Ar mažas cukraus kiekis parodo, kad užkandis yra sveikas?

Renkantis užkandžius dažnai vadovaujamasi paprasta taisykle – kuo mažiau cukraus, tuo produktas yra sveikesnis. Tačiau toks požiūris gali būti klaidinantis, nes vien cukraus kiekis neparodo tikrosios produkto kokybės. Mažesnis cukraus kiekis nereiškia, kad užkandis yra sveikesnis. Cukraus kiekis produkte gali būti sumažintas pakeičiant jį saldikliais, sirupais ar kitais stipriai perdirbtais ingredientais.
Ne visas cukrus yra vienodas
Saldų skonį gali suteikti skirtingi ingredientai – cukrus, saldikliai ar natūraliai produktuose esantis cukrus. Nors visi jie suteikia saldumo, jų kilmė, maistinė vertė ir poveikis organizmui gali skirtis. Todėl renkantis užkandį svarbu atkreipti dėmesį ne tik į cukraus kiekį, bet ir į jo šaltinį.
Pridėtinis cukrus
Pridėtinis cukrus – tai įvairios išgryninto cukraus formos, kurios papildomai dedamos į produktus gamybos metu. Jam priskiriamas baltasis cukrus, rafinuotas cukrus, gliukozės ar fruktozės sirupai, dekstrozė ir kiti cukraus pagrindo ingredientai. Pagrindinė jų paskirtis – suteikti produktui saldų skonį. Juose nėra skaidulų, vitaminų, mineralų ir kitų maistinių medžiagų. Suvartotas pridėtinis cukrus organizme greitai skaidomas ir gali lemti greitesnį gliukozės kiekio kraujyje padidėjimą.
Saldikliai
Tai medžiagos, naudojamos suteikti produktams saldų skonį vietoje cukraus. Dažniausiai naudojami saldikliai yra aspartamas, sukralozė, acesulfamas K, stevijos glikozidai, taip pat cukraus alkoholiai, tokie kaip maltitolis, eritritolis, ksilitolis, sorbitolis ir manitolis. Nors jie leidžia sumažinti cukraus kiekį produktuose, patys neturi reikšmingos maistinės vertės – juose nėra skaidulų, vitaminų, mineralų ar kitų naudingų medžiagų.
Natūralus cukrus
Tai cukrus, kuris randamas natūralios kilmės produktuose, tokiuose kaip vaisiai, uogos ar daržovės. Pagrindinis skirtumas nuo pridėtinio cukraus ir saldiklių yra tas, kad natūralus cukrus vaisiuose ar uogose yra kartu su kitomis maistinėmis medžiagomis – skaidulomis, vitaminais ir mineralais. Skaidulos padeda lėčiau virškinti maistą ir lėtina cukraus pasisavinimą, todėl gliukozės kiekis kraujyje kyla lėčiau. Tačiau svarbu suprasti, kad iš natūralių ingredientų pagamintuose užkandžiuose cukraus kiekis gali būti didesnis. Taip yra todėl, kad norint suteikti saldų skonį nenaudojant pridėtinio cukraus ir saldiklių, naudojami natūralūs ingredientai, tokie kaip datulės, vaisiai ar uogos, kuriuose natūraliai yra cukraus.
Sveikesnio užkandžio kriterijus – jo sudėtis
Sveikesnio užkandžio pasirinkimas neturėtų būti grindžiamas vien cukraus kiekiu jame. Daug svarbiau įvertinti, iš kokių ingredientų produktas pagamintas. Renkantis sveikus užkandžius verta atkreipti dėmesį į produkto sudėtį – ar jame naudojami natūralios kilmės ingredientai, tokie kaip vaisiai, uogos, riešutai, sėklos ar grūdai. Užkandžio kokybę atspindi ne mažesnis cukraus kiekis, o visa produkto sudėtis.
Užrašai ant pakuotės ne visada parodo tikrą produkto kokybę
Gamintojai dažnai pabrėžia tokias produkto savybes kaip „mažiau cukraus“, „be pridėtinio cukraus“, „daug baltymų“, „fit“ ar „mažai kalorijų“. Tokie užrašai gali sudaryti įspūdį, kad produktas yra sveikesnis pasirinkimas, tačiau jie atspindi tik vieną produkto savybę, o ne visą jo sudėtį. Todėl vertinant užkandį svarbu neapsiriboti tuo, kas parašyta priekinėje pakuotės dalyje, o perskaityti visą jo sudėtį.
Mažesnis cukraus kiekis savaime nereiškia, kad užkandis yra sveikesnis. Renkantis produktus verta įvertinti visą jų sudėtį, o ne apsiriboti vienu skaičiumi etiketėje ar reklaminiais teiginiais ant pakuotės.