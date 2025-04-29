Ryte ar vakare? Kada geriausia planuoti masažą, jei norite atsipalaiduoti?

Ryte prieš prasidedant dienos planams ar vakare, kai darbai jau baigti? Masažo laikas gali pakeisti visą patirtį, nors pati procedūra išlieka tokia pati.
Vienam žmogui maloniausia po masažo važiuoti tiesiai namo. Kitam patinka procedūra pradėti laisvadienį, o paskui ramiai tęsti dieną. Todėl universalaus atsakymo, kuri valanda geriausia, nėra.
Daug naudingiau pagalvoti, kada po procedūros nereikės skubėti.
Kodėl vakaras atrodo natūralus pasirinkimas?
Vakarinis masažas turi paprastą privalumą – po jo dienos darbai dažniausiai jau būna baigti.
Jeigu po procedūros norisi ramiai grįžti namo, pavakarieniauti ir pailsėti, vakaras tam patogus. Nereikia iš atsipalaidavimo būsenos iškart persijungti į darbo susitikimus ar kitus įsipareigojimus.
Kai kuriems žmonėms po masažo atsiranda mieguistumas. Tokiu atveju vėlesnis laikas gali būti dar malonesnis.
2025 m. paskelbtame nedideliame tyrime 45 minučių atpalaiduojantis masažas prieš miegą buvo siejamas su geresniu miego efektyvumu žmonėms, turintiems lėtinės nemigos simptomų. Vis dėlto tai nereiškia, kad vakarinis masažas kiekvienam garantuos geresnį miegą.
Rytinis masažas irgi turi savų privalumų
Masažas nebūtinai turi būti atlygis sau po sunkios darbo dienos.
Laisvadienio rytą procedūra gali tapti malonia dienos pradžia. Dar nesate pavargę nuo darbų, kamščių ar ilgo sėdėjimo, o po masažo lieka pakankamai laiko pietums, pasivaikščiojimui ar ramiam poilsiui namuose.
Rytas gali būti patogesnis ir žmogui, kurio vakarai užimti.
Jeigu po darbo reikia skubėti pasiimti vaikų, vykti į treniruotę ar tvarkyti kitus reikalus, vakarinio masažo įspraudimas į grafiką gali sukelti daugiau streso nei poilsio.
Svarbiau ne valanda, o tai, kas laukia vėliau
Tarkime, masažui randate laisvą vietą 17 valandą. Tačiau procedūrai pasibaigus jau po pusvalandžio turite būti kitame miesto gale.
Gulint ant masažo stalo mintys gali suktis ne apie poilsį, o apie laikrodį.
Dėl to planuojant vizitą pravartu peržiūrėti visą tos dienos grafiką. Procedūrų pasirinkimą galima rasti https://makmak.lt/, o rezervuojant laiką verta palikti šiek tiek laisvos erdvės ir po masažo.
Nebūtina visą vakarą gulėti ant sofos. Tiesiog maloniau, kai nereikia šokti nuo masažo stalo ir skubėti į kitą susitikimą.
O kaip masažas dienos viduryje?
Žmogui, dirbančiam lanksčiu grafiku, visai nebūtina rinktis tarp ankstyvo ryto ir vakaro.
Masažas per ilgesnę pietų pertrauką ar laisvą popietę irgi gali būti geras variantas. 2025 m. atliktame nedideliame tyrime dienos metu atliktas atpalaiduojantis masažas buvo siejamas su didesniu subjektyviai vertinamu atsipalaidavimu.
Vis dėlto verta žinoti savo reakciją.
Vieni po procedūros jaučiasi žvalūs ir lengvai grįžta prie darbų. Kitiems norisi lėtesnio tempo. Jei masažuojatės pirmą kartą, po procedūros geriau neplanuoti svarbaus susitikimo po dešimties minučių.
Masažo rūšis irgi gali pakeisti planus
Ramus masažas su aliejumi ir aktyvesnis tajų masažas su tempimais gali palikti skirtingą pojūtį.
Po vienos procedūros norėsis važiuoti namo ir ilsėtis, po kitos galite jaustis pasiruošę tęsti dieną. Reakcija individuali, todėl po kelių apsilankymų savo mėgstamą laiką paprastai pasirinkti lengviau.
Svarbu prisiminti ir tai, kad masažas nėra priemonė miego sutrikimams diagnozuoti ar gydyti. Jei miego problemos kartojasi ilgai ir trukdo kasdieniam gyvenimui, jas verta aptarti su sveikatos priežiūros specialistu.
Geriausią laiką dažnai parodo jūsų kalendorius
Jeigu vakare galite ramiai grįžti namo, vakarinis masažas gali būti puiki dienos pabaiga. Jeigu vakarai užimti, laisvadienio rytas ar rami popietė gali tikti geriau.
Tad ieškoti stebuklingos masažo valandos nereikia.
Kur kas paprastesnis orientyras – rinktis laiką, prieš kurį nereikės bėgti į procedūrą, o po jos nereikės iš karto skubėti kitur. Būtent toks tarpas dienotvarkėje gali padėti masažui tapti tikra poilsio valanda, o ne dar vienu punktu perpildytame kalendoriuje.