Kur Vilniuje kreiptis dėl psichologinės pagalbos išgyvenant netektį ar skyrybas?

Netektis ir skyrybos gali sukelti stiprų liūdesį, nerimą, pyktį, kaltę, vienišumą ar sutrikdyti įprastą kasdienį gyvenimą. Psichologinės pagalbos galima ieškoti ir tada, kai reakcijos yra natūrali sudėtingo gyvenimo įvykio dalis – kreipimuisi nebūtina turėti diagnozės ar laukti, kol emocinė būklė labai pablogės.
Psichologas gali padėti išbūti sudėtingą gyvenimo laikotarpį
Išgyvenant artimo žmogaus netektį ar santykių nutrūkimą nėra vieno „teisingo“ būdo jaustis. Emocijos gali keistis, o sunkesnės dienos gali kaitaliotis su laikotarpiais, kai žmogus funkcionuoja įprastai. Psichologinė konsultacija suteikia galimybę saugioje aplinkoje kalbėti apie tai, kas vyksta, ir ieškoti būdų prisitaikyti prie pasikeitusios situacijos.
Išgyvenant netektį ar skyrybas, psichologas Vilniuje gali padėti geriau suprasti kylančias emocijas, prisitaikyti prie pasikeitusios gyvenimo situacijos ir ieškoti būdų, kaip su ja tvarkytis kasdienybėje. Renkantis specialistą verta pasidomėti jo profesine kvalifikacija ir darbo sritimis, ypač tuo, ar jis konsultuoja žmones, susiduriančius su netektimi, santykių nutrūkimu ar emocinėmis krizėmis.
Pirmam susitikimui nereikia parengti nuoseklios savo istorijos. Galima pradėti nuo to, kas šiuo metu sunkiausia.
Kada pagalba gali būti ypač svarbi?
Po netekties ar skyrybų emocinis skausmas savaime nereiškia psichikos sutrikimo. Vis dėlto verta atidžiau vertinti situaciją, jei ilgą laiką labai sunku atlikti kasdienes pareigas, ryškiai sutrinka miegas ar valgymas, žmogus visiškai atsiriboja nuo kitų arba emocinė būklė nuosekliai blogėja.
Svarbus ir saugumas. Atsiradus minčių apie savęs žalojimą ar savižudybę, reikia ieškoti skubios profesionalios pagalbos, o ne laukti suplanuotos įprastos konsultacijos.
Kartais po santykių nutrūkimo aktualūs tampa ne tik liūdesys, bet ir praktiniai pokyčiai: gyvenamosios vietos keitimas, bendravimas su buvusiu partneriu, vaikų priežiūros klausimai ar finansinis neapibrėžtumas. Konsultacijose galima atskirti problemas, kurias įmanoma spręsti praktiškai, nuo emocijų, kurioms reikia laiko ir palaikymo.
Kaip pasirinkti specialistą?
Verta perskaityti kelių specialistų profilius ir atkreipti dėmesį į jų išsilavinimą, konsultuojamas temas bei darbo metodus. Jei žmogui svarbu konsultuotis gyvai, reikėtų patikrinti kabineto vietą ir tinkamus laikus. Jei atvykti sudėtinga, galima ieškoti nuotolinių konsultacijų.
Svarbus ir asmeninis kontaktas. Pirmoji konsultacija gali padėti suprasti, ar su specialistu pakankamai saugu kalbėti apie jautrius išgyvenimus. Jei ryšys netinka, galima rinktis kitą specialistą.
Kiek laiko gali reikėti pagalbos?
Universalaus konsultacijų skaičiaus nėra. Kai kuriems žmonėms svarbiausia pagalba konkrečiu kriziniu laikotarpiu, kiti nori ilgiau tyrinėti santykių modelius, savivertę ar ankstesnes patirtis, kurios išryškėjo po netekties ar skyrybų.
Tikslą ir darbo trukmę prasminga aptarti su specialistu, kai jis jau susipažino su situacija. Psichologinė pagalba neturėtų būti grindžiama prielaida, kad kiekvienam žmogui po panašaus gyvenimo įvykio reikalingas vienodas procesas.
Svarbiausia, kad pagalbos paieška nebūtų atidedama vien todėl, kad žmogus mano turintis „susitvarkyti pats“. Konsultacija gali būti tinkama ir tada, kai žmogus funkcionuoja kasdien, tačiau nori profesionalaus palaikymo sudėtingu gyvenimo laikotarpiu.