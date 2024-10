Atostogos Egipte rudenį: ko tikėtis?

Ruduo – idealus metas atostogauti Egipte. Atvėsę orai, lepinanti saulė, mažesnis srautas turistų ir daugybė ekskursijų – viso to galima sulaukti Egipte. Ši atostogų kryptis idealus pasirinkimas tiems, kurie ieško komfortiško poilsio, turtingos istorijos ir kultūros. Tad toliau apžvelgsime, ko galima tikėtis nuvykus į Egiptą rudenį.

Malonūs orai

Pigios kelionės į Egiptą yra puikus pasirinkimas, nes rudenį orai čia tampa daug malonesni. Dienos temperatūra, priklausomai nuo regiono, svyruoja nuo 25 iki 30 laipsnių šilumos. Dėl to tyrinėti garsias šalies istorines vietas, pavyzdžiui, Gizos piramides, Luksoro šventyklas ir Karalių slėnį, yra kur kas patogiau. Nors dienos išlieka šiltos, vėsesni vakarai suteikia malonų atokvėpį, puikiai tinkantį pasivaikščiojimams. Be to, Raudonosios jūros kurortuose, tokiuose kaip Šarm el Šeichas ir Hurgada, galima mėgautis saulės nutviekstais paplūdimiais be slegiančio karščio.

Didelis istorinis ir kultūrinis paveldas

Egiptas yra milžiniška šalis, todėl rudenį atvėsę orai suteikia galimybę iš arčiau susipažinti su šalies istoriniu ir kultūriniu paveldu. Didžioji dalis turistinių objektų yra išsidėstę šalia Nilo upės, todėl organizuojamos įvairios ekskursijos. Jų metu galima pamatyti didžiąsias Gizos piramides, Sfinksą, Luksorą, Karalių slėnį ir dar daugiau. Sumažėjusi oro temperatūra leis įsitraukti į įdomius gidų pasakojimus ir mėgautis kelione.

Platus pramogų pasirinkimas

Nors oro temperatūra Egipte sumažėjusi, tai nereiškia, kad sumažėja ir pramogų pasirinkimas. Rudenį galima tiek ramiai ilsėtis paplūdimiuose ir mėgautis saulės voniomis, tiek išbandyti įvairias vandens pramogas. Viena iš populiariausių – nardymas. Egiptas garsėja puikiomis vietomis nardymui, todėl čia atvyksta tiek mėgėjai, tiek entuziastai. Be to, ruduo puikus metas leistis į dykumos safari kupranugariais, bagiais, keturračiais ar visureigiais.

Taigi, ne tik pavasaris, bet ir ruduo yra puiki proga aplankyti nuostabųjį Egiptą. Atvėsę orai, mažesni turistų srautai – viena iš priežasčių keliauti šaltuoju metų sezonu. Tad nedelskite ir leiskitės į atostogas Egipte su mylimuoju ar šeimos nariais. Kreipkitės į patikimą kelionių agentūrą, pavyzdžiui, LabasPasauli.lt, ir ruoškitės puikiai kelionei.