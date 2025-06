Šis prietaisas taupo laiką ir klijus – spaustuvininkai keičia įpročius

Kiekvienas, kas dirba su siuntimu, žino – svarbiausia ne tai, kiek pakuočių išsiunti per dieną, o tai, ar jos atvyksta tvarkingos. Ne kartą girdėta istorija: klientas gauna siuntinį, o dėžė pradrėkusi, sulinkusi, išsišokęs kampas vos laikosi. Dažniausiai kaltė tenka ne siuntų tarnybai, o… klijams. Per daug jų, per mažai, nelygiai užtepta, užstrigęs ritinys ar suglamžintas kampas – visi šie „maži nesklandumai“ tiesiogiai muša per reputaciją.

Laikas = pinigai. Bet jei dirbi su prasta įranga – prarandi abu

Vienas iš dažniausių klausimų, kurį tenka girdėti tiek iš spaustuvininkų, tiek iš e. prekybos sandėlių – „ar tikrai verta keisti seną klijų sistemą?“. Atsakymas paprastas – taip, jei norite dirbti ne greičiau, bet tiksliau. Nes kuo daugiau taisymų, tuo daugiau sugaišto laiko.

Darbo našumas krenta ne dėl darbuotojų tingumo, o dėl netvarkingos technikos. Nauji įrenginiai, tokie kaip siūlomi Allpacks.lt/, padeda sugrąžinti kontrolę į rankas. Juos galima pritaikyti įvairaus dydžio spaustuvėms, biurams ar sandėliams.

Spaustuvininko Eriko istorija: nuo neplanuoto broko iki 40% mažesnio klijų sunaudojimo

Erikas daugiau nei 10 metų dirba pakuočių gamyboje. Jo problema buvo klasikinė – klijų ritinėliai „pakibdavo“, darbuotojai pildydavo daugiau nei reikia, o dienos pabaigoje tekdavo perklijuoti dešimtis vienetų. Vieną kartą klientas atsiuntė pretenziją – klijai išbėgę ant gaminio. Tada Erikas nusprendė keisti sistemą. Rinko informaciją, domėjosi, ir galiausiai pasirinko naują klijavimo įrenginį iš Allpacks.lt.

Rezultatai buvo akivaizdūs:

Klijų sunaudojimas sumažėjo 40 proc.

Brokuotų pakuočių skaičius – beveik nulis

Darbuotojai pagaliau nustojo dirbti „per jėgą“

Kodėl šie įrenginiai veikia? Nes jie kurti žmonėms, o ne tik procesams

Dauguma pakuotojų nori ne stebuklų, o patogumo. Jiems svarbu:

kad klijai būtų tolygiai tepami

kad ritinėlis nestrigtų

kad prietaisas būtų stabilus, lengvai prižiūrimas

kad galėtum dirbti ne „įtampoje“, o ritmingai

Tokią patirtį siūlo Allpacks.lt/. Jie ne tik parduoda prekę, bet ir konsultuoja – kas tinka jūsų konkrečiai pakuotei, kokio tipo klijai geriausi, kaip išvengti klaidų, dėl kurių užsakovai gali nebegrįžti.

Klijai – tik pradžia

Kartu su klijų įranga Erikas išbandė ir kitus dalykus: geresnės kokybės kartoną, patogesnius lipdukų laikiklius, ergonomiškus pakavimo peiliukus. Visa tai – smulkmenos, bet kartu jos sukūrė visai kitą darbo ritmą.

Dirbant greitai, bet ne kokybiškai, visada atsiranda nuostoliai. Investuojant į įrankius, kurie tikrai veikia, galima uždirbti ne tik daugiau – bet ir išvengti netikėtumų, dėl kurių nukenčia vardas.

Gal klijai skamba banaliai, bet kai tavo verslas stovi ant pakuotės – viskas tampa rimta. Jei vis dar stringi su senais sprendimais, Allpacks.lt turi, ką pasiūlyti. O jei dar netiki – paklausk tų, kurie jau dirba tyliai, bet tiksliai.