Šampūnai plaukams ir pH balansas

Sveiki, žvilgantys ir stiprūs plaukai prasideda nuo tinkamos priežiūros. O vienas svarbiausių aspektų yra tinkamas priežiūros priemonių pH balansas. Iš tiesų pH reikšmė turi didelės įtakos tiek plaukų išvaizdai, tiek galvos odos sveikatai. Tinkamai subalansuoti šampūnai plaukams padeda išlaikyti natūralią apsauginę barjerinę funkciją, apsaugo nuo sausumo, pleiskanų ar per didelio riebalavimosi. O netinkamo pH produktai gali suardyti natūralią plauko struktūrą, todėl jis tampa trapus, šiurkštus ir praranda žvilgesį. Šiame straipsnyje aptarsime, kas yra pH balansas, kaip šampūnai plaukams veikia galvos odą ir kodėl verta rinktis subalansuotus, švelnius produktus.
Kas yra pH balansas ir kodėl jis svarbus plaukams?
Norint suprasti, kodėl kai kurie šampūnai plaukams suteikia švelnumo ir blizgesio, o kiti – priešingai, išsausina ir suvelia plaukus, verta žinoti, kas yra pH balansas. pH – tai rodiklis, nusakantis medžiagos rūgštingumą arba šarmingumą skalėje nuo 0 iki 14. Vertė 7 laikoma neutrali (kaip vanduo), mažesnės reikšmės rodo rūgštinę terpę, o didesnės – šarminę.
Natūralus sveikų plaukų ir galvos odos pH paprastai svyruoja tarp 4,5 ir 5,5. Tokia rūgštinė aplinka padeda išlaikyti plauko žvynelius uždarytus, todėl paviršius lieka lygus, o plaukai – žvilgantys ir elastingi. Be to, tinkamas pH palaiko galvos odos mikrobiomą, saugo nuo bakterijų ir sudirginimo. O kai naudojami netinkami šampūnai plaukams – per šarminiai ar per rūgštiniai – šis balansas sutrinka. Dėl to plaukai praranda drėgmę, tampa šiurkštūs, o galvos oda gali išsausėti arba, priešingai, pradėti gaminti daugiau riebalų. Todėl labai svarbu rinktis švelnius produktus su subalansuotu pH, kurie palaiko natūralią odos ir plaukų apsaugą, o ne ją pažeidžia.
Kaip šampūnai veikia plaukų pH?
Nors šampūnas atrodo kaip paprasta kasdienė priemonė plaukų plovimui, jo poveikis kur kas gilesnis, nei gali pasirodyti. Skirtingi šampūnai plaukams pasižymi skirtingu pH lygiu, o būtent nuo jo priklauso, ar plaukai po plovimo išliks švelnūs ir žvilgantys, ar taps sausi, pasišiaušę ir trapūs. Per šarminiai šampūnai (pH >7) atveria plauko kutikulę – išorinį sluoksnį, kuris saugo vidinę plauko struktūrą. Kai šie žvyneliai atsidaro, plaukai praranda drėgmę, tampa šiurkštūs ir lengviau pažeidžiami – ypač po dažymo ar šviesinimo.
Tuo tarpu rūgštesni, pH subalansuoti šampūnai plaukams (pH 4,5-5,5) veikia švelniau – jie padeda išlaikyti plauko paviršių lygų, apsaugo nuo spalvos blukimo ir mažina galiukų skilinėjimą. Tokie šampūnai ne tik valo, bet ir padeda atkurti natūralią galvos odos ir plaukų pH pusiausvyrą, todėl plaukai auga stipresni, sveikesni ir išlaiko natūralų žvilgesį. Būtent dėl to verta rinktis šampūną ne pagal kvapą ar pakuotę, o pagal jo sudėtį ir pH lygį – tai svarbiausi veiksniai, lemiantys ilgalaikį plaukų grožį bei būklę.
Kaip išsirinkti tinkamą šampūną pagal plaukų tipą ir pH?
Norint išlaikyti sveikus, žvilgančius plaukus ir apsaugoti galvos odą, svarbu pasirinkti šampūną plaukams, kuris atitiktų tiek jūsų plaukų tipą, tiek tinkamą pH lygį. Netinkamas pasirinkimas gali paskatinti plaukų išsausėjimą, riebalavimąsi ar spalvos blukimą, todėl verta vadovautis keliais paprastais patarimais.
Sausiems ir pažeistiems plaukams – rinkitės švelnius, drėkinančius šampūnus su pH 5-5,5. Tokie produktai uždaro plauko žvynelius ir sulaiko drėgmę, todėl plaukai tampa minkštesni ir elastingesni.
Riebiai galvos odai – ieškokite subalansuotų šampūnų, kurie reguliuoja riebalų išsiskyrimą, bet nepažeidžia natūralaus apsauginio barjero. Per šiurkštūs šampūnai gali sukelti priešingą efektą – dar didesnę riebalų gamybą.
Dažytiems plaukams – būtini rūgštesni šampūnai plaukams (pH 4-5), kurie padeda ilgiau išlaikyti spalvą ir apsaugo nuo išsausėjimo. Tokie produktai glotnina plauko paviršių ir neleidžia greitai išplauti spalvos.
Jautriai galvos odai – rinkitės hipoalerginius, be sulfatų ir stiprių kvapiklių šampūnus, kurie nekelia dirginimo ir palaiko sveiką odos mikrobiomą.
Kur įsigyti kokybiškų šampūnų plaukams?
