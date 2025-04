Prabangus poilsis: kodėl laivo nuoma tampa populiari tarp lietuvių?

Saulėlydžio spalvomis nusidažęs dangus, ramiai teliūškuojantis vanduo ir nesuvaidinta laisvės pojūtis – tai, ko vis dažniau ieško atostogaujantys lietuviai. Pastaraisiais metais laivo nuoma tapo ne tik prabangos simboliu, bet ir praktišku pasirinkimu tiems, kurie trokšta pabėgti nuo įprasto kurorto šurmulio. Nauja atostogų tendencija atveria duris į kitokį poilsį: be perpildytų paplūdimių, be išankstinių rezervacijų restoranams ir be nuolatinio skubėjimo.

Nors daugeliui laivo nuoma vis dar asocijuojasi su milijonierių gyvenimo būdu, realybė rodo, kad ši pramoga tampa vis labiau prieinama vidutines pajamas gaunantiems lietuviams. Ypač populiaru tapo dalintis išlaidomis su draugais ar šeima, kas leidžia patirti prabangaus laivo teikiamus malonumus netuštinant santaupų. Lietuviai atranda, kad kartais tokios atostogos kainuoja ne daugiau nei įprastas poilsis gerame viešbutyje Europoje.

Kodėl būtent laivas?

„Pradžioje buvau skeptiškas,” prisipažįsta Tomas Baikštys, IT specialistas iš Vilniaus. „Maniau, kad tai bus dar viena persimokėta atrakcija. Tačiau po pirmosios patirties Kroatijos pakrantėje supratau, kad šis poilsio būdas turi kažką ypatingo, ko neįmanoma patirti gulint paplūdimyje.”

Daugeliui poilsiautojų pagrindinis laivo privalumas – mobilumas. Vienos dienos rytą galite pusryčiauti nuošalioje įlankoje, o vakare mėgautis vakariene jaukiame pakrantės miestelyje. Toks lankstumas leidžia atrasti vietas, kurių nepasiekia masiniai turistai, ir patirti autentišką vietinį gyvenimą.

„Vakare išmeti inkarą nuošalioje įlankoje, kur aplinkui nėra jokios civilizacijos, tik žvaigždės, jūra ir tyla. Tokių potyrių neįmanoma nusipirkti jokiame viešbutyje,” – dalinasi įspūdžiais Greta Paulauskienė, kuri su draugėmis jau trečius metus iš eilės renkasi atostogas jachtoje.

Populiariausios kryptys

Lietuviai labiausiai pamėgo Adrijos jūros pakrantes, ypač Kroatiją. Ši šalis siūlo idealias sąlygas: šiltas klimatas, saugu, švaru, daugybė salų ir įlankų, kur galima prišvartuoti laivą. Be to, čia galima rinktis tiek ramų poilsį, tiek aktyvias pramogas.

„Kroatijos pakrantė – tarsi sukurta buriavimui. Čia net pradedantieji jausis saugiai, o patyrę buriuotojai ras pakankamai iššūkių,” – pasakoja Martynas Žilinskas, jachtos kapitonas ir buriavimo instruktorius.

Pastaruoju metu populiarėja ir Graikijos salos, Turkijos pakrantė bei Italijos Amalfio pakraštys. Drąsesni ir patyrę keliautojai renkasi egzotiškesnius maršrutus Karibuose ar net Tailande, kur laivo nuoma dažnai būna pigesnė nei Europoje, tačiau reikia įskaičiuoti brangesnius skrydžius.

Kaip tai veikia praktiškai?

Laivų nuomos procesas per pastaruosius kelerius metus tapo žymiai paprastesnis. Atsirado lietuvių kalba veikiančios platformos, kuriose galima lengvai palyginti kainas, perskaityti atsiliepimus ir užsisakyti norimą laivą.

„Užsisakyti jachtą dabar ne sudėtingiau nei viešbutį,” – teigia Jūratė Ramanauskienė, kelionių agentūros „Jūros keliai” direktorė. „Galite rinktis laivą su įgula arba be jos, priklausomai nuo savo patirties ir pageidavimų. Dažniausiai laivą nuomojantys lietuviai renkasi variantą su kapitonu, ypač jei tai pirmoji tokia patirtis.”

Kainos svyruoja priklausomai nuo sezono, laivo dydžio ir regiono. Vidutiniškai 10-12 metrų ilgio buriniam laivui Adrijos jūroje reikėtų planuoti nuo 1500 iki 3000 eurų per savaitę. Tačiau laive telpa 6-8 žmonės, tad padalinus išlaidas, suma asmeniui tampa visai prieinama.

Ar reikia patirties?

Vienas dažniausių mitų – kad laivui vairuoti reikia specialių įgūdžių ar licencijų. Nors buriavimo patirtis tikrai praverčia, daugelis laivų nuomos kompanijų siūlo laivus su kapitonu, kuris ne tik pasirūpins navigacija, bet ir patars, kuriuos uostus aplankyti, kur rasti geriausius paplūdimius ar restoranus.

„Pirmosioms atostogoms laive visada rekomenduoju rinktis kapitoną. Tai kaip gidas ir laivo vairuotojas viename – jis žino visas paslaptis, kaip išvengti turistinių spąstų ir atrasti autentiškiausias vietas,” – pataria Ramanauskienė.

Norintieji patys vairuoti laivą turi įsigyti tarptautinį laivo vairuotojo pažymėjimą, kurį Lietuvoje išduoda kelios buriavimo mokyklos po atitinkamų kursų.

Ateities perspektyvos

Laivų nuomos ekspertai prognozuoja, kad ši tendencija Lietuvoje tik stiprės. Pandemija pakeitė keliavimo įpročius – žmonės ieško daugiau privatumo, nori būti arčiau gamtos ir vertina kokybišką laiką su artimaisiais.

„Pastebime, kad vis daugiau lietuvių šeimų tokias atostogas renkasi kaip alternatyvą tradiciniams all-inclusive kurortams. Laive vaikai išmoksta daug naujų dalykų, patiria nuotykių ir atitrūksta nuo ekranų,” – pasakoja Ramanauskienė.

Ateityje tikimasi, kad laivų nuomos platformos taps dar labiau vartotojams draugiškos, o laivų parkas – didesnis ir įvairesnis, siūlantis platesnį kainų diapazoną.

Taigi, jei dar svarstote, kur praleisti kitas atostogas, galbūt verta pasvajoti apie horizontą, kuriame susilieja dangus ir jūra, apie vakarus, kai saulė leidžiasi tiesiai į vandenyną, ir apie rytus, kai pabundate vis kitoje įlankoje. Laivo nuoma – tai ne tik poilsis, bet ir gyvenimo būdas, kurį išbandę daugelis lietuvių jau nebegrįžta prie įprastų atostogų formų.