Išimami dantų protezai ar implantai – ką pasirinkti?

Netekus dantų, kiekvienas pacientas susiduria su svarbiu klausimu: koks dantų atkūrimo būdas bus tinkamiausias – išimami protezai ar dantų implantai? Abu šie gydymo sprendimai leidžia atkurti prarastą šypseną, tačiau jų skirtumai lemia ir kasdienio gyvenimo kokybę, ir ilgalaikį rezultatą. „ForumDentis“ klinikos specialistai dalijasi įžvalgomis, padėsiančiomis priimti pagrįstą sprendimą – ką verta pasirinkti.
Išimami dantų protezai: tradicinis pasirinkimas
Išimami dantų protezai – tai klasikinis gydymo būdas, siekiant atkurti prarastus dantis, kai trūksta kelių ar visų dantų. Šiuolaikiniai protezai gaminami iš kokybiškų medžiagų, todėl atrodo estetiškai ir gali būti patogūs. Jie dažnai pasirenkami dėl mažesnės kainos ir galimybės išvengti chirurginės intervencijos.
„Nors išimami protezai išlieka populiarūs, dauguma pacientų pastebi, kad jie nėra tokie stabilūs ir patogūs, kaip norėtųsi. Dažnai grįžta ieškodami ilgalaikio sprendimo“, – teigia „ForumDentis“ odontologai.
Todėl verta žinoti apie išimamų protezų trūkumus:
- Jie laikosi ant dantenų, todėl gali slysti ar kristi, ypač valgant ar kalbant.
- Reikalauja kasdienės priežiūros: reikia išimti, valyti, mirkyti specialiame tirpale.
- Gali sukelti dantenų spaudimą, dirginimą, ilgainiui žandikaulio kaulas po protezu tirpsta.
- Maisto skonio jutimas dažnai sumažėja, o komfortas – ne visada atitinka lūkesčius.
Dantų implantai: šiuolaikinis ir ilgalaikis sprendimas
Dantų implantai – tai titaniniai sraigtai, kurie chirurginiu būdu įtvirtinami žandikaulyje ir atstoja natūralią danties šaknį. Ant jų tvirtinami vainikėliai ar net visos dantų eilės. Pasak „ForumDentis“ odontologų, implantai garantuoja ne tik šypsenos estetiką, bet ir gyvenimo kokybę. Jie leidžia pamiršti apie dantų trūkumą, užtikrina stabilumą ir komforto pojūtį kasdienybėje.
Implantai užtikrina:
- Natūralų pojūtį burnoje – jie nesiskiria nuo tikrų dantų nei išvaizda, nei funkcija.
- Tvirtą sukandimą ir stabilumą – galima be baimės valgyti ir kalbėti.
- Išsaugomas žandikaulio kaulas, nes implantas jį stimuliuoja ir stabdo tirpimą.
- Gretimi dantys nešlifuojami ir nepažeidžiami, kaip pasitaiko dedant tiltus ar kai kuriuos protezus.
- Paprasta priežiūra – implantai valomi kaip natūralūs dantys, nereikia išimti ar valyti specialiomis priemonėmis.
Kada verta rinktis vieną ar kitą sprendimą?
Išimami protezai gali būti tinkami, jeigu:
- Dėl sveikatos būklės pacientui negalima atlikti chirurginės procedūros.
- Žandikaulio kaulas labai sunykęs ir nėra galimybės jo atstatyti.
- Pacientas ieško ekonomiško, laikino sprendimo.
Implantai rekomenduojami, kai:
- Norima ilgalaikio, patikimo ir estetiško gydymo rezultato.
- Svarbus stabilumas, patogumas ir natūralus pojūtis burnoje.
- Siekiama išsaugoti žandikaulio kaulą ir gretimus dantis.
Pasitikėkite „ForumDentis“ odontologais – atraskite naują šypseną!
„ForumDentis“ klinikoje Vilniuje ir Palangoje dirba patyrę specialistai, kurie įvertins Jūsų situaciją ir padės pasirinkti tinkamiausią dantų atkūrimo būdą. Naudojame pažangiausias dantų atkūrimo technologijas, todėl galime pasiūlyti tiek modernius išimamus protezus, tiek patikimus dantų implantus.