenų būklė, rūkymas, sąkandžio jėgos ir kasdienė burnos higiena. Prastai valant dantis aplink implantą gali kauptis bakterinis apnašas ir išsivystyti periimplantitas – audinių uždegimas, galintis pažeisti kaulą.
Valykite dantis minkštu šepetėliu bent du kartus per dieną. Naudokite tarpdančių šepetėlius, specialų siūlą arba burnos irigatorių, jei šias priemones rekomenduoja burnos higienistas. Ypač kruopščiai valykite vietas aplink vainikėlį ir dantenų kraštą.
Po protezavimo lankykitės pas odontologą ir burnos higienistą pagal sudarytą planą, dažniausiai kas 6–12 mėnesių. Reguliarūs patikrinimai leidžia laiku pastebėti dantenų kraujavimą, protezo nusidėvėjimą ar implanto stabilumo pokyčius. Tinkamai prižiūrima dantų implantacija gali užtikrinti ilgalaikį rezultatą, nors kai kuriais atvejais protezą gali tekti pakeisti anksčiau dėl natūralaus nusidėvėjimo.