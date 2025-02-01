„Nokta Makro Simplex+“ nustatymai: nuo ko pradėti, jei nenorite gaudyti kiekvieno signalo?

Pirmoji išvyka su metalo detektoriumi kartais skamba visai kitaip, nei tikėtasi. Aparatas pypsi ties kamšteliu, folijos gabalėliu, vinimi, viela ir dar keliomis dešimtimis objektų, kurių tikrai nesinori kasti. Natūrali reakcija – atidaryti nustatymus ir atmesti kuo daugiau signalų.
Su „Simplex+“ geriau neskubėti. Per stipri diskriminacija gali nutildyti dalį įkyrių garsų, tačiau kartu prarasite informaciją apie tai, kas iš tikrųjų yra po rite. Patogesnė pradžia – tinkamas paieškos režimas ir keli saikingi pakeitimai.
Parke pradėkite nuo „Park 2“
„Simplex+“ turi penkis darbo režimus: „Field“, „Park 1“, „Park 2“, „Beach“ ir „All Metal“.
Jeigu mokotės parke ar kitoje vietoje, kur žemėje daug įvairių metalinių šiukšlių, verta išbandyti „Park 2“. Šis režimas sukurtas monetų paieškai šiukšlingesnėse vietose ir greičiau atskiria arti esančius objektus.
„Park 1“ yra kiek lėtesnis, tačiau gali suteikti daugiau gylio. Jį galima išbandyti švaresnėje vietoje, kur tarp signalų yra didesni tarpai.
Jautrumas neturi būti maksimalus
Vienas dažniausių pirmų veiksmų – pakelti jautrumą iki aukščiausio lygio tikintis didžiausio gylio.
Jeigu aplinkoje yra elektromagnetinių trukdžių arba pats gruntas kelia daug triukšmo, rezultatas gali būti priešingas: detektorius pradeda skleisti klaidingus signalus, o naudotojui darosi sunku suprasti, kuris garsas vertas dėmesio.
Su Nokta Makro Simplex+ geriau pradėti nuo stabiliai veikiančio jautrumo. Jeigu aparatas ramus, jį galima palaipsniui didinti. Prasidėjus nuolatiniams klaidingiems signalams – sumažinti.
Geležies garsą galima pritildyti
„Simplex+“ leidžia reguliuoti geležinių objektų garso stiprumą. Mažinant „Iron Volume“, žemi geležies signalai tampa tylesni, o visiškai išjungus šį garsą geležinis taikinys vis dar aptinkamas ir jo ID rodomas ekrane.
Pradedančiajam nedidelis geležies garsas gali būti naudingas.
Jeigu jį išjungsite visiškai, vieta atrodys daug „švaresnė“, tačiau nebegirdėsite, kiek joje iš tiesų yra geležies. Palikus tylų signalą lengviau suprasti, kodėl prie gero objekto kartais girdimas ir žemas tonas.
Su „Notch“ diskriminacija nepersistenkite
„Notch“ funkcija leidžia atmesti pasirinktas Target ID zonas. Tai vilioja: iškasėte kelis vienodus kamštelius, pasižiūrėjote jų ID ir nusprendėte šio intervalo daugiau nekasti.
Problema ta, kad skirtingi objektai gali rodyti panašias ID reikšmes. Folija, įvairūs papuošalai, monetos ir šiukšlės nėra suskirstyti į tobulas skaitmenines lentynėles.
Todėl pirmomis išvykomis geriau atmesti mažiau. Iškaskite dalį pasikartojančių signalų ir pasižiūrėkite, kas juos sukėlė. Po kelių išvykų diskriminaciją galėsite reguliuoti remdamiesi savo patirtimi konkrečioje vietoje.
Target ID vertinkite kartu su garsu
Ekrane rodomas skaičius patogus, tačiau jis nėra objekto pavadinimas.
Gamintojas Target ID apibūdina kaip reikšmę, susijusią su aptikto metalo elektriniu laidumu. Giliau esantis, netaisyklingos formos ar šalia kito metalo gulintis objektas gali pateikti mažiau stabilų ID.
Jeigu signalas kartojasi vedant ritę iš kelių krypčių, verta jį patikrinti net tada, kai skaičius šiek tiek šokinėja.
Grunto balansą palikite situacijoms, kuriose jo reikia
Gamintojas nurodo, kad „Field“ ir „Park“ režimais daugelyje vietų galima dirbti neatliekant grunto balanso. Stipriai mineralizuotame dirvožemyje jo nustatymas gali pagerinti stabilumą.
„Simplex+“ turi automatinį ir rankinį grunto balansą. Pradedančiajam automatinio varianto paprastai pakanka, kai aparatas dėl grunto tampa neramus.
Pirmoms išvykoms todėl nereikia sudėtingo nustatymų recepto. Pasirinkite „Park 2“, nustatykite stabilų jautrumą, palikite girdimą, bet netrukdantį geležies toną ir neskubėkite iškirpti didelių ID intervalų.
Po kelių valandų pradėsite atpažinti pasikartojančius signalus ausimis. Tada detektorius pypsės ne mažiau – tiesiog jūs jau geriau žinosite, į kuriuos pyptelėjimus verta reaguoti.